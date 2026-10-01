Cultura

Buenos Aires llega a Madrid con Borges como bandera: tango, teatro y un legado que se guardará en el Instituto Cervantes

Durante todo octubre, la capital española acogerá una programación cultural porteña que abarca música, danza y literatura. El momento más esperado: el depósito del legado del escritor y María Kodama en la Caja de las Letras del Cervantes

Retrato en grabado de Jorge Luis Borges sosteniendo un bastón sobre un libro abierto, rodeado por embarcaciones vikingas, un laberinto y un tigre.
El escritor argentino Jorge Luis Borges figura en una ilustración rodeado por laberintos, barcos vikingos y mapas que brotan de un libro abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Madrid acogerá del 2 al 30 de octubre una programación de cultura porteña con Jorge Luis Borges como figura central, a 40 años de la muerte del escritor. La propuesta Buenos Aires en Madrid reunirá obras de teatro, cine, música, tango, danza, literatura y actividades familiares en instituciones y salas de la capital española.

El programa, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, prevé actividades en el Instituto Cervantes, Casa de América, la Fundación Ortega-Marañón, los centros culturales Paco Rabal y Paco de Lucía, Casa de Vacas, Faro de Moncloa y varias librerías madrileñas.

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El acto central se realizará el martes 20 de octubre, cuando el legado de Jorge Luis Borges y María Kodama sea depositado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. La ceremonia, organizada junto con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, incorporará objetos personales del autor para su preservación patrimonial.

Borges 40 años
Jorge Luis Borges y María Kodama

Ese día habrá una actividad abierta al público sobre el legado artístico y cultural de Borges y Kodama. El programa incluye Las milongas de Borges, con Marcelo Balsells y César Angeleri, además de una lectura de poemas a cargo de la actriz Laura Novoa, acompañada por el músico Damián Rovner.

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La agenda vinculada al escritor continuará en la Fundación Ortega-Marañón, que desde el 20 de octubre hasta el 6 de noviembre presentará la muestra “Borges: el otro, el mismo”. La exposición reunirá libros de su biblioteca, primeras ediciones, correspondencia, fotografías, pinturas, discos y otros objetos de la colección del Museo del Escritor de Madrid.

La muestra propone revisar distintas etapas y vínculos del autor argentino, desde su entorno familiar y sus amistades hasta su trabajo como traductor y su consagración literaria. En la misma sede, Balsells, Claudio Méndez, Angeleri y Gustavo Nardi presentarán Sentir argentino, un espectáculo de música y poesía dedicado a Borges, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui y Carlos Gardel.

Muestra Julio Cortázar
El 18 de octubre, la Librería Parenthesis recibirá Cortázar.exe, una performance de Nana y Bruno Galindo centrada en la musicalidad y la obra de Julio Cortázar (Crédito: Prensa Centro Cultural Recoleta)

La programación comenzará el 2 de octubre con un ensayo abierto de Una distancia necesaria, una coproducción de teatro independiente entre Buenos Aires y Madrid que conectará de forma simultánea escenarios de las dos ciudades mediante recursos tecnológicos. El estreno será el 9 de octubre en el Centro Cultural Paco Rabal.

El primer fin de semana se presentarán Buenas noches, Buenos Aires, un recorrido musical por compositoras e intérpretes porteñas, y Manuelita, mi casa es el mundo, una propuesta familiar inspirada en la obra de María Elena Walsh. El 10 de octubre, la Librería Mandolina albergará La librería mágica: los cuentos cobran vida, otro homenaje a la autora.

El 5 de octubre, BB ASUL ofrecerá en el Faro de Moncloa su concierto acústico Música triste para chicas lindas. Más adelante, el actor Luciano Cáceres llevará Paraíso a Espacio Alma el 17 de octubre y participará en la presentación de una de las películas del ciclo de Casa de América.

El 18 de octubre, la Librería Parenthesis recibirá Cortázar.exe, una performance de Nana y Bruno Galindo centrada en la musicalidad y la obra de Julio Cortázar. También integran el apartado literario las presentaciones de Veintisiete noches, de Natalia Zito, y Desaparecida dos veces, de Teresa Donato, además del espectáculo Cartas y boleros al rey de la cabina, con Novoa y Rovner.

Entre el 19 y el 23 de octubre, la Sala Iberia de Casa de América dedicará un ciclo a Luis Brandoni y Héctor Alterio
Entre el 19 y el 23 de octubre, la Sala Iberia de Casa de América dedicará un ciclo a Luis Brandoni y Héctor Alterio

La programación de tango incluye Tango, folklore y poesía argentina, con Balsells, Angeleri, Maximiliano Legnani y Nardi, y dos funciones de La azotea de mi vida, de Gustavo Masó, dentro de Lado Gus. El sábado 24 de octubre habrá además una jornada de tango y milonga en la terraza de Casa de Vacas, en el Parque del Retiro, con clases, práctica libre, exhibiciones y musicalización del DJ Loic Vix.

Entre el 19 y el 23 de octubre, la Sala Iberia de Casa de América dedicará un ciclo a Héctor Alterio y Luis Brandoni. La selección reúne Esperando la carroza, Fermín, glorias del tango, El hijo de la novia, La odisea de los giles y Darse cuenta.

La función de Fermín, glorias del tango, prevista para el martes 20, contará con una presentación especial de Cáceres. El calendario completo de Buenos Aires en Madrid se extenderá hasta el 30 de octubre en distintos espacios de la capital española.

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