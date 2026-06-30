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Quedan tres días para ver en HBO Max la película que superó a ‘Titanic’ y ‘La La Land’ con el récord de nominaciones a los Oscar: “Imprevisible y grandiosa”

Michael B. Jordan protagoniza una cinta que finalmente se llevó cuatro estatuillas y se convirtió en una de las sensaciones de 2025

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Imágenes de 'Los pecadores'.
Imágenes de 'Los pecadores'. (Warner Bros.)

En 1997, el imponente despliegue de Titanic no solo reventó las taquillas de todo el mundo, sino que también conquistó a la Academia de Hollywood, logrando una cifra histórica de 14 nominaciones a los Oscar. Durante décadas, romper semejante marca parecía una misión idílica e inalcanzable para cualquier cineasta. Sin embargo, el destino cinematográfico guardaba una sorpresa, primero con La La Land, musical que en 2016 logró igualar la cifra, y más recientemente con otra producción que ha pulverizado este récord absoluto.

Hablamos de Los pecadores, la última obra del aclamado director Ryan Coogler, que antes ya había triunfado con Creed y Black Panther. Esta producción cuenta con el protagonismo absoluto de Michael B. Jordan, quien asume el complejo reto de interpretar a los hermanos gemelos Smoke y Stack, quienes, en el Misisipi de 1930, regresan a su hogar tras su paso por la mafia para montar un negocio que, sin embargo, deberá enfrentar un temible mal ancestral.

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Aunque la película partía como la gran favorita gracias a sus históricas 16 nominaciones, finalmente logró alzarse solo con cuatro estatuillas doradas, incluyendo una para su intérprete principal y otra para el guion del propio Coogler. A pesar de cosechar menos premios de los previstos por los analistas, su arrollador éxito comercial es incontestable, acumulando la impactante cifra de 369 millones de dólares en todo el mundo, a la que habría que sumar su más que positivo paso por HBO Max, plataforma que la cinta abandonará definitivamente el próximo 3 de julio.

Tráiler de 'Los pecadores', la película de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan. (Warner Bros.)

Las claves de un fenómeno cinematográfico sin precedentes

El principal pilar del arrollador éxito de Los pecadores radica en su magnética e imprevisible atmósfera visual. La propuesta de Coogler huye con destreza de los convencionalismos de los dramas históricos tradicionales al fusionar con maestría el terror sobrenatural y la música folclórica (otro de los Oscar fue para la banda sonora de Ludwig Göransson). Esta original combinación engancha al espectador de principio a fin, manteniendo una tensión narrativa constante y sumergiéndolo en un viaje asfixiante hacia el rincón más oscuro y monstruoso de la noche en la que sucede buena parte de la película.

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Otro factor fundamental que ha cautivado al público y a la crítica son los actores secundarios, con participaciones tan destacadas como la de Hailee Steinfeld (Valor de ley), el debutante Miles Caton o Wunmi Mosaku (The End of th F***ing World). A esto se suma la impecable dirección de fotografía a cargo de Autumn Durald Arkapaw, cuyo excelso trabajo visual dota al film de una estética tan lúgubre como envolvente. Con estos elementos, el corazón de la historia también late con fuerza gracias al profundo trasfondo social y cultural en el que se nos sitúa. Y es que Los pecadores utiliza de manera muy inteligente el género fantástico y el terror para abordar temas como el racismo, la marginación o la apropiación cultural.

Michael B. Jordan en 'Los pecadores'.
Michael B. Jordan en 'Los pecadores'. (Warner Bros.)

Con todos estos elementos, no es de extrañar que la película de Coogler haya sido una de las más vistas del último año en HBO Max. Ante la inminente salida de su catálogo, quedan ahora unos últimos días para poder volver a disfrutarla o, para quienes todavía no la hayan visto, descubrir con sus propios ojos uno de los títulos más destacados de 2025 que ya forma parte de la historia dorada de Hollywood.

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