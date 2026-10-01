Franco Colapinto reveló el error que provocó el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú de la F1: “Bastante simple”

Cochito López, ex piloto, dio detalles de la maniobra del piloto argentino

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Franco Colapinto deberá cumplir una penalización de cinco puestos en la grilla para el Gran Premio de Baréin en Malasia tras la colisión con su compañero Pierre Gasly en la carrera de Bakú en Azerbaiyán. El choque ocurrió cuando ambos pilotos de Alpine estaban en la zona de puntos y generó un cimbronazo interno por cómo se dio la maniobra.

Colapinto bloqueó las ruedas delanteras al llegar a la curva uno y golpeó a Gasly, que a su vez se llevó puesto a Lando Norris. Ese incidente frustró una oportunidad de sumar puntos para la escudería con sede en Estone y generó polémica en la Fórmula 1. En las últimas horas, el número 43 habló en el Media Day de la categoría en el circuito de Sepang y dejó en claro lo que le sucedió al momento del relanzamiento de la carrera.

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El análisis posterior de los datos indicó que Colapinto presionó el pedal de freno entre un 2% y un 3% más de lo necesario. Esa diferencia provocó el bloqueo de las ruedas delanteras y le impidió detener el auto antes del impacto con Gasly.

El argentino explicó que la maniobra no tuvo una causa compleja, aunque sus efectos fueron mayores que los de otros bloqueos registrados durante el fin de semana. “Tocas los frenos dos o tres por ciento de más, bloqueas la parte delantera y no te detienes. Es bastante simple”, dijo en diálogo con los medios en el paddock, entre ellos The Race.

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Colapinto señaló que otros pilotos también tuvieron bloqueos en la entrada de la primera curva. Lando Norris lo sufrió algunas vueltas antes, mientras que Oscar Piastri tuvo uno pocas vueltas después, aunque en circunstancias distintas. “Todos tuvieron un bloqueo durante el fin de semana. Yo lo tuve en un punto en el que llegas con mucha más velocidad. De repente tenés mucha energía”, afirmó el piloto de Argentina.

El corredor consideró que se trató de “un error tonto” que también cometieron otros competidores, pero admitió que el impacto fue especialmente costoso para Alpine porque implicó perder una posibilidad de conseguir puntos. “El error en sí es algo muy simple”, resumió.

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Asimismo, el oriundo de Pilar remarcó su mirada sobre lo ocurrido en el circuito callejero de Bakú. “Fue un error simple con grandes consecuencias. Una bloqueada de la goma delantera derecha un 2 por ciento más de lo que tenía que frenar. O menos”, dijo Colapinto en diálogo con Juan Fossaroli en ESPN.

“Se bloquea y no lo podes parar. Es un error que no hay que sobreanalizar. Lo malo fue las consecuencias que tuvo. Ya quedó atrás, hay que focalizarse en sumar puntos las carreras que vienen”, agregó.

*Colapinto habló de su maniobra en Bakú

A la espera de volver a ver a Colapinto en pista, el sitio especializado contó que el argentino viajó directamente desde Azerbaiyán a la fábrica de Alpine en Enstone, Gran Bretaña, donde se subió al simulador a las 5:00 de la mañana siguiente para preparar la carrera en Malasia. El horario no respondió a una sanción: el equipo ya había previsto esa sesión para facilitar su adaptación al cambio de huso horario.

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Después del trabajo en el simulador, según The Race, el argentino mantuvo reuniones con Flavio Briatore, el director general Steve Nielsen, el director de competición Dave Greenwood y los ingenieros de la escudería. El objetivo fue reconstruir lo ocurrido en Azerbaiyán y determinar cómo impedir que se repitiera en una carrera futura.

El ex piloto Cochito López, hoy comentarista de las transmisiones de Fórmula 1, examinó la secuencia durante ESPN Pit Lane, un programa emitido en el canal de YouTube de ESPN. El análisis mostró que el argentino salió hacia una trazada inusual para esa curva. “Es una línea que no se utiliza nunca”, señaló al marcar en pantalla el sector por el que avanzó el auto número 43 de Alpine.

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El comentarista sostuvo que el desvío no fue el origen del problema, sino una reacción ante una frenada que ya había quedado comprometida. “Esta línea la hace de una forma totalmente evasiva porque el error viene antes. No está en ir por lo sucio. El error es que Antonelli ya venía frenando de antes y Franco frena muy tarde. Al frenar muy tarde, ya empieza a bloquear en este sector. Enseguida lo pasa a Antonelli, pasado de velocidad. Y si sigue la línea, le pega a Gasly de atrás. Evita el contacto”.

López describió una sucesión de bloqueos que impidió al argentino recuperar el control del auto antes del impacto. “Acá bloquea, de vuelta bloqueado, de vuelta bloqueado y nada. No pude hacer mucho más. Cuando vos le pegás una patada al freno y bloqueás, automáticamente lo que hace es liberar, hace que la goma gire y cada vez que vos liberás el pie de freno y volvés a frenar, son metros que perdés de la frenada”.

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El ex piloto consideró que Colapinto no intentó adelantar a sus rivales por una zona impropia, sino que buscó evitar un golpe directo contra Gasly. “No quiso pasar, esquivó. Bloqueó de entrada y después se tiró para adentro para evitar. No se tiró por ahí y dijo ‘paso cinco’”.

El choque de Franco Colapinto y Pierre Gasly en Bakú

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO LA F1

Viernes 2 de octubre

Práctica libre 1: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Práctica libre 2: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Sábado 3 de octubre

Práctica libre 3: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Clasificación: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Domingo 4 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (Malasia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV