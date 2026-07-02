Es monja, hincha de River y sorprende con su debut en la TV gastronómica

La monja que vive en un monasterio de Belgrano combina su vocación religiosa con la cocina, el fútbol y su pasión por River Plate

La Hermana Verónica Evangelina Pietro prepara su debut televisivo el lunes 6 de julio a las 18 h. en el canal Gourmet, donde presentará un ciclo que une recetas y mensajes espirituales. Pietro, quien vive en un monasterio en Belgrano, Buenos Aires, combina su vocación religiosa con su afición por la cocina y el fútbol. El programa llevará su nombre y busca mostrar cómo la fe y el amor se transmiten a través de la comida en el día a día.

Verónica domina la guitarra y el órgano, habla cuatro idiomas y realiza tareas de electricidad. Además, muestra una pasión incondicional por River Plate. Pietro afirmó que su mirada espiritual también se refleja en la cocina: “Para mí, la comida es un gesto de amor”.

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En diálogo con Infobae A las Nueve, la monja indicó que disfruta de agasajar a sus invitados con comida. “Cocinar para recibir gente es hermoso, es brindar amor, alegría, todo”, sostuvo.

La cocina como espacio de encuentro y expresión espiritual

La hermana considera la cocina como el centro del hogar, tanto en su vida personal como en la dinámica del monasterio. Describió cómo las hermanas se reúnen allí para compartir un café o un mate antes de continuar con las tareas diarias. “Para mí la palabra cocina es sinónimo de hogar”, afirmó. En el monasterio, cada día empieza con un momento de encuentro en la cocina.

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La hermana Verónica Evangelina Pietro debutará el 6 de julio en El Gourmet con un programa que une recetas, historias de vida y mensajes espirituales

Su vínculo con la gastronomía nace en la infancia. Pietro contó que su madre cocinaba muy bien y ella aprendió observando desde pequeña. “Desde chiquitita, al lado de la olla, viendo qué hacía, para poder imitar las recetas”, recordó . Luego, cuando su madre empezó a trabajar fuera de casa, ella y su hermano asumieron la preparación de las comidas, lo que profundizó su afición por la cocina.

En el monasterio, Pietro encontró el espacio para desarrollar su creatividad en la repostería. “Toda la parte de repostería empezó en el monasterio”, explicó. Allí prepara postres para agasajar a las hermanas y experimenta con nuevas recetas. En cuanto a preferencias gastronómicas, destacó las pastas como su especialidad: “Canelones, sorrentinos, ravioles, fideos”, enumeró.

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Vocación religiosa y experiencias personales

La Hermana Verónica relató que su vocación religiosa surgió a los 21 años, mientras estudiaba Geografía. Una compañera la invitó a un retiro y esa experiencia marcó un cambio profundo en su vida. “Conocí a Jesús a los veintiuno cuando estaba estudiando. Fue un antes y un después. Cambió todo, mi escala de valores, las cosas, mis intereses”, sostuvo.

Antes de este cambio, Pietro participaba en actividades parroquiales, pero reconoció que su interés inicial se debió a motivos personales. “Iba a la parroquia porque me gustaba un chico”, admitió. Tras el retiro, su visión cambió y, a los 23 años, comenzó a pensar en la vida consagrada. “Entendí que el amor de una familia no me iba a plenificar tanto como el amor de Dios”, señaló.

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Durante sus veinticinco años de vida religiosa, la Hermana Verónica enfrentó desafíos, como su traslado a Norfolk, Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá. Explicó que, pese a las dificultades iniciales, la experiencia resultó enriquecedora: “Dios superó mi expectativa al 1000%, totalmente”.

Hermana Verónica Evangelina Pietro sostiene que la cocina transmite amor y encuentro en la vida cotidiana y en la experiencia religiosa @ElGourmet.tv

Perspectiva sobre la Iglesia y los cambios internos

Verónica aborda temas vinculados a la jerarquía y las tradiciones de la Iglesia católica. Al referirse al celibato y al rol de las mujeres, sostuvo que existen diferencias entre el sacerdocio y la vida consagrada femenina. “Nuestro amor es exclusivo hacia Dios”, explicó sobre el voto de castidad, pobreza y obediencia que asumen las consagradas.

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Reconoció que la Iglesia avanzó en temas de inclusión, aunque afirmó que los cambios requieren reflexión y tiempo. “La Iglesia avanza, pero necesita 40 años para pensarlo, para decir: ‘Bueno, esto sí está bueno’. Necesita mucha meditación, mucha reflexión para poder avanzar con algo”, analizó. Consideró posible que haya mujeres en la jerarquía en el futuro, aunque no lo ve inmediato. “No es este el momento, pero va a suceder, seguro”, afirma.

En relación con la diversidad y la inclusión, sostuvo: “Dios es la fuente de todos los amores, sea del género que sea, sea como sea, no importa”. Subrayó que la Iglesia debe escuchar y acompañar, en la línea de la sinodalidad promovida por el papa Francisco. Pietro valoró el enfoque de diálogo y apertura: “Mi opinión vale tanto como la tuya, como la del padre, como la del papa”.

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El debut televisivo y un mensaje final

El programa “Hermana Verónica” se emitirá en el canal Gourmet, canal 401 de Flow. En cada emisión, Pietro buscará transmitir historias y valores religiosos. “Acordate que Dios está, acordate que Dios te ama, acordate que Dios no se olvida de vos, que se preocupa”, explicó. Y definió la cocina como un espacio para el encuentro y la transmisión de amor, tanto en la vida cotidiana como en la experiencia religiosa.

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