Por qué el estreno de Heartstopper alteró el perfil del público lector y los canales de compra fuera de su nicho original

Heartstopper Forever se estrena en Netflix el 17 de julio. En esta última entrega de la franquicia, Nick y Charlie son inseparables, pero, mientras Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie encuentra una nueva independencia en la escuela, la realidad de una relación a distancia se vuelve más abrumadora

Cuando Alice Oseman publicó el primer capítulo de Heartstopper como webcómic en 2016, la historia de amor entre dos adolescentes en un instituto británico circulaba por un circuito reducido de lectores de novela gráfica. Menos de una década después, la saga acumula 10 millones de ejemplares vendidos en el mundo, una adaptación de tres temporadas en Netflix y una película de cierre que llega en 2026.

Un estudio de la Universidad de Manchester y la Universidad de Princeton cuantificó ahora el peso exacto de ese salto: el estreno de la serie el 22 de abril de 2022 disparó las ventas semanales de los libros en 76.349 ejemplares en once mercados y sacó la obra de su nicho para instalarla en la ficción juvenil general.

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La investigación, firmada por Francesco Rampazzo y Kristopher Velasco y publicada como preprint en SocArXiv, analizó ventas semanales de NielsenIQ BookData entre 2019 y diciembre de 2025, junto con 2.981 reseñas de Amazon, 874 de IMDb y datos de consumo en Reino Unido. El trabajo concluye que las temporadas posteriores tuvieron un efecto progresivamente menor: la segunda temporada sumó 25.914 unidades semanales en la estimación global y la tercera apenas 4.171.

Alice Oseman en el inicio de producción de "Heartstopper". (Créditos: Netflix)

Reino Unido registró el mayor incremento absoluto, con 25.578 copias adicionales por semana tras el debut en pantalla. Le siguieron Brasil con 11.123, México con 8.483 y España con 7.432, según el preprint. También se detectaron aumentos en Irlanda, Polonia y Nueva Zelanda, con señales menos firmes en Italia, India y Sudáfrica.

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Rampazzo, profesor de estadística social y demografía de la Universidad de Manchester, señaló que la serie “no simplemente amplió una audiencia existente” y que “trajo nuevos lectores y cambió la forma en que los libros circularon, desde un público especializado de novela gráfica hacia contextos de compra juvenil general, comercial y familiar”.}

Heartstopper pasó de webcómic de Alice Oseman a éxito global con 10 millones de ejemplares vendidos y una adaptación de Netflix - (Instagram - @aliceoseman)

La infraestructura local como motor del crecimiento

El impulso no dependió de importaciones en inglés. En Brasil, México y Polonia, entre el 96% y el 99% de las ventas pasó por ediciones traducidas publicadas en cada mercado. En España e Italia esa proporción fue de 85,9% y 86,8%, respectivamente. India constituyó la excepción: allí las ventas se canalizaron por completo a través del mercado interno en inglés, algo que el preprint interpreta como otra forma de infraestructura local.

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Kristopher Velasco, profesor adjunto de sociología de la Universidad de Princeton, explicó que el mismo relato circuló por países muy distintos, pero lo hizo “a través de infraestructuras locales”. El académico subrayó que “la traducción, los canales minoristas y la visibilidad mediática importan para que una adaptación en pantalla se convierta en una demanda sostenida de libros”.

El estreno de Heartstopper en Netflix el 22 de abril de 2022 impulsó las ventas semanales de los libros en 76.349 ejemplares en once mercados - (Netflix)

Esa dinámica tuvo en el mercado hispanohablante su propio punto de inflexión, anterior incluso al estreno en pantalla. Melisa Corbetto, editora de VRYA, el sello juvenil de V&R Editoras, contó a Infobae que detectó el potencial de la obra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2018, cuando encontró una referencia mínima en el catálogo de Hachette UK y pidió los dos primeros tomos. Tras leerlos, supo que había que publicarlos aunque la editorial no trabajaba habitualmente con novela gráfica. Definió la obra como “una curita, es un mimo” y sostuvo que sentía que publicarla “iba a ser importante” porque “la gente necesita leer esto”.

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El estreno de la serie coincidió con la vuelta de la Feria del Libro tras la pandemia y desbordó la demanda. “Nos saquearon”, dijo Corbetto a Infobae, al recordar que debieron hacer una reimpresión de emergencia porque el primer día se quedaron sin existencias. La editora también señaló que la saga ya había vendido 10 millones de ejemplares en el mundo antes de la salida del tomo seis.

Las ediciones traducidas y los canales locales sostuvieron la expansión de Heartstopper en Brasil, México, Polonia, España e Italia - (Instagram - @aliceoseman)

Del reconocimiento en pantalla al libro como regalo

La investigación también comparó el lenguaje con que los públicos hablan de Heartstopper según el formato. En IMDb, donde se comenta la serie, predominaban la representación LGBTQ+ y la identificación personal. En Amazon, donde se reseñan los libros, aparecían con más frecuencia el regalo, la recomendación y la circulación entre generaciones.

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El preprint midió una brecha de 3,9 a uno en el lenguaje de representación entre plataformas y detectó que, dentro de Amazon, el lenguaje de regalo familiar creció tras el estreno de la primera temporada. Al mismo tiempo, descendió el lenguaje identitario queer en las reseñas posteriores al debut en Netflix. Los datos de consumidores de NielsenIQ en Reino Unido mostraron que el 34% de los compradores llegó a la saga por la adaptación audiovisual y que el 26% de las compras fueron para regalo.

El estudio de la Universidad de Manchester y la Universidad de Princeton mostró que las temporadas posteriores de Heartstopper tuvieron un impacto menor en las ventas

Rampazzo resumió esa diferencia: “La misma historia significa cosas distintas en diferentes entornos mediáticos”. En pantalla, Heartstopper solía discutirse como un momento de visibilidad y reconocimiento; en los libros, también aparecía como algo para comprar, recomendar, regalar y transmitir.

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El cierre de la franquicia y la mirada de Oseman

El ciclo audiovisual llega a su fin con Heartstopper Forever, una película de dos horas que cierra la adaptación de Netflix tras tres temporadas. Según informó The Hollywood Reporter el 16 de julio de 2026, la producción se rodó en Bray Studios en Water Oakley, Reino Unido, y la primera temporada había acumulado más de 53,5 millones de horas vistas.

Heartstopper Forever cerrará la adaptación de Netflix con una película en 2026 y abordará también los derechos LGBTQ+ en Reino Unido - (Netflix)

Oseman dijo a The Hollywood Reporter que el proyecto abarca casi una década de su vida: “Para mí, han sido casi 10 años. Básicamente han sido mis 20”. La autora inició el webcómic en 2016 y llevó la obra a edición impresa desde 2018. El productor ejecutivo Patrick Walters explicó al mismo medio que el paso al formato de largometraje respondió a varios factores, entre ellos las agendas del elenco. Joe Locke señaló que el cambio de formato dio más tiempo para cuidar la historia, mientras Kit Connor indicó que los personajes llegan al punto de tomar sus decisiones y resolver lo que quedó abierto tras tres temporadas.

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La película también abordará el clima político en torno a los derechos LGBTQ+ en Reino Unido. Oseman dijo a The Hollywood Reporter que incluyó espacio para hablar de derechos trans y se preguntó si hoy una serie así recibiría la misma apuesta industrial en Reino Unido o Estados Unidos.