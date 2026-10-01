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Así fue el bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el dress code familiar y la emoción de todos

La pareja reunió a sus familiares y eligió como padrinos a Brina Cova y Nico Forastiero para acompañar a la niña en la celebración religiosa

Acompañados por su familia, la pareja celebró el primer sacramento de su hija en medio de una ceremonia religiosa (Instagram)
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Después de celebrar el primer año de Alaia con una fiesta llena de colores, juegos y detalles pensados especialmente para la niña, Alexis Mac Allister y Ailén Cova volvieron a reunirse con sus seres queridos por otra fecha significativa. Esta vez, la pareja bautizó a su hija en una ceremonia religiosa que compartieron en las redes sociales y emocionaron con las postales del momento. Entre imágenes dentro de la iglesia, gestos de cariño y escenas junto a la pequeña, los padres registraron una jornada vinculada con una nueva etapa en el crecimiento de Alaia.

Las fotografías mostraron al mediocampista de la Selección Nacional y a su esposa adentro de una iglesia, frente al altar y junto a la pila bautismal. Alexis apareció vestido con una camisa blanca y un pantalón beige, mientras sostuvo a Alaia en brazos. La nena llevó un conjunto blanco y permaneció junto a su mamá, que lució un traje del mismo tono, siguiendo el dress code elegido para la ocasión. En las imágenes también se distinguieron las paredes ornamentadas del templo, los candelabros, las columnas decoradas, los bancos de madera y distintos arreglos florales.

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Los padrinos elegidos por la pareja fueron Brina Cova, hermana de Ailén, y Nico Forastiero, futbolista y amigo de Mac Allister. Ambos expresaron su alegría en los comentarios de la publicación que compartió la pareja. En el video realizado durante la ceremonia, la pequeña se mostró a pura risa y aplausos, según los registros que difundió la familia. Además, al momento de recibir el bautismo, se mantuvo tranquila y no lloró.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebran el bautismo de Alia
Alexis Mac Allister y Ailén Cova posaron en el interior de la iglesia junto a la bebé durante la celebración de su bautismo
Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebran el bautismo de Alia
Felices, la pareja compartió con su círculo cercano presente en el evento religioso

Alaia también posó en brazos de otros familiares que participaron de la celebración. Todo el grupo eligió vestuarios en tonos blancos y beige, una paleta que se repitió en distintos looks y acompañó el clima de la ceremonia. En una de las fotos, Mac Allister apareció junto a Ailén, Alaia y los padrinos frente al altar. En otra, varios de los invitados se reunieron alrededor de la pila bautismal, mientras la niña permaneció en brazos de su madre.

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Entre los presentes estuvieron Silvina Riela y Carlos Colo Mac Allister, los padres del futbolista. Alexis y Ailén también estuvieron acompañados por otros familiares directos, que participaron de las fotografías grupales y compartieron con ellos el momento religioso.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebran el bautismo de Alia
Ailén Cova sostiene en brazos a la pequeña Alaia durante la ceremonia religiosa
Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebran el bautismo de Alia
Alexis Mac Allister y Ailén Cova junto a sus familiares durante la celebración del bautismo de Alaia

La sección de comentarios se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por la fecha especial. Una de las dedicatorias fue la de Brina, quien escribió: “Qué privilegio ser tu madrina. Te amo, Titi”. Forastiero, por su parte, expresó: “De los días más increíbles de nuestras vidas, inolvidable”. Las palabras de ambos acompañaron las postales que la familia publicó después de la ceremonia y reflejaron la emoción por el rol que asumieron junto a la hija de Mac Allister y Cova.

El bautismo ocurrió después de la celebración del primer cumpleaños de Alaia, un festejo que sus padres organizaron con una ambientación especialmente pensada para la niña. En aquella oportunidad, Alexis y Ailén compartieron una publicación conjunta con un mensaje dedicado a su hija: “Primer añito de la nena que llegó para enseñarnos que el amor de padres es totalmente diferente a todo, gracias por tanta alegría y cariño, te amamos Alaia”.

Alexis Mac Allister, Ailén Cova y una niña posan sonrientes frente a un arco decorado con globos y un cartel que dice Alaia
Días atrás, el futbolista y su pareja se festejaron el primer año de su hija
Una niña pequeña está de pie junto a cubos de colores que forman el nombre ALAIA frente a un adorno de globos y carteles
La pequeña Alaia junto a bloques con su nombre y una decoración de globos

La estética del cumpleaños estuvo definida por una paleta de colores rosa, celeste, amarillo y verde pastel, que apareció desde la entrada hasta los distintos sectores del salón. Un cartel con la leyenda “Bienvenidos al primer añito de Alaia” recibió a los invitados y estuvo acompañado por un arco de globos. En el interior, una escenografía formada por bloques gigantes de madera deletreó el nombre “ALAIA”. Junto a ellos se ubicó un panel con rayas rosas, una fotografía de la cumpleañera con lentes de sol y la frase “Un año de alegría”.

Las cortinas rosadas y los detalles florales completaron la ambientación del salón. Desde el techo cayó una cascada de globos en tonos pastel y metalizados sobre los bloques de madera, donde Alaia posó de pie con un conjunto rojo y jean. La decoración mantuvo los mismos colores y sumó diferentes elementos para acompañar las fotografías familiares y los momentos de juego de la niña. Los distintos sectores del espacio fueron utilizados para registrar la celebración y mostrar parte de la jornada.

Dos imágenes de un hombre, una mujer y una niña en un tren de juguete sobre césped, rodeado por globos y una valla blanca
Alexis Mac Allister y Ailén Cova acompañaron a su hija durante la celebración de su cumpleaños en un juego infantil al aire libre (Instagram)

El exterior del festejo varias atracciones que concentraron buena parte de las imágenes. Una de ellas fue un carrusel blanco con forma de trencito, rodeado por una cerca de madera del mismo color. Allí, Alexis Mac Allister, Ailén Cova y Alaia se sentaron juntos mientras sostenían globos. La escena quedó registrada como una de las postales familiares de la celebración del primer año de la niña.

Con el bautismo, Alexis Mac Allister y Ailén Cova volvieron a compartir una fecha vinculada con el crecimiento de Alaia. Después de la fiesta por su primer cumpleaños, la pareja volvió a registrar una jornada especial y compartió con sus seguidores las postales del nuevo acontecimiento familiar.

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