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El Ejército de Israel dijo que 170 palestinos presentados como periodistas eran miembros de grupos terroristas

El Ejército afirma que 118 de ellos pertenecían al brazo militar de Hamas y 17 participaron del ataque del 7 de octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas mantiene que los afiliados a grupos armados son civiles mientras no combatan

Composición con los 170 gazatíes que, según el Ejército de Israel, integraban grupos armados y fueron presentados como periodistas. No se verificó de forma independiente (Fuerzas de Defensa de Israel)
Composición con los 170 gazatíes que, según el Ejército de Israel, integraban grupos armados y fueron presentados como periodistas. No se verificó de forma independiente (Fuerzas de Defensa de Israel)
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El Ejército de Israel afirmó este jueves que 170 palestinos muertos en la guerra de Gaza que habían sido presentados como periodistas eran en realidad miembros de grupos terroristas, y publicó sus nombres en una página web. El Ejército dice que algunos trabajaban para medios internacionales.

“Tras una extensa investigación, el Ejército revela ahora que 170 gazatíes muertos durante la guerra que fueron presentados como periodistas y personal de medios servían en realidad como terroristas para organizaciones armadas de la Franja, entre ellas, sobre todo, Hamas y la Yihad Islámica Palestina”, dijo en un comunicado.

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Según el desglose, 118 de ellos actuaban en el brazo militar de Hamas, 49 en la Yihad Islámica, dos en los Comités de Resistencia Popular y uno en las Brigadas Muyahidines. Diecisiete, agregó, invadieron territorio israelí durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Algunos de los nombres de la lista trabajaban, según el Ejército, para medios internacionales como Reuters, CNN, la BBC, AFP, AP, Le Monde o ABC de Australia.

La página, llamada “The Press Files”, incluye el nombre y el cargo de cada uno, con sus números de identidad civil y militar. El Ejército dice que publica “evidencia verificada, incluidos materiales visuales y documentos producidos por las propias organizaciones armadas, algunos hallados en el terreno” sobre su pertenencia y sus funciones.

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Los casos que destaca

Los primeros diez de la lista que difundió el Ejército de Israel: personas que, según el Ejército, integraban grupos armados y fueron presentadas como periodistas. No se verificó de forma independiente (Fuerzas de Defensa de Israel)
Los primeros diez de la lista que difundió el Ejército de Israel: personas que, según el Ejército, integraban grupos armados y fueron presentadas como periodistas. No se verificó de forma independiente (Fuerzas de Defensa de Israel)

En una primera tanda de diez casos, el Ejército presenta, entre otros, al supuesto “primer periodista muerto” del conflicto, que habría participado del ataque del 7 de octubre; a un fotógrafo independiente que, según describe, trabajaba para Reuters y era jefe de escuadra de una unidad de fotografía de Hamas; y a un hombre cuya muerte condenó la Unesco.

Otro nombre fue grabado en un memorial de Reporteros Sin Fronteras en Francia, y otro figura en una denuncia de esa organización ante la Corte Penal Internacional.

El Ejército sostiene que, durante la guerra, medios internacionales “acusaron repetidamente a Israel, sin presentar hallazgos verificados, de dañar deliberadamente a periodistas”, pese a que en algunos casos “las propias organizaciones terroristas presentaron a esas personas como terroristas de sus filas e incluso reivindicaron su responsabilidad”.

La información, dijo, “ilustra la brecha entre la imagen presentada al mundo y la realidad sobre el terreno” y demuestra que “no ataca de forma deliberada y sistemática a periodistas, sino a organizaciones terroristas, de acuerdo con el derecho internacional”.

Qué dicen las organizaciones de prensa

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) inició en junio una revisión de su base de datos, tras obituarios de Hamas y la Yihad Islámica que identificaban como combatientes a personas que figuraban como periodistas. El 24 de septiembre informó que retiró 22 nombres, reincorporó seis y reclasificó 12, de las 229 muertes analizadas, y que una auditoría externa concluyó que aplicó su metodología. Según The Times of Israel, el total neto de nombres retirados llega a 36. El CPJ, que sigue considerando a Israel el país que más periodistas mató, dice que no incluye a nadie si hay pruebas de que combatía, aunque el derecho internacional humanitario considera civiles a los periodistas vinculados a grupos no estatales, siempre que no participen directamente en las hostilidades.

La directora regional del CPJ, Sara Qudah, dijo en agosto de 2025 que Israel tiene “un patrón documentado” de acusar a periodistas de ser terroristas “sin aportar pruebas creíbles”.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) cuenta más de 220 periodistas muertos en Gaza a manos del Ejército israelí desde octubre de 2023, al menos 70 de ellos por su trabajo, según su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026. Su barómetro solo incluye a quienes pudo establecer con certeza que murieron por su actividad, y la lista del Ejército no precisa a qué recuento se refiere. RSF cuestiona desde hace tiempo que Israel acuse a periodistas de terrorismo sin pruebas: en febrero de 2025, el Ejército dijo que “por razones obvias” no puede revelar la inteligencia que prueba esas afiliaciones, porque expondría sus fuentes. Israel prohíbe el ingreso independiente de periodistas extranjeros a Gaza, lo que dificulta verificar los casos.

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