Sociedad

Salta: un hombre de 80 años perdió el control de su auto, se subió a la vereda y atropelló a 13 personas

Ocurrió en la localidad de Cerrillos. Las víctimas fueron cuatro niños y 9 adultos. El control de alcoholemia arrojó resultado negativo

Así fue el accidente
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Un hombre de 80 años en la provincia de Salta perdió el control de su auto, se subió a la vereda y atropelló a 13 personas. El hecho dejó como saldo a nueve adultos y cuatro niños heridos, de los cuales varios tuvieron que ser trasladados a centros de salud de la zona.

El episodio ocurrió durante la noche del miércoles sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de la localidad de Cerrillos. El hombre, oriundo de la localidad de La Merced, viajaba solo al volante de un Renault 11 en el momento del impacto.

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Entre las víctimas, tres de los menores fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica; uno de ellos ya recibió el alta. La comisaria María Estrada, de la Policía de Salta, confirmó el saldo de las personas atendidas durante una entrevista en el programa local Somos la Mañana.

El medio local Qué Pasa Salta indicó que entre las personas asistidas con mayor urgencia también se encuentra una mujer. Además, trascendió que un bebé continúa internado en el Hospital Materno Infantil de Salta Capital.

Tras el impacto, el conductor sufrió una crisis de nervios y mostró signos de desorientación, por lo que recibió asistencia médica en el lugar. Sobre su estado, Estrada explicó: “No fue necesario el traslado a ningún hospital”.

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En ese sentido, los agentes de la fuerza controlaron la documentación personal y la del automóvil. Según trascendió, todo estaba en regla. Además, los policías a cargo del operativo le realizaron el test de alcoholemia al jubilado, cuyo resultado dio negativo.

Las pericias practicadas en el lugar buscarán reconstruir la mecánica del hecho y determinar por qué el hombre perdió el control del vehículo. Por el momento, las autoridades no precisaron una causa concreta que explique el accidente, cuyas imágenes quedaron grabadas por una cámara de seguridad. Una de las hipótesis es que el automovilista habría sufrido una descompensación mientras manejaba.

En la filmación, que acompaña esta nota, se observa cómo el auto perdió el control, se subió a la vereda y embistió a las víctimas.

De repente, el vehículo apareció por la parte superior de la pantalla y embistió al grupo antes de quedar sobre la vereda. Algunos vecinos lograron escapar a tiempo, mientras que otros fueron alcanzados por el auto. La grabación muestra además cómo los presentes se asisten entre sí y levantan a quienes quedaron tendidos en el piso tras el impacto.

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