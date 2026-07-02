“Enola Holmes 3”, su caso más personal entre boda, tesoro hundido y espías

La película cuenta con la dirección de Philip Barantini (director ganador del Emmy por «Adolescencia») y está protagonizada por Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill y Helena Bonham Carter. Enola Holmes 3 se estrena el 1 de julio en Netflix.

En la franquicia cinematográfica de Netflix Enola Holmes, ambientada en la Gran Bretaña del siglo XIX, el nombre de la heroína es la palabra ‘alone' (sola) escrita al revés. La rebelde madre de Enola (Helena Bonham Carter) lo concibió como un manifiesto: estaba convencida de que Enola (Millie Bobby Brown, de Stranger Things) debía convertirse en una mujer independiente.

Así que cuando Enola Holmes 3 comienza la mañana de su boda con Lord Tewkesbury (Louis Partridge), la novia, naturalmente, tiene sentimientos encontrados sobre lo que el matrimonio podría costarle.

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Enola Holmes dirige una agencia de detectives en Londres y resuelve crímenes al margen de Sherlock Holmes

Experta en jiu-jitsu y con un don para descifrar códigos, Enola pasó las dos películas anteriores afirmando su propio lugar en el apellido Holmes, al margen de su hermano mayor más famoso, Sherlock (Henry Cavill). Ahora dirige una agencia de detectives en Londres, donde resuelve crímenes y lucha contra los malos (y las malas) con un corpiño y una enagua. Todo va bien hasta que Sherlock es secuestrado durante la boda de Enola en Malta, lo que da inicio a un misterio que entrelaza su vida personal con el legado del colonialismo británico.

Si eso suena como una misión ambiciosa, la trama es aún más enrevesada, con criptogramas, espías a sueldo y un tesoro hundido. A pesar del desorden en esta película dirigida por Philip Barantini, Brown brilla, al aportar una vitalidad y un ingenio que hacen que la película sea mucho más entretenida que otras producciones similares del género de acción y aventura para jóvenes adultos.

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"Enola Holmes 3" presenta un secuestro en Malta que interrumpe la boda de Enola Holmes con Lord Tewkesbury

Sin su carisma, los constantes comentarios de Enola que rompen la cuarta pared —“Todo está conectado, pero en este momento no sé cómo”, le dice al público en un momento dado— rayarían en un Blue’s Clues para adolescentes. En cambio, ella es una heroína magnética, que da una paliza a sus enemigos, deja claro quién manda y hace que “Holmes" también signifique Enola.

Fuente: The New York Times.