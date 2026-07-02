Cultura

“Enola Holmes 3”, su caso más personal entre boda, tesoro hundido y espías

Millie Bobby Brown brilla como la hermana menor de Sherlock en la divertida tercera película de esta popular franquicia.

Guardar
Google icon
La película cuenta con la dirección de Philip Barantini (director ganador del Emmy por «Adolescencia») y está protagonizada por Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill y Helena Bonham Carter. Enola Holmes 3 se estrena el 1 de julio en Netflix.

En la franquicia cinematográfica de Netflix Enola Holmes, ambientada en la Gran Bretaña del siglo XIX, el nombre de la heroína es la palabra ‘alone' (sola) escrita al revés. La rebelde madre de Enola (Helena Bonham Carter) lo concibió como un manifiesto: estaba convencida de que Enola (Millie Bobby Brown, de Stranger Things) debía convertirse en una mujer independiente.

Así que cuando Enola Holmes 3 comienza la mañana de su boda con Lord Tewkesbury (Louis Partridge), la novia, naturalmente, tiene sentimientos encontrados sobre lo que el matrimonio podría costarle.

PUBLICIDAD

Henry Cavill y Millie Bobby Brown en 'Enola Holmes 3'
Enola Holmes dirige una agencia de detectives en Londres y resuelve crímenes al margen de Sherlock Holmes

Experta en jiu-jitsu y con un don para descifrar códigos, Enola pasó las dos películas anteriores afirmando su propio lugar en el apellido Holmes, al margen de su hermano mayor más famoso, Sherlock (Henry Cavill). Ahora dirige una agencia de detectives en Londres, donde resuelve crímenes y lucha contra los malos (y las malas) con un corpiño y una enagua. Todo va bien hasta que Sherlock es secuestrado durante la boda de Enola en Malta, lo que da inicio a un misterio que entrelaza su vida personal con el legado del colonialismo británico.

Si eso suena como una misión ambiciosa, la trama es aún más enrevesada, con criptogramas, espías a sueldo y un tesoro hundido. A pesar del desorden en esta película dirigida por Philip Barantini, Brown brilla, al aportar una vitalidad y un ingenio que hacen que la película sea mucho más entretenida que otras producciones similares del género de acción y aventura para jóvenes adultos.

PUBLICIDAD

Imagen de 'Enola Holmes 3'
"Enola Holmes 3" presenta un secuestro en Malta que interrumpe la boda de Enola Holmes con Lord Tewkesbury

Sin su carisma, los constantes comentarios de Enola que rompen la cuarta pared —“Todo está conectado, pero en este momento no sé cómo”, le dice al público en un momento dado— rayarían en un Blue’s Clues para adolescentes. En cambio, ella es una heroína magnética, que da una paliza a sus enemigos, deja claro quién manda y hace que “Holmes" también signifique Enola.

Fuente: The New York Times.

Temas Relacionados

Millie Bobby Brown"Enola Holmes 3"películasreseñasNetflix

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gael García Bernal: “Pensábamos que para entrar en política tenías que ser ilustrado”

El actor mexicano de 47 años enlazó el estreno en España de “Magallanes” con una crítica al debate público. “Es increíble que figuras como el Papa o el Rey sean mucho más sofisticadas que los políticos actuales”, dijo

Gael García Bernal: “Pensábamos que para entrar en política tenías que ser ilustrado”

Francisco, papa argentino: “El corrupto no conoce la fraternidad, conoce la complicidad”

Un recorrido por la arqueología del pensamiento ético y teológico de Jorge Bergoglio. De su primer y premonitorio ensayo en Buenos Aires a sus discursos en la Ciudad del Vaticano, siempre mantuvo la mirada crítica

Francisco, papa argentino: “El corrupto no conoce la fraternidad, conoce la complicidad”

Tips de ortografía: entrenador o preparador, mejor que míster en el ámbito deportivo

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: entrenador o preparador, mejor que míster en el ámbito deportivo

Memoria plateada: Carlos Scolari y el recorrido desde un mítico show de Los Redondos hasta las nuevas formas de escuchar música

A 37 años de aquella noche en Rosario, una escena corporal pesa más que cualquier archivo. Casetes copiados, una baranda metálica y una pausa inesperada. Desde ahí, la charla con el autor de ‘Homo mediaticus’ deriva hacia otra forma de vivir a través de la música

Memoria plateada: Carlos Scolari y el recorrido desde un mítico show de Los Redondos hasta las nuevas formas de escuchar música

Un libro con cartas de Mercedes Sosa revela el costado íntimo de la voz de América latina

‘Pájaro azul. Cartas desde el exilio’, con la correspondencia enviada a un amigo entre 1978 y 1981, permite asomarse a la cotidianidad de la inolvidable cantante tucumana

Un libro con cartas de Mercedes Sosa revela el costado íntimo de la voz de América latina

DEPORTES

“No debería estar en el Mundial”: la cruda confesión de un goleador tras ser clave en la heroica remontada de su selección

“No debería estar en el Mundial”: la cruda confesión de un goleador tras ser clave en la heroica remontada de su selección

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Las carcajadas de Lionel Messi al ver el insólito elemento que encontraron en la valija de Cuti Romero durante los controles antes de abordar el avión

El presidente de Cabo Verde contó el regalo que le darán a Lionel Messi en la previa del duelo ante Argentina por el Mundial

Quedaron eliminados del Mundial y una de sus máximas figuras renunció a la selección por Instagram en medio de un conflicto con el entrenador

TELESHOW

Hablaron los youtubers argentinos luego de su detención durante el Mundial: “Nosotros fuimos a trabajar”

Hablaron los youtubers argentinos luego de su detención durante el Mundial: “Nosotros fuimos a trabajar”

Ángel de Brito cumplió 50 años: las fotos inéditas de su infancia y la reflexión sobre el paso del tiempo

Gran Hermano: Andrea del Boca fue salvada por el público y apuntó contra sus rivales en la casa

Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”: “Tenemos un cajón con juguetes y disfraces. Hay que innovar la pareja”

El reclamo de Paula Chaves a Pergolini, a 23 años de Súper M, y la reacción de Mario: “Vamos a juicio que te lo gano”

INFOBAE AMÉRICA

Revelan que Rusia usó barcos de su flota clandestina para lanzar drones que interrumpieron el tráfico aéreo en Europa

Revelan que Rusia usó barcos de su flota clandestina para lanzar drones que interrumpieron el tráfico aéreo en Europa

Arqueólogos franceses desenterraron una jarra con miles de monedas romanas de 1.800 años de antigüedad

Universal Studios abrió las puertas de su primer parque temático diseñado exclusivamente para niños de 3 a 8 años: esto es todo lo que debes saber

Costa Rica: Municipal Liberia queda sin licencia para disputar el Apertura 2026 tras detectar Fedefútbol irregularidades legales y financieras

Irán volvió a amenazar a los buques que circulan por el estrecho de Ormuz sin su autorización: “La respuesta militar será contundente”