“Paraguay va a ser humillado”: el provocador pronóstico de un campeón del mundo con Francia antes del partido de octavos de final

Christophe Dugarry criticó a Paraguay

La goleada de Francia ante Suecia por 3-0 en los 16avos de final del Mundial 2026 reforzó su condición de favorito y disparó una reacción de euforia en el ex delantero Christophe Dugarry, que llegó a anticipar que Paraguay “va a ser vapuleado y humillado” por un equipo que, a su juicio, hoy parece casi imposible de frenar. Antes de ese cruce, la selección dirigida por Didier Deschamps ya había encadenado tres victorias en tres partidos de la fase de grupos, con 10 goles a favor y dos en contra. El triunfo del martes por la noche amplificó esa tendencia y volvió a instalar a Les Bleus entre los principales candidatos al título.

Dugarry, campeón mundial como futbolista junto a Deschamps en Francia 1998, expresó su asombro en el programa Rothen s’enflamme, de la emisora RMC. “¿Imparable? No estamos muy lejos de serlo”, dijo. Y continuó: “Se percibe un equipo que disfruta jugando junto, que se lo pasa bien. La conexión entre los jugadores es real. Es maravilloso verlos jugar; transmiten sonrisas y alegría, y ellos también lo reciben. Se nota de una forma increíble cuando ves jugar a este equipo francés”.

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En su intervención, Dugarry fue más allá del elogio estético y puso el foco en la falta de respuestas de los rivales. “¿Quién puede ofrecernos algo hoy para contrarrestarnos? ¿Qué equipo puede detener a este trío atacante, o incluso a este cuarteto? ¿Qué equipo puede ponernos en aprietos?”, planteó. También utilizó el caso sueco para reforzar su argumento. Recordó que el seleccionado escandinavo contaba con futbolistas valuados en 100 millones de euros, como Gyokeres e Isak, y aun así no logró incomodar a Francia.

Dugarry fue campeón con Francia en 1998

“Ni siquiera ellos pueden ponernos en aprietos. Siempre sacan a relucir el argumento del ‘juego trampa’ antes de que empiece el partido… y siempre Francia aplasta a todos. ¡Paraguay va a ser vapuleado!”, remató. Dugarry, quien tuvo minutos en la final que Francia le ganó 3-0 a Brasil en 1998, suele ser protagonista de polémicas declaraciones ya que por ejemplo, en 2020, tildó de “medio austista” a Lionel Messi en el marco de una crítica pública a Antoine Griezmann por su nivel en el Barcelona.

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La visión de Jérôme Rothen, también internacional con el seleccionado galo en la Copa Confederaciones 2003 (campeón) y la Eurocopa 2004, fue más prudente, aunque igualmente elogiosa. En el mismo programa, el comentarista sostuvo que “imparable” quizá no sea la palabra adecuada para definir al conjunto francés, porque en este tipo de torneos el rendimiento debe sostenerse en los momentos decisivos. “Para ganar este tipo de torneo, hay que ser muy consistente y estar al máximo nivel en los momentos clave, como ha ocurrido desde el principio con los jugadores que marcan la diferencia”, explicó.

“Tenemos un ataque impresionante, pero ya lo sabíamos. No siempre se ha reflejado así en el campo; sobre todo, tenemos un juego colectivo muy interesante. La selección francesa de Deschamps no siempre nos ha acostumbrado a un juego tan vistoso y espectacular. Cuando lo hace, hay que reconocerlo, y eso es lo que hace que este equipo sea tan, tan fuerte”, señaló.

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Jérôme Rothen fue más cauto respecto a las chances de Francia ante Paraguay

La respuesta más directa a la discusión sobre si Francia puede ser derrotada quedó en la conclusión de Rothen. “No diría que somos ‘imposibles de vencer’, porque los partidos de eliminación directa son muy frágiles. Sin embargo, al demostrar tanta humildad y tanta fuerza colectiva, somos el equipo a batir”, afirmó.

Daniel Riolo, periodista de la cadena RMC, habló en consonancia con la opinión de Dugarry sobre la actuación de Paraguay ante Alemania en 16avos de final: “Es un robo del Paraguay. No estaban allí para jugar al fútbol, sino para defender y destruir. ¿Qué es lo que destacas del lado del Paraguay? ¿El hecho de defender?”.

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