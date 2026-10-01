La novela polaca del siglo XIX que Netflix convierte en el próximo “Bridgerton”: una historia de amor oscura, clase social y un empresario obsesionado

'La muñeca': ¿Puede una epopeya polaca convertirse en el próximo éxito mundial del drama de época? (Netflix)

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Es una novela épica con muchos elementos propios de Edith Wharton o Henry James: comentarios mordaces sobre la clase social y la alta sociedad; intriga y escándalo en lujosos salones; y una historia de amor condenada al fracaso. Pero, en lugar de Nueva York o Londres, está ambientada en la Varsovia del siglo XIX.

La novela La muñeca, de Boleslaw Prus, es venerada en toda Polonia como una obra maestra, aunque en el extranjero es más desconocida. La London Review of Books la llamó en una ocasión “quizá la gran novela del siglo XIX menos conocida”.

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Eso podría cambiar el miércoles con el estreno en Netflix de una suntuosa adaptación en polaco de seis episodios, que tiene el potencial de presentar La muñeca a millones de espectadores internacionales que buscan el próximo Bridgerton o “La edad dorada”.

En una coincidencia de fechas, una adaptación cinematográfica independiente se estrenará en las salas de cine polacas el 30 de septiembre. La cercanía entre ambos estrenos, las primeras versiones para la pantalla de La muñeca desde una miniserie televisiva de 1977, ha dado pie a bromas en Polonia sobre Dollheimer, una referencia al fenómeno Barbenheimer.

Katarzyna Zechenter, profesora asociada del University College London, afirmó que la literatura polaca había sido desestimada en el extranjero y rara vez se traducía durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia estaba bajo un régimen comunista. “Venderla, distribuirla, hacer adaptaciones cinematográficas: no había mercado para ello”, afirmó.

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En el centro, un hombre sonriente con los brazos extendidos está de pie en un campo verde, vestido con sombrero de copa negro y abrigo largo.

'La muñeca', de Netflix, está basada en una novela venerada en Polonia. También cuenta con los imprescindibles duelos, corsés y palacios, además de elaboradas pelucas y bigotes

La serie cuenta con todos los adornos habituales de un extravagante drama de época: bailes, duelos, corsés y palacios, además de elaboradas pelucas y bigotes. Crédito...Netflix

Pero, añadió, eso está cambiando. “Polonia se está convirtiendo en una importante sociedad de Europa Central”, tanto política como culturalmente, afirmó Zechenter. “Por eso Prus tiene sentido ahora”.

La muñeca, o Lalka en polaco, se publicó por primera vez por entregas en un periódico y después como libro en 1890. Sigue a Stanislaw Wokulski, un rico empresario de Varsovia perteneciente a la emergente clase mercantil, quien desarrolla una obsesión por Izabela Lecka, una bella aristócrata que, como escribe Prus, “sabía tiranizar a los hombres con su frialdad”.

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Es una historia de amor más oscura y retorcida que las de una temporada promedio de Bridgerton.

Como gran parte de la aristocracia polaca de la época, Izabela y su padre atraviesan un declive financiero. Izabela está sometida a una presión constante para casarse con alguien rico, pero le irrita que la obliguen a hacerlo.

Por eso responde a las desesperadas insinuaciones de Stanislaw utilizándolo por su dinero. “Bocado a bocado, devoraremos al señor Wokulski”, le dice a su padre. “Y él estará encantado de poder mirarme desde el plato”.

La serie cuenta con todos los adornos habituales de un extravagante drama de época: bailes, duelos, corsés y palacios, además de elaboradas pelucas y bigotes. Recrear la Varsovia del siglo XIX, que fue destruida en gran medida durante la Segunda Guerra Mundial, implicó filmar en varias otras ciudades polacas y utilizar decorados de diseño ornamentado e imágenes generadas por computadora.

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Pero faltan algunas complejidades que eran centrales en la novela de casi 700 páginas. Cuando se publicó La muñeca, la zona alrededor de Varsovia formaba parte del Imperio ruso, y ciertos elementos de la trama fueron modificados para superar la censura zarista. El libro explora extensamente el declive de la aristocracia local, el surgimiento del nacionalismo polaco y los debates sobre el papel de la ciencia en la sociedad.

Es mucho contexto para entretejer en una serie limitada o una película, por lo que las adaptaciones tienden a centrarse en lo que Zechenter llamó “la horrible historia de amor».

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Eso también necesitó algunos ajustes, dijo Pawel Maslona, director y coguionista de la serie de Netflix. La serie no es necesariamente una adaptación fiel, sino una reinterpretación del libro, afirmó, que consideró un punto de partida, como “los estadounidenses abordan el mito de Batman”.

'La muñeca', de Netflix (Netflix)

Izabela, en particular, se prestaba a una actualización. En el pasado, se la consideraba una villana codiciosa y superficial. (También se asumía con frecuencia que ella era «la muñeca» del título, aunque Prus lo cuestionó después de la publicación del libro). Hoy, los lectores y espectadores podrían verla como alguien atrapada por las restricciones que se le imponen como mujer y que reacciona contra ellas.

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Sandra Drzymalska, quien interpreta a Izabela en la serie, dijo que, aunque Izabela era “malcriada” y “un poco grosera”, la actriz había querido convertirla en “una chica moderna” que “quiere ser algo más” que la esposa de alguien. Un enfoque principal de la serie es una subtrama sobre la ambición de Izabela de escribir para un periódico progresista dirigido por mujeres.

Drzymalska dijo que este impulso de superación personal era, en última instancia, la razón por la que su Izabela termina enamorándose del trepador social Stanislaw. “Se entienden”, dijo Drzymalska, porque ambos “quieren ser otra cosa”.

El amor de Stanislaw suele caracterizarse como “obsesivo” en las descripciones de la novela, y su intensidad desempeña un papel en su caída. Utiliza la necesidad de dinero de Izabela para controlarla y, en una secuencia de la serie de Netflix, construye minuciosamente una réplica de su dormitorio en su propia casa. Esa podría ser la razón por la que el tráiler utiliza de fondo Creep, de Radiohead.

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Más allá de las modernizaciones, la verdadera pregunta podría ser cómo se sentirán algunos espectadores polacos u otros devotos de la novela respecto de algunos de los cambios más audaces de la trama. El último episodio contiene giros que probablemente sorprenderán incluso a un lector ocasional de La muñeca.

Maslona afirmó que la “dirección descabellada” que finalmente toma la serie terminó siendo “un poco sorprendente, incluso para nosotros”.

Fuente: The New York Times