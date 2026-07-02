Pichetto insistió en revisar la condena a Cristina Kirchner: “Hay que evitar que la Argentina se convierta en Perú”

Declaraciones de Miguel Ángel Pichetto sobre la anulación de la condena a Cristina Kirchner a través del Congreso.

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto pidió “evitar que la Argentina se convierta en Perú”, al analizar la situación judicial de Cristina Kirchner y contrastarla con ese país, donde habitualmente los ex presidentes terminan detenidos o destituidos a raíz de la pelea política entre partidos.

El legislador nacional volvió a pronunciarse sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y el rol del Poder Judicial, en un contexto donde en los últimos meses retomó el diálogo directo con la ex presidenta, y busca regresar a las filas del peronismo.

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En una entrevista con Florencia Halfon en el streaming Gelatina, Pichetto ratificó su visión que “no es nueva ni es oportunista” sobre “lo grave que significa impactar sobre la figura de un expresidente” con una sentencia de prisión efectiva, y lamentó que haya “una supremacía del poder judicial en Argentina”.

“No estoy hablando únicamente de Cristina Kirchner, sino de someter a todos los ex presidentes a mecánicas judiciales que, permanentemente, se realizan a posteriori de los mandatos. Generalmente, son denunciados por motivos que son propios de la gestión de gobierno. Hay que evitar que la Argentina se convierta en Perú”, definió.

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El poder presidencial en Perú se caracteriza por su inestabilidad, con una sucesión de 12 presidentes que terminaron sus mandatos en medio de crisis políticas, investigaciones judiciales, renuncias y hasta tragedias. José Jerí fue el último mandatario peruano, quien apenas tenía cuatro meses en el cargo, hasta que lo destituyó en febrero pasado.

Frente a ese tipo de situaciones, Pichetto reiteró que el Congreso debería considerar una vía legislativa para dejar sin efecto la sentencia contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, siguiendo el precedente de Brasil. “En materia penal siempre el Congreso puede analizar el Código Penal, sancionar una ley que puede ser más benigna y eso impacta y obliga a retrotraer una condena”, ejemplificó.

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El diputado nacional propuso que el Congreso argentino analice una vía legislativa para anular la condena a Cristina Kirchner

El ex presidente del bloque peronista en el Senado hizo referencia al caso brasileño y a la aplicación del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad, donde el Congreso impulsó cambios que terminaron modificando la jurisprudencia. Al abordar el rol de la Corte Suprema, Pichetto cuestionó la “mirada de omnipotencia” del máximo tribunal y la caracterizó como una visión “vieja”.

En este marco, advirtió sobre los riesgos de que el país transite el camino de judicialización extrema. “Es muy grave impactar sobre la figura de un ex Presidente, no sólo de Cristina, de todos”, reiteró.

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El peso político de CFK

Sobre la situación de la expresidenta, Pichetto describió el impacto que genera su detención domiciliaria en el barrio de Constitución. Aseguró que, pese a la privación de la libertad, la ex presidenta, “aún detenida en San José 1111, gravita de manera excluyente”.

Sobre este punto, reconoció el estado de ebullición del peronismo por la interna de la conducción. “En todas las estructuras partidarias y mucho más en un partido como el PJ es lógico que haya tensiones y debates. Es necesaria la construcción de un diálogo”, indicó, y planteó que “es necesaria una propuesta para los argentinos que la están pasando mal”. “La gente no llega ni al 15 de cada mes. Hay una realidad agobiante”, expresó.

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Cristina Kirchner, detenida en San José 1111 por su condena en la causa Vialidad (Emiliano Lasalvia / AFP)

“El deber de una oposición inteligente y democrática, como es el peronismo, tiene que encontrar el camino de la unidad”, sentenció, tras aclarar que no definió si va a ser precandidato a algún cargo en 2027. Entre las tareas políticas pendientes, remarcó que “el desafío del peronismo es el programa”, luego del mandato del presidente Alberto Fernández, que tildó como “un fracaso”. “Hay que tener una propuesta seria para gobernar la Argentina”, declaró.

Pichetto también cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei, al que calificó como “un proceso de destrucción” y advirtió sobre la concentración del poder en el entorno más cercano al Presidente. Según el diputado, la dinámica interna del Poder Ejecutivo limita la capacidad de diálogo y acentúa la conflictividad política.

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“La lapicera de este gobierno la tiene Karina”, definió, sobre la incidencia de la hermana del mandatario en la estructura de poder.