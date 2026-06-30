Cultura

Reparación histórica: Suiza devuelve a Nigeria 18 bronces de Benín saqueados en la época colonial

La entrega se formalizó en el Museo Nacional de Lagos, donde la comisión nigeriana de museos recibió las obras en nombre del Estado en un acto con autoridades de ambos países

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Suiza devuelve a Nigeria 18 históricos bronces de Benín saqueados en la época colonial
Suiza devolvió este lunes a Nigeria 18 piezas del antiguo Reino de Benín, en un nuevo impulso a la campaña que mantiene la nación africana desde hace décadas para rescatar su patrimonio cultural saqueado durante la época colonial (EFE/EPA/ANTHONY ANEX)

Suiza devolvió este lunes a Nigeria 18 piezas del antiguo Reino de Benín, en un nuevo impulso a la campaña que mantiene la nación africana desde hace décadas para rescatar su patrimonio cultural saqueado durante la época colonial.

Las piezas fueron recibidas formalmente por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos (NCMM, en inglés) de Nigeria, en representación del Gobierno Federal, durante una ceremonia oficial celebrada en el Museo Nacional de Lagos.

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Las piezas, que fueron adquiridas por museos de Zúrich y Ginebra hace más de 80 años, fueron restituidas formalmente en una ceremonia oficial en Lagos en la que participaron la consejera federal suiza, Elisabeth Baume-Schneider, y la ministra nigeriana de Arte, Cultura, Turismo y Economía Creativa, Hannatu Musawa.

Durante el acto, ambas naciones firmaron un acuerdo bilateral para regular la importación, exportación y repatriación de bienes culturales, con el fin de combatir el tráfico ilícito de arte.

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“La restitución de hoy no puede deshacer las injusticias del pasado, pero es un paso concreto y significativo. Reconoce la importancia de estos objetos culturales para Nigeria, para las comunidades afectadas y para la memoria del Reino de Benín“, afirmó Baume-Schneider.

“La protección del patrimonio cultural requiere respeto, responsabilidad y cooperación internacional basada en la confianza”, agregó, antes de admitir que estas obras cargan con una “historia dolorosa” al haber salido de su lugar de origen como resultado de “la violencia, el saqueo y unas relaciones de poder profundamente desiguales”.

Suiza devuelve a Nigeria 18 históricos bronces de Benín saqueados en la época colonial
La entrega se formalizó en el Museo Nacional de Lagos, donde la comisión nigeriana de museos recibió las obras en nombre del Estado en un acto con autoridades de ambos países (EFE/EPA/ANTHONY ANEX)

Por su parte, la directora del Museo Etnográfico de la Universidad de Zúrich, Alice Hertzog, detalló que los bronces fueron sustraídos originalmente en 1897 durante una expedición militar británica.

“Han pasado más de 80 años desde que nuestros museos de Zúrich y Ginebra compraron estos bronces. Han engalanado nuestras salas de exposición, han aparecido en nuestros carteles y en nuestras publicaciones. Los hemos cuidado. Los hemos preservado, pero nunca nos pertenecieron para que nos los quedáramos", reconoció Hertzog.

“Mientras los visitantes admiraban estos bronces de Benín, la gente de aquí pedía una y otra vez que se les devolviera su patrimonio", concluyó.

La devolución es el fruto de los trabajos de la Iniciativa Benín Suiza (BIS), un consorcio científico creado en 2021 entre instituciones de ambos países para rastrear de forma transparente la procedencia de los objetos expuestos en el país europeo.

La ministra nigeriana de Cultura, Hannatu Musawa, agradeció el paso dado por el Gobierno suizo e instó al resto de naciones que retienen piezas de origen africano a seguir el mismo camino porque “es lo correcto”.

Catorce de los artefactos restituidos proceden del Museo Etnográfico de la Universidad de Zúrich, dos del Museo Rietberg de Zúrich y dos del Museo de Etnografía de Ginebra.

Estas obras, fundidas en metal o talladas en marfil, forman parte de los célebres “bronces de Benín” que fueron robados por las tropas británicas durante la invasión del siglo XIX.

Tras su venta a distintos países, la restitución global tomó impulso en 2021 con Alemania cediendo la propiedad de 1.100 bronces a Nigeria, seguida por Países Bajos (119 piezas) y museos estadounidenses como el Smithsonian.

En contraste con la negativa del Gobierno británico, instituciones independientes del Reino Unido como el Museo Horniman, Cambridge y Aberdeen ya devolvieron al menos 189 piezas al país africano.

Fuente: EFE

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