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Pompeyo Trogo, historiador romano: “Los habitantes de Hispania prefieren la guerra al descanso y, si no tienen un enemigo externo, buscan uno en su propia tierra”

El autor de las ‘Historias Filípicas’ fue uno de los grandes historiadores en lengua latina y destacó el carácter belicoso de las poblaciones de una región que conocía muy bien

Dibujo del historiador Pompeyo Trogo.
Dibujo del historiador Pompeyo Trogo. (Biblioteca Científica de la Ciudad de Tréveris/Archivo Municipal)
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Pompeyo Trogo fue uno de los historiadores más importantes de la época del emperador Augusto, con trabajos tan célebres como sus Historias Filípicas, la primera gran obra histórica universal escrita en latín. Se trata de un proyecto que comprende 44 volúmenes distintos y que abarca desde las primeras civilizaciones orientales hasta la consolidación del propio Imperio romano.

En las Historias Filípicas no faltaba un análisis de Hispania, región con la que Pompeyo Trogo tenía una relación marcada por lazos familiares. Su abuelo luchó en suelo hispano bajo las órdenes de Cneo Pompeyo Magno durante la guerra contra Quinto Sertorio y su propio padre colaboró estrechamente con Julio César como secretario e intérprete. Estas vivencias heredadas permitieron al cronista obtener una perspectiva amplia y directa sobre la compleja realidad militar peninsular.

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Aunque la obra original de Trogo terminó perdiéndose con el paso del tiempo, el gramático Marco Juniano Justino salvó parte de su contenido en el siglo II o III. Justino elaboró una síntesis conocida como el Epítome de las Historias Filípicas, en cuyo libro XLIV rescató una de las citas más conocidas de Pompeyo Trogo: “Los habitantes de Hispania prefieren la guerra al descanso y, si no tienen un enemigo que venga de fuera, buscan uno en su propia tierra”.

Un elefante de guerra cartaginés equipado con armadura y un grupo de soldados con lanzas y escudos marchan hacia una fortaleza.
Elefante de guerra cartaginés y soldados armados, frente a una fortificación en la Península Ibérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El significado de las palabras de Pompeyo Trogo

La afirmación de Pompeyo Trogo retrata la persistente división interna de la Hispania prerromana. Lejos de conformar una entidad política unificada, la península estaba fragmentada en un mosaico de tribus celtíberas, íberas y lusitanas que mantenían continuas rencillas. Cuando cesaban las guerras organizadas contra invasores, estas comunidades encauzaban su energía bélica hacia enfrentamientos entre ellas mismas.

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Por otra parte, el historiador también resalta la psicología guerrera propia de la época. Para muchos de estos pueblos, lo bélico no constituía una simple respuesta defensiva, sino una forma de vida vinculada al honor, el prestigio y la identidad. Trogo advirtió que la inactividad prolongada generaba tensiones internas, empujando a los guerreros a buscar nuevos conflictos para demostrar su destreza en el combate.

Roma tardó dos siglos en dominar completamente Hispania, y solo lo consiguió cuando los generales romanos aprendieron a explotar las rencillas entre tribus locales para forjar alianzas. Esto no dista mucho de lo que encontramos a día de hoy en la política española e internacional. Esta se caracteriza por una marcada polarización y fragmentación identitaria, regional o ideológica, de modo que, cuando no existe un reto o crisis global que una a la sociedad, las comunidades tienden a replegarse en dinámicas de “bloques” y a buscar el enemigo en el vecino.

Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

Los historiadores clásicos e Hispania

Pompeyo Trogo no fue el único romano fascinado por las costumbres peninsulares. Historiadores de la talla de Estrabón o Polibio documentaron extensamente la tenacidad y austeridad de los hispanos. El primero, de hecho, detalló sus rigurosas formas de vida en la Geografía, y muy famosa es la anécdota que cuenta Tito Livio sobre la firme decisión de numerosas comunidades que prefirieron el suicidio colectivo a someterse al yugo militar de las legiones romanas.

De igual modo, escritores posteriores como Plinio el Viejo o el geógrafo Claudio Ptolomeo recopilaron datos valiosos sobre los recursos minerales y la distribución de las etnias prerromanas. Todos coincidieron en retratar a los antiguos habitantes de la península como combatientes admirables y austeros, cuya marcada independencia dificultó significativamente el proceso de asimilación cultural dentro del Imperio romano.

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