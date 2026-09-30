Cultura

Un joyero argentino fue elegido para exponer en Milán y busca reunir USD 10.000 con rifas y ventas de comida para poder viajar

Walter Melo participará de la sección Artistar con dos piezas realizadas mediante electroformado, una técnica que le permite transformar materiales orgánicos y cotidianos en obras de joyería contemporánea

El joyero argentino Walter Melo fue seleccionado para exhibir sus obras en la Semana de la Joya de Milán
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La Semana de la Joya de Italia reunirá en Milán a exponentes de la joyería contemporánea de distintos países. En ese marco, dos obras de Walter Melo fueron seleccionadas para integrar el evento, pero el joyero de Campana necesita reunir cerca de USD 10.000 para cubrir el costo estimado del viaje. Para lograrlo, organizó ventas de guiso de lentejas, empanadas y rifas.

La selección incluye dos piezas de joyería contemporánea y ubica a Melo en la sección Artistar del evento. En diálogo con Infobae A las Nueve, el artesano explicó que cuenta con recursos para su vida cotidiana, aunque no puede afrontar el costo completo del viaje.

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Melo afirmó que buscó alternativas para cubrir esa diferencia económica. “No tengo una solvencia para pagar el costo del viaje”, explicó el joyero, quien también puso algunas de sus piezas en sorteos para obtener ingresos.

El joyero aprovechó los feriados patrios para ofrecer porciones de guiso de lentejas y empanadas. La iniciativa surgió como una forma de sumar dinero para llegar a Milán, donde se realizará el encuentro de joyería.

Al mismo tiempo contó que organizó distintas acciones con la ayuda de su familia y sus alumnos. “Un poquito de cada cosa para vender”, resumió al describir las ventas de comida y las rifas de piezas propias.

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Melo señaló que estaba cerca de reunir el monto necesario para el viaje. También dijo que ya tenía resuelto el traslado, aunque todavía debía definir otros gastos durante su estadía en Italia.

Las dos obras seleccionadas para la Semana de la Joya

El aritsta presentó sus trabajos después de recibir una invitación a través de redes sociales. Envió fotografías de sus piezas para que un jurado evaluara si podían integrar el evento en Milán.

El artesano explicó que el proceso no informa qué otras personas participan. Según relató, el jurado define qué obras ingresan a cada etapa del encuentro internacional.

Melo indicó que el certamen reúne a participantes de distintos países. “Son 200 personas de 70 países”, afirmó sobre la convocatoria vinculada con la Semana de la Joya.

Para reunir diez mil dólares y financiar su viaje a Italia, Melo organizó rifas de piezas propias y venta de comidas con la ayuda de su familia y alumnos (captura de video)
Para reunir diez mil dólares y financiar su viaje a Italia, Melo organizó rifas de piezas propias y venta de comidas con la ayuda de su familia y alumnos (captura de video)

El joyero participará en Artistar, un espacio dedicado a la joyería contemporánea y al uso de materiales alternativos. El evento también incluye áreas de joyería fina y marcas europeas, según explicó Melo.

Una de las piezas seleccionadas lleva el nombre Descanso. Melo la realizó a partir de una hoja de limonero que encontró y eligió por su forma y por el estado que presentaba.

La segunda obra es un anillo elaborado con polenta y sal. Ambas piezas usan una técnica llamada electroformado, que permite incorporar metal a objetos que no son metálicos.

El electroformado y el uso de materiales orgánicos

Melo definió el electroformado como un método para agregar metal a una pieza de otro material. En sus obras, usa cobre para cubrir objetos orgánicos y convertirlos en joyas.

Las piezas que fueron seleccionadas son piezas que realicé con electroformado”, explicó. El joyero aclaró que esta técnica le permite trabajar sobre elementos que no parten de una base metálica.

El artesano utiliza materiales de distinto origen en su producción. “Yo utilizo todo tipo de material”, afirmó al describir el método que aplica en su taller de Campana.

El anillo de polenta y sal integra una serie llamada Apariencias. En ese conjunto, Melo contrapone piezas de bronce pulido, con apariencia de oro, y objetos hechos con materiales vinculados con la alimentación.

El artesano explicó que el anillo de polenta plantea una relación entre el alimento y el valor económico. Para Melo, la pieza parece tener menor valor a simple vista, aunque contiene un sentido ligado al intercambio.

La obra combina un elemento cotidiano con una forma propia de la joyería. El bronce pulido genera un aspecto similar al oro, mientras que la polenta y la sal modifican esa lectura inicial.

Una trayectoria de casi 30 años en la joyería

Melo trabaja en joyería desde los 19 años. Calculó que acumula cerca de 30 años de trayectoria en el oficio, con experiencia en técnicas clásicas y en procesos de investigación material.

El joyero dijo que comenzó su formación dentro de una escuela vinculada con la joyería tradicional. Con el tiempo, orientó parte de su producción hacia obras que usan materiales orgánicos y objetos de uso cotidiano.

Me gusta la joya como forma de expresión”, sostuvo Melo. Esa búsqueda lo llevó a incorporar técnicas distintas de las que aprendió durante sus primeros años en el rubro.

Melo tiene un taller en Campana, donde produce y exhibe sus piezas. Allí también desarrolla parte de su actividad vinculada con la enseñanza de joyería.

Durante varios años, dictó cursos para la Cámara de Joyeros y de Empresarios de Joyería y Afines. Además, brinda seminarios en AEBA, Estímulo Bellas Artes, en la Ciudad de Buenos Aires.

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