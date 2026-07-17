Del romance más acogedor al miedo más perturbador: 7 libros para leer en vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno ofrecen tiempo sin agenda y noches largas para entregarse a la lectura sin apuro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de invierno ofrecen algo que el resto del año raramente permite: tiempo sin agenda, noches largas y la posibilidad de entregarse a una historia sin apuro. Una buena lectura de invierno no solo entretiene; puede acompañar, inquietar, emocionar o sacudir. El frío afuera y una manta adentro crean las condiciones ideales para conectar con un libro de una manera que la rutina no suele habilitar. Leer en vacaciones tiene algo de permiso: el de dejarse llevar por completo.

Esta selección de siete títulos recorre un arco que va del romance más cálido al terror más perturbador, con paradas en la fantasía, la novela epistolar y el drama familiar. Hay libros para quienes buscan una historia de amor que los acompañe sin exigirles demasiado, y otros para quienes prefieren que la lectura les quite el sueño por razones bien distintas.

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Ojalá esta fuera nuestra historia de amor — Andrea Longarela

Ojalá esta fuera nuestra historia de amor, de Andrea Longarela, sigue a Lola entre oportunidades perdidas y la posibilidad del amor en un momento adverso

Longarela construye aquí una historia que se resiste a ser etiquetada con facilidad. Ojalá esta fuera nuestra historia de amor sigue a Lola en un viaje hacia aquello que no se ve pero que está ahí: sus sueños, sus oportunidades perdidas y la posibilidad del amor en el peor momento de la vida. La novela incluye un flechazo, un amor de toda una vida y un corazón hecho pedazos, pero ninguno de esos elementos funciona de manera previsible.

La autora define su propuesta como “historias de sentimientos” antes que romances en sentido estricto, y este título lo confirma. Longarela construye el elenco con la misma atención que pone en sus protagonistas: una nariz roja, un tango en la playa, una habitación convertida en hogar y una casa perdida bajo la nieve son los detalles que sostienen una trama donde el amor aparece en todas sus versiones. Con más de 200.000 lectores antes de su lanzamiento latinoamericano y varios títulos publicados en Crossbooks, Longarela es una de las voces más consolidadas de la narrativa romántica en español.

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Lo que la nieve susurra al caer — María Martínez

Lo que la nieve susurra al caer, de María Martínez, une a Hunter y Willow en una historia sobre identidad, destino y una carta que altera el pasado

Martínez es autora de más de una docena de títulos —entre ellos Tú y otros desastres naturales, La fragilidad de un corazón bajo la lluvia y Cuando no queden más estrellas que contar— y una de las escritoras españolas con mayor comunidad lectora en América Latina.

En esta novela, Hunter es un músico cuyas canciones funcionan como refugio: acordes que hablan de sueños y miedos, compases que iluminan las sombras del frío y solitario mundo en el que creció. Esa inspiración enmudece cuando una carta manuscrita aparece en su buzón y lo obliga a cuestionarse todo lo que sabe sobre sí mismo.

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Willow, por su parte, siente que su vida se convirtió en una caja de momentos desordenados y sueños frustrados. La nieve que cae en silencio mientras ambos se encuentran funciona como el escenario perfecto para una historia sobre el destino, la identidad y los amores capaces de sobrevivir al deshielo.

Martínez defiende una literatura romántica que integra padres, hermanos, amigos y situaciones cotidianas como elementos que condicionan el amor: “La relación romántica es importante, pero en una relación de pareja hay mil elementos que condicionan un amor”, explicó en una entrevista con Infobae.

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Alaska sin ti — K.A. Tucker

Alaska sin ti, de K.A. Tucker, narra el regreso de Calla Fletcher a Alaska por la enfermedad de su padre y su choque con Jonah en un remoto pueblo

K.A. Tucker es autora de más de treinta libros, con presencia en publicaciones como USA Today y Publisher’s Weekly, y vive en las afueras de Toronto. Alaska sin ti sigue a Calla Fletcher, una chica de ciudad de 26 años que no tenía ni dos años cuando su madre se la llevó de Alaska, dejando a su padre atrás. Años de comunicación telefónica con él terminaron abruptamente cuando la dejó plantada en su graduación. Cuando recibe la noticia de que su padre tiene cáncer, Calla emprende el viaje de regreso al remoto pueblo que la vio nacer.

Lo que encuentra allí no es solo la enfermedad de su padre: también está Jonah, un piloto grosero de la aerolínea familiar que la considera una niña mimada. La novela combina el paisaje inhóspito de Alaska —con sus extrañas horas de luz y su vastedad— con una historia sobre el reencuentro, la herencia familiar y dos personas de mundos completamente diferentes que deben decidir si vale la pena intentarlo. Tucker construye una tensión romántica que se apoya tanto en el conflicto entre los protagonistas como en el peso del pasado que Calla carga desde la infancia.

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El día que dejó de nevar en Alaska — Alice Kellen

El día que dejó de nevar en Alaska, de Alice Kellen, cruza a dos personajes marcados por la huida y el hielo en una de las novelas románticas más leídas del género

Kellen es uno de los fenómenos editoriales más notorios de la literatura romántica en español: más de 150.000 ejemplares vendidos de este título y más de 350 millones de visualizaciones en BookTok la convirtieron en la autora que inició el fenómeno que hoy la tiene con más de tres millones de lectores en España. La novela sigue a un chico con el corazón de hielo y una chica que huye de sí misma, cuyos destinos se cruzan en el paisaje helado de Alaska. La reedición incluye capítulos extras con la mirada del protagonista masculino.

La autora, que alterna en sus historias registros entre el romance clásico y las historias más sentimentales y corales, describió su proceso creativo con una claridad que atraviesa también esta novela: “Lo único que tengo claro es que tengo que ser fiel a mí misma”, afirmó en una entrevista con Infobae. Kellen tiene ya dos adaptaciones audiovisuales de otras obras: la película Todo lo que nunca fuimos y la serie de El mapa de los anhelos en Netflix, con estreno el 17 de julio de 2026.

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La corresponsal — Virginia Evans

La corresponsal, de Virginia Evans, construye una novela epistolar sobre Sybil Van Antwerp, una abogada retirada que enfrenta un pasado doloroso a través de cartas

Virginia Evans, oriunda del noreste de Estados Unidos, construyó una novela epistolar que en 2025 llegó al primer puesto de la lista de best sellers de The New York Times en ficción. La corresponsal sigue a Sybil Van Antwerp, una abogada retirada de 72 años que dedica sus mañanas a escribir cartas: a su hermano, a amigas, a figuras literarias y a una persona especial a quien nunca envía sus mensajes. Cuando recibe una carta inesperada, se ve obligada a confrontar un pasado doloroso. La novela está construida íntegramente a partir de cartas y correos electrónicos, sin ninguna otra voz narrativa.

Evans explicó a Infobae el origen de la historia: la lectura de 84, Charing Cross Road de Helene Hanff la impulsó a explorar el formato epistolar para narrar su propia historia. “Hay una cierta paciencia y reflexión en escribir una carta, una paciencia que no se exige ni se respeta al hablar, enviar mensajes o correos electrónicos. En una carta puedes tomarte el tiempo de decir lo que realmente piensas y, cuando la envías, se vuelve permanente”, explicó.

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Que entierren nuestros huesos en la medianoche — Victoria Schwab

Que entierren nuestros huesos en la medianoche traza un mapa de la experiencia queer a través del tiempo con María, Charlotte y Alice

Victoria Schwab —también conocida como V.E. Schwab en sus libros para adultos— tiene más de 20 libros publicados y múltiples bestsellers en su haber. Esta novela, que la propia autora definió como la más íntima de su carrera, sigue a tres mujeres en tres épocas distintas: María en la España del siglo XVI, Charlotte en el Londres del siglo XIX y Alice en el Boston de 2019. Cada una representa una fuerza vital diferente —la razón, el corazón y el hambre— y juntas trazan un mapa de la experiencia queer a través del tiempo.

Schwab explicó a Infobae que las tres protagonistas representan también las tres etapas de su propia experiencia: “Fui una adolescente que no sabía quién era, luego supe quién era y sentí que estaba mal, y finalmente llegué a ser completamente yo, sin disculpas”. La novela desafía cualquier definición de género: puede leerse como fantasía, como horror o como romance, aunque la autora fue precisa al respecto. “No creo que sea una historia de amor. Es una historia sobre dejar de amar, lo cual, de por sí, ya es algo espeluznante”, señaló.

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Las cosas que perdimos en el fuego — Mariana Enríquez

Las protagonistas de Mariana Enríquez enfrentan la culpa, la compasión, la crueldad y las dificultades de la convivencia en relatos atravesados por el horror

Mariana Enríquez, nacida durante la dictadura argentina y una de las narradoras más reconocidas del siglo XXI, cierra esta selección con el libro más alejado del romance y el más cercano al terror. Las cosas que perdimos en el fuego reúne doce cuentos donde la cotidianidad se convierte en pesadilla: mujeres que protestan contra una forma extrema de violencia doméstica que se volvió viral, una estudiante que se arranca las uñas y las pestañas, tres amigas que se intoxican durante los apagones de una dictadura, el famoso asesino en serie conocido como Petiso Orejudo que solo tenía nueve años. Magia negra, edificios abandonados, hikikomori, supersticiones rurales y cuerpos que desaparecen o reaparecen en el momento menos esperado.

Enríquez transforma géneros literarios en recursos narrativos: de la novela negra al realismo sucio, del terror a la crónica y al humor. Sus protagonistas —una trabajadora social, una policía, un guía turístico— luchan por apadrinar a seres socialmente invisibles, y en ese recorrido la autora ahonda en la culpa, la compasión, la crueldad y las dificultades de la convivencia.