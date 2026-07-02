Alemania prepara una categórica renovación tras su tercer fracaso consecutivo en un Mundial: las 6 estrellas que no jugarán más en la selección

Alemania cayó en 16avos de final contra Paraguay (Reuters)

La eliminación de Alemania en los octavos de final del Mundial marcó un punto de inflexión para la selección nacional. Tras la derrota ante Paraguay, el histórico arquero Manuel Neuer confirmó su retiro definitivo, cumpliendo así el anuncio previo a la Eurocopa 2024. Neuer, referente y capitán durante más de una década, deja atrás una era y abre la puerta a una necesaria reestructuración.

El impacto de esta eliminación no se limita solo a Neuer. Según el análisis de los periodistas de SPORT1, Stefan Kumberger y Manfred Sedlbauer, varios jugadores emblemáticos afrontan el final de su ciclo con la selección. Antonio Rüdiger, defensor del Real Madrid, es uno de los casos más destacados. “Con Toni Rüdiger, todo sonaba a despedida”, describió Sedlbauer sobre la actitud del jugador en la zona mixta tras el partido. Rüdiger, de 33 años, expresó que decidirá su futuro durante las vacaciones, aunque la prensa especializada, como la revista Kicker, considera prácticamente seguro su retiro de la selección alemana.

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La situación de Oliver Baumann y Pascal Grob también apunta al retiro. Baumann, de 36 años y relegado a segundo portero, y Grob, de 35 años y pieza del Brighton & Hove Albion, no tienen perspectivas de continuidad en la DFB. Según Sedlbauer, “Baumann, en el mejor de los casos, será la tercera opción detrás de Jonas Urbig y Alex Nübel. Hay que pensar a largo plazo, y por eso se necesita un cambio”.

Kimmich podría seguir formando parte del plantel (Reuters)

El futuro de Joshua Kimmich se perfila diferente. A sus 31 años, sigue siendo visto como un jugador fundamental. “Tiene el trabajo de sus sueños como capitán. Además, es demasiado ambicioso como para retirarse”, explicó Kumberger en el podcast de SPORT1. El propio Kimmich afirmó: “Siempre tendré energía para otro intento. Lo que nunca haré es rendirme”. No obstante, su rol podría regresar al mediocampo defensivo, donde, según Sedlbauer, se adapta mejor y puede ofrecer mayor rendimiento.

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Otros jugadores, como Leon Goretzka y Leroy Sané, también parecen destinados a cerrar su ciclo con la selección. Ambos exjugadores del Bayern de Múnich, cuyos contratos expiraron el 30 de junio, disputaron sus últimos minutos en el Mundial, según la opinión de Kumberger: “Es realmente trágico que estos jugadores, en quienes teníamos tantas esperanzas, se retiren sin haber logrado nada con la selección”.

La opinión de la prensa alemana coincide en que la generación actual no logró cumplir las expectativas y que una reestructuración profunda es inevitable. El análisis del medio germano Sportschau señaló que la convocatoria para los próximos partidos de la Liga de Naciones, en septiembre, será muy distinta a la del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

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La renovación no solo llegará por la salida de los veteranos. Jóvenes talentos como Jonas Urbig (22), portero del Bayern Múnich, y Noah Atubolu (24), del SC Freiburg, son candidatos firmes para el arco alemán. En defensa, futbolistas como Nico Schlotterbeck (26) y Jonathan Tah (30) aparecen como la dupla central para la próxima Eurocopa, mientras que Nathaniel Brown (23) se perfila como lateral izquierdo titular.

Tresoldi podría ganar protagonismo de cara a futuro en la Selección (Instagram: @niktres)

El mediocampo alemán cuenta con numerosas opciones jóvenes: Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Assan Ouedraogo y Angelo Stiller figuran como posibles pilares de la nueva etapa. En ataque, la prensa destacó a Nicolò Tresoldi (21), quien brilló con el Club Brujas durante la última temporada y es considerado un clásico número nueve con gran instinto goleador.

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La generación que se despide deja un sabor agridulce, según Kumberger: “Lloramos a una generación fallida”. Sin embargo, tanto la prensa como los analistas coinciden en que la selección alemana necesita este cambio para volver a competir por los títulos más importantes. Los próximos meses serán claves para definir quién asume la dirección técnica y qué futbolistas inician el proceso de reconstrucción de la Mannschaft.