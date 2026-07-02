“Me gustaría que el Gobierno vaya a un proceso de transición y renovación”: el llamado de De la Torre ante el retroceso productivo en la provincia

Joaquín de la Torre pidió una transición y renovación en el Gobierno ante el retroceso productivo en la provincia de Buenos Aires

Entre 2023 y la fecha actual, cerraron más de 6 mil empresas y se perdieron más de 80 mil puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Este fenómeno afecta al entramado productivo, impacta en la vida cotidiana de miles de familias y abre un debate urgente sobre el futuro del trabajo y el rol de la tecnología en el desarrollo económico y social.

En este escenario, Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel y exsenador provincial, sostuvo en Infobae en Vivo que el Estado debe asociarse con el sector tecnológico para encontrar respuestas a una crisis que trasciende los ciclos económicos tradicionales.

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El informe de CEPA detalló el cierre de empresas a lo largo del territorio bonaerense y vincula la caída del empleo formal con las dificultades que enfrentan las pymes y los sectores industriales. La situación refleja una tendencia sostenida desde 2023, que pone en cuestión la capacidad de recuperación y adaptación del aparato productivo frente a los cambios estructurales y a la coyuntura económica.

De la Torre advirtió que los gobiernos nacionales y provinciales no lograron ofrecer soluciones eficaces, y propone una alianza entre el Estado y las empresas tecnológicas para enfrentar el desempleo y la exclusión social. “Ni Milei ni Kicillof entienden el proceso”, afirmó.

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El exsenador sostuvo que el avance tecnológico puede convertirse en una oportunidad para igualar condiciones y reducir brechas. “Hoy el mundo tiene la necesidad de que los gobiernos se asocien con las tecnológicas”, afirmó. Para el dirigente, la clave está en dejar de aplicar recetas del pasado y buscar en la innovación respuestas a los problemas actuales.

Al mismo tiempo consideró que la inteligencia artificial y la digitalización pueden aportar soluciones en áreas como la salud, la educación y la seguridad, si los gobiernos se orientan hacia la capacitación y la integración de estos recursos. “Me gustaría que el Gobierno vaya a un proceso de transición y renovación”, sostuvo.

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De la Torre afirmó que la capacitación en nuevas tecnologías puede reducir la desigualdad social y ampliar oportunidades en el conurbano bonaerense (Captura de video)

Desigualdad social y acceso a nuevas oportunidades

El cierre de empresas y la pérdida de empleo agravan la desigualdad en la provincia de Buenos Aires. De la Torre puso el foco en los niños del conurbano bonaerense y planteó que la tecnología puede ser una vía para brindar mejores condiciones educativas y sanitarias. “Hoy existen diagnósticos por inteligencia artificial tan certeros como los de un médico”, explicó el exintendente.

La capacitación en nuevas tecnologías se presenta como una herramienta para reducir las brechas entre sectores sociales. De la Torre remarcó que los hijos de familias de clase media y alta tienen opciones para elegir su educación, mientras que los sectores populares carecen de esa posibilidad. La integración tecnológica en la enseñanza podría igualar oportunidades y facilitar el acceso a empleos de calidad.

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El dirigente también señaló la importancia de la educación espiritual y el desarrollo de habilidades blandas en un mundo en transformación. Consideró que la escuela debe adaptarse a modelos más flexibles, que incluyan deporte, arte y competencias digitales.

Soberanía, recursos estratégicos y el rol del Estado

El avance de la tecnología y la llegada de inversiones extranjeras generan nuevos debates sobre la soberanía y el control de los recursos críticos. Actualmente, el Senado nacional discute un proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica el régimen de tierras rurales y recursos como el agua, en un contexto de interés de grandes empresas tecnológicas.

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De la Torre reconoció la necesidad de acuerdos entre el Estado y las empresas, pero rechaza la idea de replicar esquemas del pasado. “En toda sociedad uno da y otro recibe”, afirmó. Planteó que el principal objetivo debe ser garantizar que los beneficios de la innovación lleguen a quienes más lo necesitan, sin perder de vista la gestión responsable de los recursos nacionales.

El exsenador advirtió que la relevancia de los Estados nación podría disminuir en los próximos años frente al poder de las empresas globales. Propuso que los gobiernos locales adquieran un rol más activo en la gestión de recursos y la promoción del desarrollo tecnológico.

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Desafíos y perspectivas para la provincia de Buenos Aires

La crisis de empleo y la transformación tecnológica obligan a repensar las estrategias de desarrollo en la provincia. De la Torre insistió en que la prioridad debe ser resolver los problemas concretos de la población: trabajo, educación, salud y seguridad. Defendió la asociación con las tecnológicas como un camino para crear empleos y mejorar la calidad de vida.

“La gente quiere tener trabajo, que sus hijos tengan la mejor educación posible, ir a un hospital público y resolver sus problemas de salud, y poder vivir seguros”, sostuvo el dirigente. El desafío consiste en aprovechar los recursos del país y la innovación tecnológica para brindar respuestas efectivas a la sociedad bonaerense.

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La provincia de Buenos Aires enfrenta una encrucijada: recuperar el empleo perdido y adaptarse a un mundo en el que la tecnología redefine el trabajo y la producción. El debate ya está en marcha.

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