Un hombre ciego demanda al Museo Británico por no ofrecer una audioguía accesible para el Tapiz de Bayeux

Yusuf Ali Osman presentó una demanda contra el Museo Británico por no ofrecer audioguías accesibles en la exposición del Tapiz de Bayeux - REUTERS/Suzanne Plunkett

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Yusuf Ali Osman, una persona ciega de ambos ojos, presentó una demanda contra el Museo Británico por no contar con audioguías accesibles para la exposición del Tapiz de Bayeux, la obra medieval que visita Londres por primera vez en casi mil años. La acción legal fue impulsada por el bufete Leigh Day, que envió una carta al museo alegando el incumplimiento de la Ley de Igualdad del Reino Unido.

Antes de su visita, Osman llamó al museo para consultar si habría audioguías disponibles y le confirmaron que no. Según Leigh Day, el museo había decidido priorizar las visitas autoguiadas sobre las guiadas y los eventos programados, dado el alto volumen de demanda. Para gestionar el flujo de visitantes, el Museo Británico estableció franjas horarias de 40 minutos y prohibió la fotografía.

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El traslado de la obra desde Normandía hasta Londres generó controversias por la detección de dos averías menores en el lienzo - REUTERS/Charles Platiau

En un comunicado, un portavoz del museo señaló que la institución se comprometía a que la exposición fuera “lo más accesible posible” y que había trabajado con consultores especializados.

Entre las medidas mencionadas figuran un mapa sensorial y visitas guiadas con audiodescripción presencial. El museo también indicó que estudia incorporar una visita con audiodescripción independiente en la audioguía de la aplicación, aunque sin precisar plazos.

Osman reclama una indemnización económica y exige que el museo modifique sus políticas e imparta formación sobre discapacidad. “Espero que esta acción legal contribuya a garantizar que las personas ciegas y con discapacidad visual sean debidamente tenidas en cuenta al planificar grandes exposiciones”, declaró, según recogió The Telegraph.

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El Museo Británico estableció franjas horarias de 40 minutos para gestionar la alta demanda de visitantes en la exhibición - REUTERS/Suzanne Plunkett

La llegada del tapiz al Museo Británico no ha estado exenta de controversias. La obra —bordada sobre 70 metros de lienzo de lino y confeccionada en la década de 1070 en Inglaterra— regresó a su país de origen desde Normandía, Francia, para una exhibición de carácter excepcional.

Anteriormente, la institución dio marcha atrás en su política sobre fotografía de la pieza y los conservadores detectaron dos pequeñas averías tras su traslado.

La exposición también generó debate diplomático: el primer ministro griego rechazó una comparación propuesta por el museo entre el tapiz y los Mármoles del Partenón, conocidos también como Mármoles de Elgin, cuya devolución Grecia reclama desde hace décadas.

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El primer ministro griego rechazó la comparación que trazó la institución entre la pieza medieval y los Mármoles del Partenón - REUTERS/Ardee Napolitano

La obra narra la conquista normanda con una estética de poder masculino que sigue provocando análisis

Más allá de la controversia judicial, el tapiz continúa siendo objeto de estudio académico por su contenido. La obra relata la conquista normanda de Inglaterra, con la Batalla de Hastings y la muerte del rey Harold II como punto culminante.

Los investigadores han señalado que la pieza refleja una sociedad del siglo XI organizada en torno a la hipermasculinidad: un tercio de los hombres representados están armados, y las escenas de construcción de embarcaciones, tala de árboles y caza refuerzan ese clima previo al enfrentamiento entre Guillermo, duque de Normandía, y Harold Godwinson.

El historiador cultural Christopher Monk describió esas escenas como “difíciles de superar en cuanto a atmósfera cargada de testosterona”, según declaraciones recogidas por BBC Culture.

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La obra relata la conquista normanda de Inglaterra mediante escenas centradas en la acción militar y la hipermasculinidad del siglo XI - REUTERS/Suzanne Plunkett

De los centenares de figuras representadas, apenas seis mujeres integran la trama central del tapiz. Los especialistas apuntan que su función es principalmente lo que Monk denomina “puntuación emocional”: la reina Edith llora la muerte de su esposo, Eduardo el Confesor, mientras una madre y su hijo huyen del avance normando.

La doctora Emily Joan Ward, de la Universidad de Edimburgo, señaló que la escasez de figuras femeninas responde a que “la narrativa gira en torno a la acción masculina” y a que el probable patrocinador de la obra, Odo de Bayeux, medio hermano de Guillermo, destinaba el tapiz a un círculo social “en gran medida homosocial masculino”.

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Los investigadores interpretan la figura no identificada de Aelfgyva como un posible testimonio medieval sobre abuso sexual - Stephane Maurice - Ville De Bayeux

Por otro lado, en la réplica elaborada en 1885 por 35 mujeres de la Leek Embroidery Society —hoy en el Museo de Reading—, los atributos equinos desaparecieron y la figura masculina desnuda de los bordes fue vestida con pantalones cortos. Esa versión, sin embargo, incorporó un borde adicional donde cada bordadora cosió su nombre, un gesto que reivindicó la autoría femenina de una obra sobre la que, como señaló Ramírez, “muy pocos comienzan a hablar pensando en las mujeres que lo hicieron”.