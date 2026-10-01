La mujer que denunció por abuso sexual a Joaquín Levinton habló por primera vez: “No conocen ese costado de monstruo”

La mujer habló del calvario habría vivido con el cantante de Turf (Video: A la Barbarossa-Telefe)

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Paula denunció a Joaquín Levinton por abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica, en una presentación formal realizada el lunes 28 de septiembre ante una comisaría de Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires. La causa quedó radicada en el Juzgado N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard. La denunciante, que es visitadora médica, sostuvo haber mantenido con el cantante de Turf una relación que duró cinco años, entre 2015 y 2020. En ese lapso, ella describió una secuencia de hechos que habrían ocurrido con el cantante, como la obligación al consumo de drogas, grabaciones sin consentimiento y episodios de violencia física.

En una comunicación al aire con A la Barbarossa (Telefe), Paula dio su versión en primera persona. “Yo salí a realizar esta denuncia para dar mi testimonio, lo que me pasó durante este tiempo que yo estuve sometida a diferentes amenazas e injurias hacia mí, donde él me obligaba a mí a hacer cosas. Me trató de ahorcar en varias ocasiones cuando yo me quería ir de la casa”, afirmó. La mujer describió el vínculo como asimétrico desde el inicio: sostuvo que nunca fue la pareja formal de Levinton, que se veían alrededor de dos veces por semana y que ella lo conoció por ser vecinos del barrio porteño del Abasto. “Nadie conoce su costado de monstruo”, dijo.

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Sobre el período de mayor conflicto, Paula detalló: “Me obligaba a tomar cocaína y en ese estado a grabar películas con contenido cinematográfico, pero pornográficas a la vez, diciéndome lo que tenía que hacer: ‘Ponete acá, hacé esto, agachate, caminá, agarrá esto’. Yo en ese momento, superenamorada de él, hacía todo lo que él me decía que haga”. Reconoció que se trató de la peor etapa de su vida y que el proceso de recuperación de las adicciones lo atravesó sola.

El comunicado que publicó Joaquín en sus redes sociales luego de la denuncia

Uno de los episodios más graves que describió involucró un intento de asfixia. Según su testimonio, en un momento en que intentaba irse, Levinton la tomó del cuello: “Me agarró del cuello y me dijo: ‘Vos de acá no te vas, hija de puta’. Logré escaparme. Estaba la puerta abierta y me fui”. Explicó que, pese a ese incidente, continuó viéndolo con normalidad durante un tiempo, en un patrón que atribuyó a la dinámica de la relación.

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Paula también describió que el músico organizaba encuentros con múltiples mujeres y señaló que algunas de ellas participaron en las filmaciones. Aclaró que esas personas forman parte del círculo de amistades del cantante y que, desde que realizó la denuncia, se distanciaron de ella.

Más adelante, Paula admitió haber realizado otra denuncia en 2022 y luego haberla retirado. “Él me dijo que la saque. Me dio miedo”, explicó. Levinton, en cambio, sostiene que fue la fiscalía quien desestimó aquella presentación tras la incorporación de pruebas. La nueva denuncia, según la mujer, se activó cuando encontró registros audiovisuales que reactualizaron el episodio: “Es una mochila que yo tengo en la espalda desde ese tiempo, que no me la puedo sacar de encima, donde se me aparece constantemente él”, expresó. También descartó que los videos que eventualmente se incauten puedan estar en su poder: sostuvo que Levinton los tenía en su computadora y que, desde la primera denuncia en 2022, su abogado podría haberle indicado que los eliminara.

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La mujer habló del proceso judicial que inicio contra el cantante (Video: A la Barbarossa-Telefe)

Ante la repercusión pública, el cantante publicó un descargo en sus redes sociales en el que negó de manera categórica las acusaciones. “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, escribió. Cuestionó además la caracterización del vínculo: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, afirmó.

En una segunda publicación, Levinton expresó: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”. El cantante aseguró además que la mujer continuó contactándolo por Instagram y que su abogado tiene capturas de esas comunicaciones. “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó.

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Levinton se presentó ante el juzgado interviniente junto a su abogado y quedó a disposición de la Justicia. Desde la banda, publicaron un comunicado: “No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones”, señalaron. Agregaron que durante aquella causa la denunciante no ratificó su presentación, no concurrió a la pericia y que, mientras el expediente estaba abierto, ella continuó enviándole mensajes al cantante.

“En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo”, expresaron. El comunicado cerró con una aclaración sobre el manejo de las pruebas: “Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente.”

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