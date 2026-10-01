El Ministerio de Educación formaliza tres carreras de magisterio diversificado en Guatemala, entre ellas la especialidad primaria bilingüe

Una infografía de Infobae sintetiza las tres nuevas carreras de magisterio formalizadas por el Ministerio de Educación en Guatemala con planes de cuatro años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Educación de Guatemala formalizó tres nuevas carreras de magisterio de nivel diversificado en Educación Musical, Educación Física y Educación Primaria Bilingüe Intercultural, siete meses después de reactivar la formación docente en el nivel medio. Las especialidades fueron incorporadas al Currículo Nacional Base mediante los acuerdos ministeriales 4151-2026, 4152-2026 y 4153-2026.

Las nuevas carreras tendrán una duración de cuatro años y combinarán formación teórica, práctica docente y experiencia en centros educativos. Cada acuerdo detalla el pensum y los cursos obligatorios correspondientes a cada año de estudio.

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El ciclo lectivo de las especialidades deberá incluir al menos 210 días efectivos de clases. De ese total, 190 días estarán destinados al desarrollo habitual del currículo y 20 días a talleres de especialización definidos por el Mineduc para cada carrera.

Un conjunto de documentos oficiales expone los acuerdos del Ministerio de Educación, la Municipalidad de San Miguel Petapa y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formación bilingüe y requisitos para los aspirantes

La carrera de Educación Primaria Bilingüe Intercultural exigirá que los estudiantes desarrollen competencias en idiomas nacionales y certifiquen su nivel conforme a los parámetros de la cartera educativa. Esta condición forma parte del perfil de egreso establecido para la especialidad.

Los aspirantes deberán haber obtenido un promedio mínimo de 75 puntos durante el nivel básico para ingresar a cualquiera de las tres formaciones. Quienes no alcancen esa calificación podrán acceder mediante un curso propedéutico, según establecen los acuerdos ministeriales.

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Al terminar el último año, los estudiantes deberán rendir la Evaluación Diagnóstica de Docentes Optantes a Plaza. Alcanzar un resultado satisfactorio será indispensable para obtener el título, de acuerdo con los mecanismos de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, identificada como Digecur.

El regreso de las escuelas normales con especialidades

La ampliación de la oferta ocurre tras la aprobación, en febrero, del Decreto 4-2026, que estableció la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidad. La normativa restituyó la carrera de magisterio en el nivel medio bajo el modelo de escuelas e institutos normales especializados.

Los establecimientos podrán operar en los sectores público, privado o por cooperativa de enseñanza, siempre que dispongan de infraestructura adecuada para atender las necesidades psicopedagógicas de la formación inicial docente y cumplan con su Proyecto Educativo Institucional.

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La Dirección General del Currículo, también mencionada como Digecur, deberá divulgar los programas de estudio en las escuelas e institutos normales con especialidades. La Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa y la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural participarán en la formación de formadores junto con los consejos académicos de cada establecimiento.

Esta nueva legislación introduce una transformación profunda en la formación docente, estableciendo un sistema de cuatro años de estudio que culmina con la entrega del título de Maestro de Educación Primaria con especialidad, otorgado por el Ministerio de Educación.

Con la entrada en vigor de esta ley, las autoridades buscan revertir las debilidades detectadas en años recientes y renovar la calidad de la instrucción en las comunidades rurales, que históricamente han encontrado en las escuelas normales la principal vía de acceso a la docencia.

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El texto aprobado por los diputados en febrero pasado prevé una restructuración integral de la carrera del magisterio. Ahora, el proceso de formación se ordena en dos fases: dos años de formación general seguidos de dos años de especialización, totalizando cuatro años dentro de la escuela normal.

Una de las modificaciones centrales está en el retorno del control sobre las escuelas normales al Ministerio de Educación, que además reasume la facultad de acreditar a los egresados como maestros.

Con la ley anterior, las universidades graduaban profesores que, por las disposiciones legales vigentes, no podían ser contratados por el Estado, ya que solo los maestros formados en escuelas normales estaban habilitados para ejercer en el sistema público.

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La ley también incorpora elementos orientados a dignificar la profesión docente desde sus cimientos: el ingreso y la promoción de formadores de maestros se hará mediante concurso de oposición, abriendo la puerta a la formación continua y a un salario proporcional a su preparación y especialidad. De este modo, el gobierno busca garantizar estándares y recompensas acordes a la exigencia de la labor profesional en la educación básica.