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Alarmante aviso de Aston Martin por el rendimiento del coche en la temporada 2027 de Fórmula 1: “Estamos teniendo muchos problemas”

El piloto canadiense Lance Stroll se refirió al déficit de rendimiento del motor Honda en la Fórmula 1: “Nos faltan dos segundos, así que es difícil”

Lance Stroll lanzó fuertes declaraciones sobre las expectativas de Aston Martin para la próxima temporada (REUTERS/Jakub Porzycki)
Lance Stroll lanzó fuertes declaraciones sobre las expectativas de Aston Martin para la próxima temporada (REUTERS/Jakub Porzycki)
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El calvario de Aston Martin en el 2026 podría trasladarse a la temporada 2027 de la Fórmula 1. La escudería británica tuvo un rendimiento paupérrimo, con un monoplaza que presentó grandes defectos por diferentes problemas, pero principalmente con una marcada falencia en el motor proporcionado por Honda. La empresa automotriz japonesa confirmó que estrenó mejoras en secreto en el Madring, pero Lance Stroll lanzó preocupantes declaraciones sobre el futuro inmediato del equipo.

Tanto el canadiense como Fernando Alonso continuarán como dupla titular en el próximo curso, aunque Stroll enfatizó la incertidumbre alrededor de la unidad de potencia. “Creo que el coche va a mejorar mucho. Tenemos un plan, una buena dirección. Sabemos lo que tenemos que hacer para poner carga aerodinámica en el coche y todo eso. Creo que la gran incógnita es el motor. No sabemos cómo estaremos a principios de 2027, así que ya veremos. Pero sí, estoy emocionado por otro viaje alrededor del mundo”, comentó en la conferencia de prensa oficial del GP de Baréin, que se disputará en Sepang.

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Durante el media day en Malasia, Honda confirmó que implementó la unidad de potencia actualizada correspondiente al ADUO 2 (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualizaciones). Stroll estrenó el nuevo turbocompresor en Madrid, mientras que Alonso lo recibió en Bakú, durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Cómo se sintió? ¿Mejor? ¿Sintió que fue una mejora?”, fue la pregunta que recibió el canadiense en la conferencia de prensa. “No mucho. Ya sabes, estamos teniendo muchos problemas con el motor. Lo sabemos, así que hay mucho trabajo por hacer”, respondió de forma contundente Stroll.

Lance Stroll abandonó en nueve de las 14 carreras que disputó en la presente temporada (REUTERS/Jon Nazca)
Lance Stroll abandonó en nueve de las 14 carreras que disputó en la presente temporada (REUTERS/Jon Nazca)

Nos faltan dos segundos en los motores, así que es difícil. Lugares como Bakú y Monza, cuando te faltan dos segundos en el motor, no hay mucho que puedas hacer. En el lado del coche, sabemos que empezamos tarde en comparación con todos los demás, el desarrollo para las nuevas regulaciones. Hicimos un gran paso en Budapest. Creo que tenemos una dirección clara sobre lo que tenemos que hacer con el desarrollo del coche, pero, ya sabes, nos faltan entre uno y dos segundos, dependiendo de las pistas, cada fin de semana en el motor. No hay mucho que podamos hacer con eso. Esa es realmente nuestra debilidad”, agregó el corredor de 27 años, según informó la FIA en la transcripción oficial de la conferencia.

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El sistema de compensación (ADUO) permitió a Honda dos oportunidades adicionales de desarrollo y mejora porque su unidad de potencia estaba a más de 4% de la referencia establecida por Red Bull. “Honda ha estado trabajando arduamente para mejorar la facilidad de conducción de su unidad de potencia, y el turbocompresor ADUO 2 forma parte de ello. Ahora que ha utilizado sus dos tokens ADUO, Honda solo podrá optimizar el paquete que tiene, ya que la atención se ha centrado principalmente en dar un gran paso adelante de cara a 2027”, explicó el portal especializado The Race.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe y responsable de pista de Honda, explicó que la unidad de potencia “especificación 2” supuso una “pequeña mejora en el rendimiento”. En su explicación, detalló: “El turbocompresor actualizado mejorará la conducción, pero también nos proporcionará algunas ventajas en la gestión de la energía. Sigue siendo una cifra pequeña”.

Fernando Alonso y Lance Stroll continuarán como pilotos titulares en Aston Martin (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Fernando Alonso y Lance Stroll continuarán como pilotos titulares en Aston Martin (REUTERS/Ramil Sitdikov)

En la conferencia de prensa, a Stroll le preguntaron si existe “algo que te haga sentir optimista con el motor para la próxima temporada”. Pese a que destacó el esfuerzo de la automotriz japonesa, remarcó su postura tajante respecto a la debilidad de Aston Martin: “Honda está presionando a fondo, haciendo todo lo posible para traer más potencia. El tiempo dirá si lo hacemos. Es solo una incógnita. Veremos la primera carrera del próximo año”.

Las grandes aspiraciones de Aston Martin para la nueva era técnica de la F1, junto a la incorporación de Adrian Newey —uno de los ingenieros más importantes—, quedaron atravesadas por la falta de fiabilidad del monoplaza y el motor. A falta de ocho carreras, la escudería solo sumó 3 puntos de la mano de Fernando Alonso (10° en Mónaco y 9° en Zandvoort). Stroll, por su parte, solo terminó cinco de las 14 carreras en las que participó: su mejor resultado fue 13° en Hungría.

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