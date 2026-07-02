Nicaragua

El régimen de Nicaragua adjudica a una empresa china la construcción de la primera autopista de peaje por más de 75 millones

La vía de cuatro carriles fue adjudicada a la empresa china CAMCE e incorpora puentes, pasos a desnivel y una caseta de cobro en un corredor sin precedente nacional

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El régimen de Daniel Ortega autorizó la primera autopista de peaje de Nicaragua para conectar el Aeropuerto Internacional Punta Huete con Managua.
El régimen de Daniel Ortega autorizó la primera autopista de peaje de Nicaragua para conectar el Aeropuerto Internacional Punta Huete con Managua.

El régimen de Daniel Ortega autorizó la construcción de la primera autopista de peaje de Nicaragua, una vía de cuatro carriles adjudicada por USD 75.56 millones a la firma china denominada China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) para conectar el nuevo Aeropuerto Internacional Punta Huete con Managua, en una decisión que profundiza la dependencia financiera de Pekín y rompe con la histórica retórica oficial contra las privatizaciones.

El contrato fue anunciado por la propia empresa china, según Nicaragua Investiga, y convierte a esa carretera en el primer corredor de acceso controlado del país donde los usuarios deberán pagar para circular. El proyecto incluye puentes, pasos a desnivel, una zona de peaje y rotondas.

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La obra aparece en el Presupuesto General de la República 2026, aunque en un inicio se contemplaba una carretera convencional con un costo menor. La falta de información pública sobre la ratificación legislativa y sobre los términos exactos de la concesión abre dudas sobre la transparencia del esquema y sobre quién administrará finalmente la vía.

El proyecto marca un giro frente al discurso de Ortega sobre las privatizaciones

La decisión contrasta con la posición que Ortega sostuvo en 2007, al comienzo de su actual etapa en el poder. Entonces anunció una revisión exhaustiva de las privatizaciones ejecutadas por gobiernos anteriores, al argumentar que se habían realizado con corrupción y a precios irrisorios.

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La decisión de Ortega contradice su discurso de 2007 contra las privatizaciones y el traspaso de servicios públicos. /(EFE/ Ronald Peña)
La decisión de Ortega contradice su discurso de 2007 contra las privatizaciones y el traspaso de servicios públicos. /(EFE/ Ronald Peña)

En ese momento, el gobernante amenazó con impulsar procesos judiciales contra exfuncionarios y empresarios vinculados a esas operaciones. También defendió la recuperación del control estatal sobre recursos y servicios públicos.

Ahora, bajo su administración, avanza un modelo que entrega a una compañía extranjera el diseño, financiamiento y operación presumible de una infraestructura vial estratégica. La empresa beneficiada es CAMCE, filial de Sinomach.

La publicación de Nicaragua Investiga señala que este contrato se suma a otros acuerdos financiados con capital chino en el país. Ese patrón, según el medio, muestra cómo el oficialismo adapta sus políticas a la conveniencia de Pekín y desplaza a financiadores tradicionales.

CAMCE también construye el aeropuerto de Punta Huete

La compañía ya participa en otro proyecto clave en Nicaragua: la reconstrucción del Aeropuerto Internacional Punta Huete, en San Francisco Libre, Managua. Las obras comenzaron formalmente en 2024 y abarcan más de 65,000 metros cuadrados.

Nicaragua sigue adjudicando proyectos a empresas chinas. Entre 2021 y 2026, ha entregado permisos de explotación minera en más del 8.5% de su territorio nacional a empresas chinas según Fundación del Río. /(Cortesía: Shutterstock)
Nicaragua sigue adjudicando proyectos a empresas chinas. Entre 2021 y 2026, ha entregado permisos de explotación minera en más del 8.5% de su territorio nacional a empresas chinas según Fundación del Río. /(Cortesía: Shutterstock)

Ese desarrollo incluye terminal de pasajeros, torre de control, pabellón presidencial, hoteles, instalaciones de combustible y vías de apoyo de alrededor de siete kilómetros. El plazo previsto supera los 1,200 días y la finalización está proyectada hacia finales de 2028.

La empresa describió ese trabajo como un símbolo de cooperación bilateral entre China y Nicaragua. También destacó las dificultades de construcción en condiciones de “selva tropical”.

China CAMC Engineering Co., Ltd., conocida internacionalmente como CAMCE, es presentada por el diario como una de las corporaciones estatales de ingeniería más influyentes de la China comunista. Tiene su sede en el distrito de Haidian, en Pekín, y más de 4,000 profesionales en el mundo, de acuerdo con la información difundida en su sitio web.

El proyecto del aeropuerto contó con respaldo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en su primera etapa. La nueva autopista de peaje amplía esa presencia china en una obra pública que, hasta ahora, no tenía precedente en la red vial nicaragüense.

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