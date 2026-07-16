Peter Jackson no dirigirá la próxima entrega de ‘El señor de los anillos’, pero ya tiene en mente una nueva película: “Es una historia atemporal”

Orlando Bloom junto a Peter Jackson en el rodaje de 'El señor de los anillos'

Peter Jackson dejará la silla de director en la próxima película de El señor de los anillos, pero ha confirmado que su vuelta a la dirección de largometrajes será con una nueva aventura de Tintín. El cineasta neozelandés, conocido por adaptar la obra de J. R. R. Tolkien, participará solo como productor en La caza de Gollum. Mientras tanto, trabaja en el guion de la esperada secuela de Las aventuras de Tintín junto a Fran Walsh.

Jackson reveló sus planes durante una conversación con Richard Taylor, colaborador de larga data, en una entrevista para conmemorar los 30 años de su primera película en Hollywood, The Frighteners. “Probablemente la próxima película que dirigiré será una de Tintín”, dijo Jackson en una charla con Gold Derby. “Fran y yo hemos estado escribiendo el guion para la próxima película de Tintín porque hace quince años Steven Spielberg dirigió una película de Tintín y yo la produje. La idea era que luego yo dirigiera la segunda y él la produjera, pero han pasado quince años para llegar hasta aquí, lamentablemente, un poco tarde. Pero es una historia atemporal. Así que probablemente la próxima película que dirigiré será una de Tintín”.

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El regreso de la saga de El señor de los anillos al cine no tendrá a Peter Jackson como director. En esta ocasión, el director británico Andy Serkis, conocido por interpretar a Gollum en la trilogía original, será quien esté al frente de La caza de Gollum. Jackson asume el rol de productor, acompañando al equipo desde una posición diferente. La producción de la nueva entrega comenzó a finales de junio y, según Jackson, el rodaje avanza con Serkis al mando.

Los avances en ‘La caza de Gollum’

“Estamos a cuatro días de rodaje”, detalló Jackson en la misma entrevista, refiriéndose al inicio de la filmación el 29 de junio. “Soy productor, pero Andy dirige y comenzamos a rodar ese día”. La cinta está programada para estrenarse en diciembre de 2027. Richard Taylor, responsable de efectos especiales y colaborador habitual de Jackson, intervino en la charla para explicar que su ausencia momentánea en la entrevista se debió a una urgencia en el set de La caza de Gollum. “La maquinaria nunca se detiene”, comentó Taylor. “Tuve que aprobar algo que necesitaba construirse al instante. Así que estamos completamente inmersos. Es obviamente extraordinario y alegre: nos encanta estar de regreso en la Tierra Media”.

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Mientras acompaña la producción de La caza de Gollum, Jackson centra su mirada en su regreso a la dirección con la secuela de Las aventuras de Tintín. El acuerdo original con Steven Spielberg preveía que, tras la primera entrega dirigida por Spielberg en 2011, Jackson asumiría la dirección de la siguiente película. Ese plan se retrasó durante más de una década. Jackson explicó las razones de la demora: “Han pasado quince años, lamentablemente, un poco tarde. Pero es una historia atemporal”. El guion, escrito junto a Fran Walsh, ya está terminado. Jackson afirmó que este será probablemente su próximo largometraje como director, aunque no precisó la fecha de inicio del rodaje. El director considera que la naturaleza de la historia permite que el proyecto no pierda vigencia a pesar del retraso. “Las historias de Tintín no envejecen, así que podemos retomarlo en cualquier momento”, explicó Jackson durante su intervención.

Peter Jackson en el set de 'El hobbit: la batalla de los cinco ejércitos'

Qué ha hecho durante este tiempo

Desde 2014, cuando dirigió El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, Jackson no ha estrenado nuevas películas de ficción como director. En ese lapso, se dedicó a la producción y a documentales como They Shall Not Grow Old y The Beatles: Get Back. En enero, Jackson abordó el motivo de su ausencia como director en un video para la reestreno de El señor de los anillos: El retorno del rey. El fallecimiento de Andrew Lesnie, su director de fotografía habitual, fue determinante.

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“Creo que su muerte cambió mi camino creativo. El resultado es que durante once o doce años no he hecho una película dramática porque eso requeriría construir una relación con otro director de fotografía”, explicó Jackson. Richard Taylor destacó el entusiasmo del equipo con el regreso a la Tierra Media bajo la dirección de Andy Serkis. “Nos encanta trabajar con Andy, aunque obviamente extrañamos a Pete dirigiendo como siempre. Pero es una alegría. Estuve en el set el lunes y ver a Andy encajar tan bien y al equipo apoyándolo plenamente fue realmente encantador, muy encantador”.

Taylor mostró un modelo detallado de Bolsón Cerrado, la casa de Bilbo Bolsón, que permite explorar el espacio y observar a personajes humanos y hobbits a escala real. Añadió que el modelo incluye una lente de vidrio que permite filmar con un teléfono móvil, mostrando el nivel de detalle y dedicación del equipo en la producción. Ni Jackson ni Taylor ofrecieron una fecha concreta para el inicio del rodaje de la secuela de Tintín, pero la expectación crece ante su regreso al cine de ficción tras más de una década. Mientras tanto, La caza de Gollum sigue en marcha y su estreno está previsto para diciembre de 2027.

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