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River Plate hizo oficial el regreso del delantero Lucas Beltrán

El Millonario confirmó el arribo del delantero de 25 años que surgió de las inferiores. Viene de jugar en la Fiorentina de Italia y Valencia de España

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En 2023, River le vendió a la Fiorentina a Lucas Beltrán por una cifra aproximada a los 25 millones de euros (REUTERS/Agustin Marcarian)
En 2023, River le vendió a la Fiorentina a Lucas Beltrán por una cifra aproximada a los 25 millones de euros (REUTERS/Agustin Marcarian)

River Plate hizo oficial la contratación de Lucas Beltrán y el futbolista ya está a disposición de Eduardo Chacho Coudet en la pretemporada que está realizando el equipo en Alicante, España. El Millonario confirmó que el delantero de 25 años volverá al club en el que se formó mediante un “préstamo hasta el 30 de junio de 2027, con obligación de compra”, procedente de la Fiorentina de Italia.

La negociación entre la dirigencia del elenco de Núñez y la italiana se aceleró en los últimos días. El delantero cordobés de 25 años aterrizó el martes a la noche en Alicante, donde el plantel realiza la pretemporada bajo la conducción del Chacho Coudet, y el miércoles se sometió a los estudios médicos en una clínica cercana al complejo de La Finca Resort. River hizo oficial su incorporación un día más tarde tras la firma del contrato.

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La operación se cerró como un préstamo con cargo de 500.000 euros y una obligación de compra de 6.700.000 por el 55% del pase —que deberá ejecutarse a partir del 1° de enero de 2027—, lo que llevaría el total a 7,2 millones. Beltrán ya se incorporó a la pretemporada y empezará a trabajar bajo la conducción del técnico Eduardo Coudet. La Fiorentina desembolsó alrededor de 25 millones de euros por el pase del delantero en agosto de 2023.

Marcelo Gallardo lo promovió al primer equipo para la temporada 2018-2019. Beltrán debutó el 2 de diciembre de 2018 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental y marcó su primer gol en Primera División el 11 de abril de 2021 frente a Colón de Santa Fe. Tras un gran presente con el Millonario durante 2022 y 2023, dio el salto a Europa para jugar en la Fiorentina. En la última temporada, cedido en Valencia, disputó 30 partidos, con tres goles y dos asistencias.

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El comunicado de River para la oficialización del pase de Lucas Beltrán (@RiverPlate)
El comunicado de River para la oficialización del pase de Lucas Beltrán (@RiverPlate)

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