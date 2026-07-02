D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos: ¿son realmente sus restos?

D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos, pero la ciencia aún no da el sí (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Se necesitan análisis adicionales para determinar si los restos óseos hallados enterrados bajo una iglesia neerlandesa pertenecen al célebre mosquetero d’Artagnan, fallecido hace más de 350 años, informaron este jueves las autoridades locales.

Tras meses de especulaciones y reportajes que hablaban de investigaciones mal realizadas, el Ayuntamiento de Maastricht (sur de los Países Bajos) señaló que el hallazgo de un hueso y los resultados de los primeros análisis aportan “tanto indicios como nuevas preguntas”.

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“El origen del esqueleto y las circunstancias de la muerte siguen siendo, por el momento, inciertos”, indicó en un comunicado.

“Las características del esqueleto coinciden con lo que se conoce históricamente sobre d’Artagnan, pero no son lo suficientemente precisas como para permitir una identificación definitiva. Por ello, son necesarias investigaciones adicionales", añadieron las autoridades.

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Estatua de D’Artagnan en Maastricht, Amsterdam (Ilvy Njiokiktjien/The New York Times)

El descubrimiento del esqueleto, en la nave de una iglesia moderna de Maastricht cuyos orígenes se remontan al menos al siglo XIII, despertó en marzo un enorme interés mediático a escala mundial.

Charles de Batz de Castelmore, conocido como d’Artagnan, célebre mosquetero de los reyes Luis XIII y Luis XIV, natural de Lupiac (Gers), dedicó su vida al servicio de la Corona de Francia.

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Este gentilhombre gascón inspiró en el siglo XIX a Alexandre Dumas para crear al protagonista de Los tres mosqueteros, hoy famoso en todo el mundo gracias a la novela y a sus numerosas adaptaciones cinematográficas.

Durante el sitio de Maastricht, en 1673, el mosquetero murió, probablemente alcanzado por una bala de mosquete. Desde entonces, el lugar donde reposan sus restos permanece envuelto en el misterio.

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Según el medio regional L1, se cometieron errores durante las primeras excavaciones, lo que provocó la pérdida de información valiosa. Posteriormente, el Ayuntamiento tomó el relevo realizando “excavaciones de urgencia”, aunque reconoció que la investigación se había visto perjudicada.

El descubrimiento de unos huesos desató atención mundial por su posible vínculo con el personaje que inspiró a Alexandre Dumas, aunque el origen de la tumba y la causa de muerte siguen sin aclararse (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

“Como no se elaboró ninguna documentación arqueológica conforme a las normas habituales antes de las excavaciones de urgencia, se perdió parte del contexto arqueológico”, señala el comunicado.

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“La pérdida de esta información limita las posibilidades de interpretar plenamente la tumba y el esqueleto”, añade el texto.

Las autoridades indicaron que deberán llevar a cabo nuevos análisis arqueológicos, históricos y genéticos para determinar si los restos pertenecieron al célebre mosquetero.

Hasta entonces, todas las hipótesis siguen siendo posibles, concluyeron las autoridades.

Fuente: AFP