El caso Riverside destapa cómo movía droga y se comunicaba la estructura liderada por “Pecho de Rata” en Costa Rica

El caso Riverside reveló una organización criminal de tráfico internacional de drogas liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, con operaciones hacia Costa Rica y comunicaciones satelitales./ (Diario Extra)

La investigación judicial conocida como caso Riverside reveló el funcionamiento de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quien coordinaba envíos ilícitos hacia Costa Rica utilizando métodos sofisticados y tecnología de punta.

Según expuso el medio costarricense Diario Extra, las pesquisas permitieron documentar operaciones que involucraban tanto el envío de paquetes desde Estados Unidos como complejas maniobras marítimas en el Caribe.

El 19 de marzo de 2025, autoridades interceptaron un paquete procedente de Miami en el almacén fiscal de La Aurora, Heredia. De acuerdo con el reporte de Diario Extra, el envío tenía como remitente a un hombre de apellido Mayorga Arias y como destinataria a una mujer identificada como Jiménez, titular de un casillero en Estados Unidos.

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En el paquete se hallaron dos edredones verdes y uno rosado, enrollados fuera de su empaque original. Tras una inspección exhaustiva realizada por agentes de la Policía de Control Fiscal, se localizaron dos paquetes envueltos en bolsas plásticas con aproximadamente 8.6 kilogramos de marihuana. El informe forense de la Sección de Sustancias Controladas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el peso y la naturaleza de la droga.

Este video de Diario Extra presenta datos sobre cómo la estructura liderada por alias "Pecho de Rata" ingresaba droga a Costa Rica. Estos datos surgen luego de que en junio pasado, las autoridades realizaran un operativo denominado Riverside para terminar de desarticular esta banda que, tras la extradición de Pecho de Rata a Estados Unidos, seguía operando en el país./ (Diario Extra)

La estructura liderada por López Vega no se limitaba al método de paquetería. Las autoridades judiciales identificaron operaciones marítimas como un componente central en la logística del grupo.

Diario Extra detalló que el 31 de marzo de 2025, en una acción conjunta del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas y el OIJ, se logró interceptar la embarcación Rayo Macuín a unas 55 millas náuticas de la costa de Limón. La nave, equipada con 13 estañones de gasolina, motores fuera de borda adicionales y sistemas de comunicación satelital, evidenciaba una logística propia del narcotráfico internacional.

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En la operación fueron detenidos Elmer Alonso Zúñiga Sánchez, Wagner Alberto Naranjo Calderón y Alberto Alexander Anchía Hernández, quienes, según las autoridades, navegaban hacia sectores próximos a la frontera con Panamá.

Durante la inspección de la Rayo Macuín, unidades caninas marcaron positivo tanto la embarcación como la vestimenta de uno de los ocupantes, aunque no se encontraron drogas en esa intervención.

Diario Extra precisó que el uso de embarcaciones rápidas y la presencia de equipos avanzados de navegación y comunicación permitían a la organización operar a grandes distancias y evadir controles en altamar.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la utilización de teléfonos satelitales para coordinar las operaciones. Según el OIJ, estos dispositivos formaban parte integral de la logística criminal.

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El narcotraficante Pecho de Rata, extraditado de Costa Rica a Estados Unidos, viste un uniforme naranja de preso en una celda de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una llamada interceptada el 29 de marzo de 2025 mostró a López Vega informando a su pareja sobre la salida de embarcaciones desde la Isla del Coco, lo que coincidió con el posterior operativo en el Caribe. Esta coincidencia reforzó la hipótesis de que la estructura utilizaba comunicaciones encriptadas y satelitales para planificar y ejecutar el tráfico de drogas en tiempo real.

El OIJ vinculó a López Vega con el uso de teléfonos satelitales y comunicaciones encriptadas para coordinar embarcaciones desde la Isla del Coco./ (Diario Extra)

Durante el decomiso, los agentes incautaron múltiples equipos de comunicación. Según la información publicada por Diario Extra, a Zúñiga Sánchez le confiscaron un iPhone y dos teléfonos satelitales marca Icom, mientras que a Anchía Hernández se le decomisaron tres teléfonos celulares, tres teléfonos satelitales marca TYT, un GPS Garmin, una tarjeta satelital Iridium Everywhere, bases de carga, cargadores y antenas especializadas. Estos dispositivos evidencian el nivel de sofisticación tecnológica con el que operaba la organización.

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El perfil de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, ha cobrado notoriedad a en el extranjero. Las autoridades lo señalan como el principal responsable de coordinar el tráfico internacional de drogas a través de métodos innovadores y el uso sistemático de tecnología para eludir los controles de seguridad. Entre los delitos que se le atribuyen figuran tráfico internacional de drogas, asociación ilícita y uso avanzado de tecnología para la logística y comunicación criminal.

La investigación judicial bajo el nombre de caso Riverside continúa desarrollándose. Las autoridades de Costa Rica buscan desmantelar la totalidad de la red criminal y determinar el alcance real de las operaciones lideradas por López Vega en la región.

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El seguimiento de los movimientos de la organización y la incautación de tecnología de comunicación especializada forman parte de las estrategias implementadas para frenar el tráfico de estupefacientes en el país, según destacó Diario Extra.