La Feria del Libro de Corrientes como escena de una industria cultural que mira más allá de Buenos Aires

La Guerra de la Triple Alianza y el impacto en Corrientes siguen siendo parte central de la memoria colectiva y la producción literaria de la provincia.

(Desde Corrientes) No es lo mismo cualquier Feria del Libro en cualquier lado. No es lo mismo, por lo menos, esta Feria del Libro de Corrientes.

Y no es así solamente porque nomás acercarse al predio se ven puestos con dulce de mamón, o con hierbas para el (omnipresente) mate, con artesanías. No solamente por ese coro de chicos que, en el escenario, canta María va en guaraní. No por el sapucay con el que termina su versión de Taipero poriajú. O sí: esta Feria es distinta por todo eso y por los libros que se ofrecen. Los de todas partes, claro. Pero también los propios.

PUBLICIDAD

Primero, una visitante porteña como la que suscribe puede detenerse en Aparecidos, tesoros y leyendas en Corrientes, una obra en ¡diez libros!, que escribió el abogado y bestseller Enrique Eduardo Galiana. Son relatos populares, leyendas urbanas, mitos y episodios sobrenaturales vinculados a la cultura, historia y la memoria urbana de la provincia. El de la novia que se suicidó el día de su boda, por ejemplo.

Un libro antiguo expone una dedicatoria manuscrita de Jorge Mario Bergoglio, futuro Papa Francisco, fechada en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1957, exhibida en la Feria del Libro de Corrientes.

Galiana anda por la feria medio vestido de gaucho y se cruza de stand para charlar con el historiador y coleccionista Fernando Quevedo, donde se está liquidando colección que incluye primeras ediciones de autores como Borges y Cortázar; libros raros y un libro dedicado por Jorge Bergoglio antes de ser papa.

PUBLICIDAD

En el stand un hombre habla de la Guerra de la Triple Alianza, esa que enfrentó, entre 1864 y 1870, a la República del Paraguay contra una coalición integrada por Argentina, Brasil y Uruguay. ¿Por qué se habla de esa guerra casi un siglo más tarde? “Corrientes fue el único lugar, además de Malvinas, que fue invadido por un ejército extranjero”, explica Quevedo.

Que eso en la zona sigue fresco queda claro si se pega la media vuelta y se vuelve al stand donde estaba el libro de Galiana. Allí hay no uno sino varios libros sobre la Guerra del Paraguay. Dardo Ramírez Braschi -autor de La guerra del Paraguay en la provincia de Corrientes. Impactos políticos, daños y consecuencia en la población civil- tiene en la feria títulos como Corrientes y Paraguay. Una relación de conflictos y armonías, donde estudia qué pasó antes de esa guerra. Gente parecida, el guaraní de por medio, lazos de larga data... ¿qué pasó?

PUBLICIDAD

La colección Claroscuros, dirigida por Mariela Mioni, incorpora el subgénero weird litoraleño, donde lo insólito y lo sobrenatural enriquecen el panorama literario de Corrientes.

Esto se ve en el stand de Moglia Ediciones, que se ocupa particularmente de autores correntinos. Así, hay por ejemplo un Diccionario de la lengua guaraní, de Ricardo Dacunda Díaz, y hay un libro de cocina correntina. Pero, ojo, que no todo es guerra del Paraguay y asuntos locales.

De pronto aparece Mi mamá es un hombre, de la correntina Zunilda Blancet, maestra retirada. “La historia gira alrededor de tres personajes principales y es el amor y su lucha contra la oposición familiar”, ha dicho Blancet a la prensa.

PUBLICIDAD

Está, también Recuerdos de un soldado correntino, de Diego Mantilla. Malvinas, claro. Y, sorpresa, la colección Claroscuros, que dirige Mariela Mioni y que hace “weird litoraleño”. “Weird”: raro, extraño, insólito. Algo así como lo que hace Mariana Enriquez. Weird correntino es, por ejemplo, Corre Macabro, corre, el libro de Pabluchi García que fue el más vendido de la editorial en la Feria del Libro de Buenos Aires. También Aurora, de David Saade, que inventa una ciudad correntina. O La otra frontera, cuentos de” de Stella Maris Folguerá. Aparecidos, tesoros ocultos, mitos guaraníes y el peso de la historia se entrelazan con las tensiones de la vida actual. Lo real se contamina de lo sobrenatural y lo insólito surge de lo cotidiano. Y todo, en el litoral.

Lourdes Sánchez y el senador nacional Eduardo Vischi, que hizo entrega de la declaración de interés cultural del Senado de la Nación.

“En el caso del Litoral, esta mezcla se enriquece con elementos propios de la región: el monte y el río Paraná, la fauna autóctona, las leyendas guaraníes, las oralidades populares y la convivencia de creencias ancestrales con imaginarios contemporáneos", explican Moani. “Así, figuras como el Pombero, el Lobizón, inclusive un ave como el pitogüé (benteveo, cuyo canto es considerado en la cultura guaraní mal augurio) dejan de ser simples referencias folclóricas para convertirse en presencias perturbadoras, resignificadas dentro de universos narrativos donde lo sobrenatural y lo cotidiano coexisten".

PUBLICIDAD

No es lo mismo una Feria que otra. Acá, cuando se sale, puede tocar un día de 27 grados aunque sea pleno julio. O te puede tocar un coro de niños que canta en guaraní y te hace llorar.

Lo que viene

La Feria -que coordina Ramón Blanco- termina este sábado. Su lema es Historias para alentar, que apostó con todo -y ganó- a que a la Selección le fuera bien en el Mundial. Lourdes Sánchez, presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes -provincia que gobierna Juan Pablo Valdés, radical en la alianza “Vamos Corrientes”- explicó: “Así como alentamos a una selección, también podemos alentar historias que nos transforman, libros que nos inspiran y escritores que, con su talento, avivan nuestra memoria e imaginación”.

PUBLICIDAD

Ya pasaron por ahí autores como Ángeles Mastretta, Ana María Shua y Silvia Hopenhayn.

Hoy a las 18 estará en la Feria Selva Almada, que participará de la charla “Narrativa del litoral”, con José Gabriel Ceballos. Más tarde, la autora presentará su último libro, Una casa sola.

PUBLICIDAD

También a las 18, Dardo Ramírez Braschi presenta “Configuración territorial de la provincia de Corrientes (años 1853-1899).

Mañana a las 16 estará “Corrientes cuenta: la adaptación de la literatura al cine”, con Pablo Almirón, José Gabriel Ceballos, Juan Pablo Almirón. Rosario Bejarano, Sol Cardozo y Gaspar Lemos.

PUBLICIDAD

Y, a las 19.30, Federico Andahazi presenta El prisionero del yerbatal, con Gabriela Bissaro.

Finalmente, a las 20, stefanía Ceballos, Mariana Coronel, Mariana Rinessi y Constanza Pérez Ruiz presentan La persistencia de las pequeñas cosas. Poética de lo cotidiano.

Mucho para ver, para escuchar, para comprar