Un informe revela cuántos suscriptores globales sumó ‘El Eternauta’ a Netflix y por qué Corea del Sur fue el mercado más receptivo

La serie El Eternauta encabezó el ranking global de contenido audiovisual en español y portugués durante el año 2025. (Captura de video)

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El Eternauta, la adaptación de la historieta clásica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, lideró en 2025 el ranking global de contenido en español y portugués. Estrenada el 30 de abril de 2025 en Netflix, la producción argentina traccionó a 3,01 millones de suscriptores globales de la plataforma entre nuevos abonados y renovaciones, y encabezó el podio de las series latinoamericanas. Esos son los datos centrales del informe presentado este martes por Parrot Analytics en la sexta edición de Iberseries & Platino Industria, celebrada en Madrid, donde también se reveló que Corea del Sur fue el mayor impulsor del crecimiento global en la demanda de contenido en español y portugués, con un alza del 243% entre 2024 y 2026.

La producción ambientada en Buenos Aires —que sigue a un grupo de sobrevivientes tras una nevada tóxica que mata a millones y los enfrenta a una amenaza extraterrestre invisible— generó 236.000 nuevos suscriptores para la plataforma y logró que otros 2,78 millones renovaran su membresía, según las estimaciones de Parrot. Los datos fueron expuestos por Jaime Otero, vicepresidente de alianzas de la firma, durante una sesión denominada “Contenido sin fronteras: cómo conquistar audiencias y mercados”, en el marco del encuentro que reúne a los principales referentes de la industria audiovisual iberoamericana.

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La producción argentina generó 236.000 nuevos suscriptores para Netflix y logró la renovación de otros 2,78 millones de usuarios. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Corea del Sur, motor inesperado de la demanda

Entre las conclusiones del informe sobresale un fenómeno que el propio Otero calificó como sorprendente: Corea del Sur se posicionó como el principal impulsor del crecimiento en la demanda de series SPLATAM a nivel mundial. El país asiático registró un incremento del 243% en el consumo de ese tipo de producciones entre 2024 y 2026, seguido por Japón con un alza del 148%. Turquía (132%), China (119%) y Suecia (103%) completaron la lista de mercados con mayor expansión, todos ellos históricamente ajenos al consumo de contenido en español y portugués.

El quiebre más significativo que registra el informe es de orden histórico: en 2025, por primera vez, los países fuera del ámbito hispanohablante y lusófono representaron la mayoría de la demanda mundial de contenido SPLATAM. Otero señaló, además, que el mercado estadounidense muestra indicios de “semi saturación”, lo que orienta las estrategias de crecimiento de las plataformas hacia otras regiones del planeta.

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La segunda temporada de El Eternauta se encuentra en desarrollo, según confirmó Netflix. Iberseries & Platino Industria 2026 continúa hasta el viernes en la capital española.