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Comenzó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

La carrera se disputará del 9 al 11 de abril de 2027 en el Gálvez, que tendrá una configuración renovada y será sede de la cuarta fecha del campeonato mundial

Autódromo Óscar y Juan Gálvez
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez será el escenario de la cuarta fecha del MotoGP en 2027
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La preventa de entradas para el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires 2027 comenzó este 1 de octubre, a más de seis meses del regreso del MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez. La competencia se disputará entre el 9 y el 11 de abril de 2027 y marcará el retorno de la categoría al escenario porteño luego de 28 años. El regreso del MotoGP al país también será la primera prueba internacional de gran escala para el renovado circuito, que aspira a albergar la Fórmula 1.

La instancia inicial de comercialización estará disponible hasta el 7 de octubre. A partir del jueves 8, comenzará la venta general para el público. Los tickets se podrán adquirir a través del sitio oficial habilitado para el evento. La cita en la Ciudad de Buenos Aires será la cuarta fecha del calendario mundial de MotoGP 2027. El campeonato comenzará el 7 de marzo en Tailandia y, antes de arribar a la Argentina, pasará por Qatar y Brasil. Luego de la carrera porteña, el certamen continuará en Austin, Estados Unidos.

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El evento será el estreno internacional del renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde continúan las obras de infraestructura para adaptar el predio a los requerimientos de las principales categorías del automovilismo y el motociclismo mundial. Los trabajos incluyen cambios en el trazado, boxes, garajes, accesos y sectores para el público.

Buenos Aires recibió diez Grandes Premios de motociclismo y la última visita de la máxima categoría ocurrió en 1999. La fecha de abril de 2027 abrirá una nueva etapa para el circuito porteño, que volverá a integrar el calendario internacional con una competencia que convocará a los principales equipos y pilotos del mundo.

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“El MotoGP vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en los últimos días. El funcionario sostuvo que las obras también apuntan a crear condiciones para una eventual llegada de la Fórmula 1.

MotoGP Buenos Aires
Los precios del MotoGP de Buenos Aires 2027

La organización difundió los valores para los distintos sectores del circuito. La entrada de menor precio corresponde a la tribuna accesible, ubicada en la zona de largada, con un valor de $ 194.520.

En el sector de velocidad, los taludes 1, 2 y 3 costarán $ 243.150, mientras que las tribunas T13 tendrán un precio de $ 567.350. Para la zona de desenlace, las tribunas 1 a 4 se comercializarán a $ 437.670.

La zona de largada ofrecerá varias alternativas. Las tribunas 5 a 10 y la tribuna T1 tendrán un valor de $ 486.300. Las plateas 1 y 2 costarán $ 648.400, mientras que la platea techada tendrá un precio de $ 891.550.

También habrá localidades en la zona de curvas. La grada 3 se venderá a $ 421.460. En ese mismo sector habrá propuestas de hospitalidad, con ubicaciones y servicios diferenciados durante el fin de semana de competencia.

El Club 360 tendrá un valor de $ 3.404.100, mientras que el Apex Club costará $ 4.538.800 y el Apex Club Elite llegará a $ 5.349.300. Estas opciones estarán ubicadas en sectores próximos al paddock y a zonas de alta circulación de los equipos.

Fotografía aérea de la pista de un autódromo en construcción, rodeada de zonas verdes, avenidas y un lago
Una toma aérea registra los avances en los trabajos de remodelación y acondicionamiento del autódromo.

El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires tendrá una particularidad adicional: coincidirá con la entrada en vigencia de un nuevo reglamento técnico para la temporada 2027. Las escuderías llegarán con motos renovadas, cambios en sus plantillas y una preparación que deberá adaptarse a un circuito sin antecedentes recientes para la actual grilla.

El Autódromo porteño tendrá una configuración diferente a la que conocieron los pilotos que compitieron allí hasta finales de la década de 1990. Una de las modificaciones principales se concentra en una nueva horquilla, proyectada dentro del rediseño general de la pista.

La intervención se realizó en un área que antes ocupaban una tribuna y el kartódromo. Este último será trasladado a otro punto del predio. Además, avanza la construcción de un túnel en las cercanías de la curva 1, que conectará la avenida Roca con el paddock y modificará la circulación interna.

Las obras superan el 60% de avance, según la información difundida sobre el proyecto. La renovación también incluye nuevos boxes, garajes y áreas operativas para equipos, autoridades, personal técnico, medios de comunicación y servicios vinculados a una fecha mundialista.

Para los corredores, el fin de semana de abril representará un desafío desde las primeras prácticas. Deberán encontrar referencias de frenado, comprender el comportamiento de los neumáticos sobre el nuevo asfalto y definir la puesta a punto de las motos en un escenario que no forma parte de la experiencia reciente de los equipos.

Calendario MotoGP 2027
El calendario del MotoGP 2027

La vuelta del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires cerrará un período de 28 años sin competencias de la máxima categoría en el Gálvez. La última carrera se disputó en 1999, antes de que la actividad internacional de motociclismo en la Argentina se trasladara al circuito de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

El trazado santiagueño recibió al campeonato entre 2014 y 2025, con excepciones en 2020 y 2021, por la pandemia de COVID-19, y en 2024, cuando la fecha fue cancelada. La carrera de 2027 devolverá la sede argentina a Buenos Aires.

El campeonato tendrá 22 competencias en 19 países. La carrera porteña reemplazará la fecha de Balaton Park, Hungría, dentro del cronograma, mientras que Adelaida será la nueva sede del Gran Premio de Australia.

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