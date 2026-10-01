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El llamativo video de Luck Ra y Tiago PZK que se viralizó tras la polémica con La Joaqui: “Yo lo amo a él”

Durante una emisión de La Voz Argentina en 2025, los músicos compartieron un momento distendido que hoy se lee con ojos distintos en medio del escándalo

Video de Luck Ra y Thiago "Yo lo amo a él"
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Un fragmento de La Voz Argentina volvió a instalarse en las redes sociales luego de que Tiago PZK hablara de su vínculo con Luck Ra y negara que entre ambos hubiera existido una amistad cercana. En el video, registrado cuando los dos artistas compartían participación en el programa de Telefe, se escucha al cantante cordobés decir: “Yo lo amo a él”, una frase que hoy se resignifica.

La secuencia cobró otro sentido a partir de las declaraciones recientes de Tiago PZK sobre su relación con La Joaqui y las críticas que recibió por parte de Luck Ra. El material, difundido nuevamente por usuarios de X, muestra un momento distendido entre los músicos en los camarines del ciclo televisivo, lejos de la tensión que ahora rodea a sus nombres.

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El clip pertenece a la última emisión de La Voz Argentina, en la que Luck Ra fue uno de los coaches y contó en una oportunidad con la presencia de Tiago PZK. En esas imágenes, el intérprete de “La Morocha” se dirige a su colega con una frase afectuosa que fue tomada en tono de broma por quienes estaban presentes.

“Yo lo amo a él”, dice Luck Ra en el extracto que circuló en redes. Tiago PZK responde enseguida con otra broma: “Joaqui no se va a enterar nada de lo que pasa en camarines”, en referencia a quien era entonces su novia.

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Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su noviazgo ante la prensa en el aeropuerto de Ezeiza

La interacción fue recuperada por cuentas dedicadas a noticias de espectáculos y fanáticos de los artistas. Su circulación creció luego de que se conocieran las declaraciones del cantante de Monte Grande, quien fue consultado sobre los cuestionamientos surgidos alrededor de su vínculo con La Joaqui.

La reaparición del material se produjo después de que Tiago PZK y La Joaqui hablaran con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza antes de viajar a Medellín, Colombia. Durante ese contacto, los músicos confirmaron que están en pareja y respondieron preguntas sobre las críticas que rodearon el inicio de su relación.

“Estamos en pareja, felizmente casados”, dijo Tiago PZK. También señaló que conoce a La Joaqui desde hace tiempo, sin dar detalles sobre cuándo comenzó el romance. En ese intercambio, un cronista le preguntó si se consideraba “traidor” por los comentarios que habían surgido desde el entorno de Luck Ra. El artista rechazó esa definición y sostuvo que no tenía una relación de amistad con el cordobés.

“No, ¿cómo me voy a considerar traidor?”, respondió. Luego agregó que no se mueve “por conveniencia” ni siente la obligación de “quedar bien con nadie”, según las declaraciones difundidas en la cobertura.

Las palabras de Tiago PZK se conocieron después de que Luck Ra fuera mencionado como “ex gran amigo” en el marco de la discusión pública. El cantante no profundizó en el tipo de vínculo que tuvo con su colega ni en el origen de su distanciamiento, pero su respuesta alcanzó para que la conversación se trasladara a las redes sociales.

La presencia de los artistas en Ezeiza tuvo como eje principal la confirmación de su noviazgo. Ambos posaron ante las cámaras, se mostraron abrazados y tomados de la mano antes de abordar el vuelo con destino a Medellín.

Tiago PZK niega amistad con Luck Ra, confirma romance con La Joaqui y un video de ambos en televisión reaviva la controversia
Tiago PZK niega amistad con Luck Ra, confirma romance con La Joaqui y un video de ambos en televisión reaviva la controversia

El anuncio despejó las especulaciones que circulaban sobre su situación sentimental. Sin embargo, las preguntas de la prensa también derivaron en el vínculo entre Tiago PZK y Luck Ra, quien había mantenido una relación con La Joaqui.

La grabación continúa compartiéndose con mensajes que contrastan aquella frase afectuosa con la postura actual de Tiago PZK. Hasta el momento, el clip no fue acompañado por nuevas declaraciones de Luck Ra sobre el alcance de su relación con el artista urbano ni sobre las expresiones que reavivaron la polémica.

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