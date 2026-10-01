Allegra Cubero volvió a desfilar con Nicole Neumann en primera fila: aplausos, miradas cómplices y mucha emoción

Allegra Cubero desfila por una pasarela ante la mirada de su madre, Nicole Neumann (Instagram)

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La escena tenía algo de espejo y de relevo generacional. Las luces apuntaban hacia la pasarela, las miradas se concentraban en cada una de las salidas y, entre el público, una mujer que conoce como pocas lo que significa caminar bajo los flashes observaba con una mezcla de orgullo, emoción y atención absoluta. Esta vez, sin embargo, Nicole Neumann no era la protagonista de la pasarela. El centro de todas sus miradas estaba unos metros más adelante: su hija Allegra Cubero, que volvía a dar un paso dentro del mundo de la moda y, casi sin proponérselo, protagonizaba junto a su madre una de esas postales que condensan en una sola imagen el paso del tiempo.

La joven fue una de las figuras que participó del desfile y enfrentó las luces con una seguridad que llamó la atención. Vestida con un look de inspiración casual y urbana, llevó una remera blanca de mangas cortas con el distintivo de XLaVida en el pecho, debajo de la cual asomaba una remera de mangas largas a rayas en tonos oscuros y claros. Completó el conjunto con un pantalón negro de textura sutilmente brillante, zapatillas plateadas y una gorra negra que le aportó un aire descontracturado. El pelo rubio, suelto, enmarcaba su rostro mientras avanzaba por la pasarela y recibía la atención de quienes seguían cada una de sus apariciones.

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Nicole Neumann compartió imágenes del backstage del desfile de moda del que participa su hija Allegra Cubero

No era solamente la ropa ni la puesta en escena. Había algo más en la manera en que Allegra se plantaba frente al público: la naturalidad de quien empieza a familiarizarse con un universo que durante buena parte de su vida observó desde otro lugar. Caminó, posó y siguió las indicaciones propias de una pasarela con una tranquilidad que contrastaba con la emoción que se podía percibir unos metros más atrás.

Porque allí estaba Nicole. Sentada entre el público, la modelo siguió cada movimiento de su hija con una sonrisa que decía mucho más que cualquier gesto de aprobación. Atenta a cada salida, acompañó con la mirada ese momento en el que la menor dejaba de ser simplemente la hija de una de las modelos argentinas más reconocidas para empezar a construir, de a poco, su propia experiencia frente a las cámaras y las pasarelas.

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Durante décadas, Nicole estuvo del otro lado de esa escena. Fue ella quien aprendió desde muy joven a moverse frente a los fotógrafos, a convivir con las luces, a interpretar una colección y a transformar una caminata en una forma de expresión. Su carrera la convirtió en uno de los rostros reconocibles de la moda argentina y le permitió atravesar generaciones, tendencias y escenarios diferentes. Pero aquella jornada le proponía un cambio de roles particularmente significativo: una vez más, la pasarela no la esperaba a ella. La esperaba su hija.

Nicole Neumann posa durante el desfile del que participó su hija (OhMyGlam - PhotoJohnny)

La postal tampoco pasó inadvertida para Teté Coustarot, otra figura íntimamente ligada al universo de la moda argentina. Desde el escenario reparó en ese encuentro entre pasado y presente: Nicole, una referente de las pasarelas durante distintas etapas de su carrera, ahora instalada entre el público; y Allegra, su hija, dando sus propios pasos frente a las luces. El comentario de Teté terminó de poner en palabras aquello que la imagen ya contaba por sí sola: el tiempo pasa, las generaciones cambian de lugar y, en determinados momentos, quienes alguna vez fueron protagonistas pasan a ocupar el maravilloso rol de espectadores orgullosos.

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Pero la historia había comenzado bastante antes de que Allegra pisara la pasarela. En las horas previas, Nicole había compartido parte de la intimidad de la jornada a través de sus redes sociales. En el backstage, madre e hija estuvieron juntas mientras se preparaban para el desfile. Entre los últimos detalles del look, los movimientos previos a la salida y esa espera inevitable que antecede a cualquier pasarela, las dos compartieron un momento que tenía algo de cotidiano y, al mismo tiempo, de especial.

Las imágenes tomadas detrás de escena mostraron esa otra cara del evento: la preparación, la complicidad y la expectativa antes de que se encendieran las luces. Allí no había distancia entre la modelo consagrada y la joven que comenzaba a recorrer su propio camino. Había, simplemente, una madre acompañando a su hija en una experiencia nueva.

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Allegra Cubero recorre la pasarela con una remera blanca y un pantalón oscuro durante un desfile de moda (OhMyGlam - PhotoJohnny)

Y después de la pasarela llegó uno de esos gestos que terminan convirtiéndose en la imagen más poderosa de toda una jornada. El abrazo entre Nicole y Allegra.

Sin necesidad de grandes palabras, las dos quedaron unidas en una escena que resumía el orgullo de una madre y la satisfacción de una hija después de haber atravesado juntas un momento especial. Para Allegra, era una nueva experiencia frente al público, una oportunidad para seguir descubriendo ese universo que forma parte de la historia familiar. Para Nicole, en cambio, era otra clase de debut: el de mirar desde abajo, acompañar, alentar y descubrir a su hija ocupando un lugar que ella conoce demasiado bien.

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Y detrás de todo ese despliegue de moda, luces, fotógrafos y pasarela había, además, una razón que le daba un sentido diferente a la jornada. El desfile formó parte de una acción solidaria de XLaVida, una iniciativa que reunió a distintas figuras y utilizó el universo de la moda y el espectáculo como escenario para acompañar una causa. Así, la presencia de Allegra, el orgullo de Nicole y aquella pasarela terminaron formando parte de una jornada que, además de celebrar la moda y el encuentro entre generaciones, buscó poner el foco en la solidaridad.