Cultura

D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos: ¿son realmente sus restos?

El descubrimiento de unos huesos desató atención mundial por su posible vínculo con el personaje que inspiró a Alexandre Dumas, aunque el origen de la tumba y la causa de muerte siguen sin aclararse

Guardar
Google icon
D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos, pero la ciencia aún no da el sí (REUTERS/Piroschka van de Wouw)
D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos, pero la ciencia aún no da el sí (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Se necesitan análisis adicionales para determinar si los restos óseos hallados enterrados bajo una iglesia neerlandesa pertenecen al célebre mosquetero d’Artagnan, fallecido hace más de 350 años, informaron este jueves las autoridades locales.

Tras meses de especulaciones y reportajes que hablaban de investigaciones mal realizadas, el Ayuntamiento de Maastricht (sur de los Países Bajos) señaló que el hallazgo de un hueso y los resultados de los primeros análisis aportan “tanto indicios como nuevas preguntas”.

PUBLICIDAD

“El origen del esqueleto y las circunstancias de la muerte siguen siendo, por el momento, inciertos”, indicó en un comunicado.

“Las características del esqueleto coinciden con lo que se conoce históricamente sobre d’Artagnan, pero no son lo suficientemente precisas como para permitir una identificación definitiva. Por ello, son necesarias investigaciones adicionales", añadieron las autoridades.

PUBLICIDAD

Estatua de D’Artagnan en Maastricht, Amsterdam (Ilvy Njiokiktjien/The New York Times)
Estatua de D’Artagnan en Maastricht, Amsterdam (Ilvy Njiokiktjien/The New York Times)

El descubrimiento del esqueleto, en la nave de una iglesia moderna de Maastricht cuyos orígenes se remontan al menos al siglo XIII, despertó en marzo un enorme interés mediático a escala mundial.

Charles de Batz de Castelmore, conocido como d’Artagnan, célebre mosquetero de los reyes Luis XIII y Luis XIV, natural de Lupiac (Gers), dedicó su vida al servicio de la Corona de Francia.

Este gentilhombre gascón inspiró en el siglo XIX a Alexandre Dumas para crear al protagonista de Los tres mosqueteros, hoy famoso en todo el mundo gracias a la novela y a sus numerosas adaptaciones cinematográficas.

Durante el sitio de Maastricht, en 1673, el mosquetero murió, probablemente alcanzado por una bala de mosquete. Desde entonces, el lugar donde reposan sus restos permanece envuelto en el misterio.

Según el medio regional L1, se cometieron errores durante las primeras excavaciones, lo que provocó la pérdida de información valiosa. Posteriormente, el Ayuntamiento tomó el relevo realizando “excavaciones de urgencia”, aunque reconoció que la investigación se había visto perjudicada.

El descubrimiento de unos huesos desató atención mundial por su posible vínculo con el personaje que inspiró a Alexandre Dumas, aunque el origen de la tumba y la causa de muerte siguen sin aclararse (REUTERS/Piroschka van de Wouw)
El descubrimiento de unos huesos desató atención mundial por su posible vínculo con el personaje que inspiró a Alexandre Dumas, aunque el origen de la tumba y la causa de muerte siguen sin aclararse (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

“Como no se elaboró ninguna documentación arqueológica conforme a las normas habituales antes de las excavaciones de urgencia, se perdió parte del contexto arqueológico”, señala el comunicado.

“La pérdida de esta información limita las posibilidades de interpretar plenamente la tumba y el esqueleto”, añade el texto.

Las autoridades indicaron que deberán llevar a cabo nuevos análisis arqueológicos, históricos y genéticos para determinar si los restos pertenecieron al célebre mosquetero.

Hasta entonces, todas las hipótesis siguen siendo posibles, concluyeron las autoridades.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

CulturaLibrosPaíses BajosD’ArtagnanArqueología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Es monja, hincha de River y sorprende con su debut en la TV gastronómica

La hermana Verónica Evangelina Pietro debutará en la pantalla de El Gourmet con un ciclo que combina recetas, historias de vida y mensajes espirituales. Asegura que cocinar es una forma de transmitir amor y encuentro

Es monja, hincha de River y sorprende con su debut en la TV gastronómica

De la escultura clásica al meme: la muestra del Museo de la Cárcova sigue el viaje de las copias

La exhibición curada por Milena Gallipoli recorre cómo las reproducciones de esculturas pasaron de la formación académica a la vida cotidiana

De la escultura clásica al meme: la muestra del Museo de la Cárcova sigue el viaje de las copias

La tercera parte de ‘Enola Holmes’ pone a prueba a su heroína: casarse, salvar a Sherlock y enfrentar un caso enorme

Millie Bobby Brown, la estrella de ‘Stranger Things’, brilla como la hermana menor de Sherlock en una divertida tercera película de la popular franquicia de Netflix

La tercera parte de ‘Enola Holmes’ pone a prueba a su heroína: casarse, salvar a Sherlock y enfrentar un caso enorme

Gael García Bernal: “Pensábamos que para entrar en política tenías que ser ilustrado”

El actor mexicano de 47 años enlazó el estreno en España de “Magallanes” con una crítica al debate público. “Es increíble que figuras como el Papa o el Rey sean mucho más sofisticadas que los políticos actuales”, dijo

Gael García Bernal: “Pensábamos que para entrar en política tenías que ser ilustrado”

Francisco, papa argentino: “El corrupto no conoce la fraternidad, conoce la complicidad”

Un recorrido por la arqueología del pensamiento ético y teológico de Jorge Bergoglio. De su primer y premonitorio ensayo en Buenos Aires a sus discursos en la Ciudad del Vaticano, siempre mantuvo la mirada crítica

Francisco, papa argentino: “El corrupto no conoce la fraternidad, conoce la complicidad”

DEPORTES

El debate que abrió Bielsa en Uruguay: la frase sobre las charlas de 10 minutos para no “sobreexigir la atención” de la nueva generación de futbolistas

El debate que abrió Bielsa en Uruguay: la frase sobre las charlas de 10 minutos para no “sobreexigir la atención” de la nueva generación de futbolistas

Los Pumas comenzarán su participación en un nuevo torneo: enfrentarán a Escocia por el Nations Championship

Una leyenda de Alemania detalló las causas de la “profunda” crisis de la selección y apuntó contra los jugadores que evitaron patear los penales

Revelaron los manejos del entrenador de Alemania que generaron una grieta en el vestuario durante el Mundial

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Se acerca el fallo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva escalada mediática

Se acerca el fallo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva escalada mediática

Santiago del Moro destacó el juego de Gran Hermano Generación Dorada y eligió la edición más aburrida

La escapada romántica de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini a Villa la Angostura: bosque, piscina infinita y relax

El recuerdo de Fabio Alberti para Santiago Ríos y los tiempos de Cha Cha Cha: “Era muy humilde y trabajador”

Tiene 15 años y cautivó a Jimena Barón con su talento y su actitud: “¿Viniste a humillar a Christina Aguilera?”

INFOBAE AMÉRICA

El caso Riverside destapa cómo movía droga y se comunicaba la estructura liderada por “Pecho de Rata” en Costa Rica

El caso Riverside destapa cómo movía droga y se comunicaba la estructura liderada por “Pecho de Rata” en Costa Rica

Comercio sin extorsiones: El nuevo motor que dinamiza la economía salvadoreña, según analista

Primera Dama de la República Dominicana coordina histórico cargamento de insumos médicos y alimentos para Venezuela

Más de 4,900 extranjeros fueron registrados en el primer semestre en Honduras

El régimen de Nicaragua adjudica a una empresa china la construcción de la primera autopista de peaje por más de 75 millones