Deportes

“Paraguay va a ser humillado”: el provocador pronóstico de un campeón del mundo con Francia antes del partido de octavos de final

Christophe Dugarry destacó el nivel de Les Blues y aseguró que el equipo de Gustavo Alfaro no tendrá chances en el duelo del sábado en Filadelfia

Guardar
Google icon

Christophe Dugarry criticó a Paraguay

La goleada de Francia ante Suecia por 3-0 en los 16avos de final del Mundial 2026 reforzó su condición de favorito y disparó una reacción de euforia en el ex delantero Christophe Dugarry, que llegó a anticipar que Paraguay “va a ser vapuleado y humillado” por un equipo que, a su juicio, hoy parece casi imposible de frenar. Antes de ese cruce, la selección dirigida por Didier Deschamps ya había encadenado tres victorias en tres partidos de la fase de grupos, con 10 goles a favor y dos en contra. El triunfo del martes por la noche amplificó esa tendencia y volvió a instalar a Les Bleus entre los principales candidatos al título.

Dugarry, campeón mundial como futbolista junto a Deschamps en Francia 1998, expresó su asombro en el programa Rothen s’enflamme, de la emisora RMC. “¿Imparable? No estamos muy lejos de serlo”, dijo. Y continuó: “Se percibe un equipo que disfruta jugando junto, que se lo pasa bien. La conexión entre los jugadores es real. Es maravilloso verlos jugar; transmiten sonrisas y alegría, y ellos también lo reciben. Se nota de una forma increíble cuando ves jugar a este equipo francés”.

PUBLICIDAD

En su intervención, Dugarry fue más allá del elogio estético y puso el foco en la falta de respuestas de los rivales. “¿Quién puede ofrecernos algo hoy para contrarrestarnos? ¿Qué equipo puede detener a este trío atacante, o incluso a este cuarteto? ¿Qué equipo puede ponernos en aprietos?”, planteó. También utilizó el caso sueco para reforzar su argumento. Recordó que el seleccionado escandinavo contaba con futbolistas valuados en 100 millones de euros, como Gyokeres e Isak, y aun así no logró incomodar a Francia.

Christophe Dugarry
Dugarry fue campeón con Francia en 1998

“Ni siquiera ellos pueden ponernos en aprietos. Siempre sacan a relucir el argumento del ‘juego trampa’ antes de que empiece el partido… y siempre Francia aplasta a todos. ¡Paraguay va a ser vapuleado!”, remató. Dugarry, quien tuvo minutos en la final que Francia le ganó 3-0 a Brasil en 1998, suele ser protagonista de polémicas declaraciones ya que por ejemplo, en 2020, tildó de “medio austista” a Lionel Messi en el marco de una crítica pública a Antoine Griezmann por su nivel en el Barcelona.

PUBLICIDAD

La visión de Jérôme Rothen, también internacional con el seleccionado galo en la Copa Confederaciones 2003 (campeón) y la Eurocopa 2004, fue más prudente, aunque igualmente elogiosa. En el mismo programa, el comentarista sostuvo que “imparable” quizá no sea la palabra adecuada para definir al conjunto francés, porque en este tipo de torneos el rendimiento debe sostenerse en los momentos decisivos. “Para ganar este tipo de torneo, hay que ser muy consistente y estar al máximo nivel en los momentos clave, como ha ocurrido desde el principio con los jugadores que marcan la diferencia”, explicó.

“Tenemos un ataque impresionante, pero ya lo sabíamos. No siempre se ha reflejado así en el campo; sobre todo, tenemos un juego colectivo muy interesante. La selección francesa de Deschamps no siempre nos ha acostumbrado a un juego tan vistoso y espectacular. Cuando lo hace, hay que reconocerlo, y eso es lo que hace que este equipo sea tan, tan fuerte”, señaló.

Jérôme Rothen 1920
Jérôme Rothen fue más cauto respecto a las chances de Francia ante Paraguay

La respuesta más directa a la discusión sobre si Francia puede ser derrotada quedó en la conclusión de Rothen. “No diría que somos ‘imposibles de vencer’, porque los partidos de eliminación directa son muy frágiles. Sin embargo, al demostrar tanta humildad y tanta fuerza colectiva, somos el equipo a batir”, afirmó.

Daniel Riolo, periodista de la cadena RMC, habló en consonancia con la opinión de Dugarry sobre la actuación de Paraguay ante Alemania en 16avos de final: “Es un robo del Paraguay. No estaban allí para jugar al fútbol, sino para defender y destruir. ¿Qué es lo que destacas del lado del Paraguay? ¿El hecho de defender?”.

Temas Relacionados

ParaguaySelección ParaguayFranciaSelección FranciaMundial 2026World Cup 2026Christophe Dugarry

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate hizo oficial el regreso del delantero Lucas Beltrán

El Millonario confirmó el arribo del delantero de 25 años que surgió de las inferiores. Viene de jugar en la Fiorentina de Italia y Valencia de España

River Plate hizo oficial el regreso del delantero Lucas Beltrán

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

El entrenador brindará una conferencia de prensa en Miami, antes del partido frente al seleccionado africano

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

El vicepresidente de River Plate Ignacio Villarroel obtuvo la certificación de FIFA en gestión de clubes

El directivo fue distinguido en Miami tras completar un programa ejecutivo internacional, una iniciativa que impulsa la profesionalización de la administración deportiva

El vicepresidente de River Plate Ignacio Villarroel obtuvo la certificación de FIFA en gestión de clubes

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Cristiano Ronaldo y el combinado luso tendrán un duro choque ante los balcánicos para acceder a los octavos de final

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El debate que abrió Bielsa en Uruguay: la frase sobre las charlas de 10 minutos para no “sobreexigir la atención” de la nueva generación de futbolistas

El Loco se refirió al cambio de método de comunicación al que lo sometieron los jugadores charrúas y despertó distintas voces

El debate que abrió Bielsa en Uruguay: la frase sobre las charlas de 10 minutos para no “sobreexigir la atención” de la nueva generación de futbolistas

DEPORTES

River Plate hizo oficial el regreso del delantero Lucas Beltrán

River Plate hizo oficial el regreso del delantero Lucas Beltrán

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

El vicepresidente de River Plate Ignacio Villarroel obtuvo la certificación de FIFA en gestión de clubes

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El debate que abrió Bielsa en Uruguay: la frase sobre las charlas de 10 minutos para no “sobreexigir la atención” de la nueva generación de futbolistas

TELESHOW

Por qué la China Suárez se fue de la casa de los sueños: los motivos de la fuerte crisis con Mauro Icardi

Por qué la China Suárez se fue de la casa de los sueños: los motivos de la fuerte crisis con Mauro Icardi

Se acerca el fallo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva escalada mediática

Santiago del Moro destacó el juego de Gran Hermano Generación Dorada y eligió la edición más aburrida

La escapada romántica de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini a Villa la Angostura: bosque, piscina infinita y relax

El recuerdo de Fabio Alberti para Santiago Ríos y los tiempos de Cha Cha Cha: “Era muy humilde y trabajador”

INFOBAE AMÉRICA

D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos: ¿son realmente sus restos?

D’Artagnan vuelve a escena por un hallazgo en Países Bajos: ¿son realmente sus restos?

El caso Riverside destapa cómo movía droga y se comunicaba la estructura liderada por “Pecho de Rata” en Costa Rica

Comercio sin extorsiones: El nuevo motor que dinamiza la economía salvadoreña, según analista

Primera Dama de la República Dominicana coordina histórico cargamento de insumos médicos y alimentos para Venezuela

Más de 4,900 extranjeros fueron registrados en el primer semestre en Honduras