El Salvador

Comercio sin extorsiones: El nuevo motor que dinamiza la economía salvadoreña, según analista

La mejora en seguridad permite a empresarios y ciudadanos destinar recursos a consumo, recreación y comercio, impulsando la economía y la cohesión social según explicó el analista Arturo Grandón

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Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia
La recuperación de la seguridad y el aumento en el flujo turístico fueron temas centrales durante la conversación entre Astrid Ávalos y el experto internacional Arturo Grandón (Cortesía: Ministerio de Justicia).

La economía de El Salvador muestra una transformación visible, marcada por el impacto de la seguridad en los hábitos de gasto y la confianza de los ciudadanos.

El incremento de las remesas familiares en un 7.3% durante el primer trimestre de 2026 se traduce en mayores recursos disponibles para consumo, recreación y comercio, alejados del pago de extorsiones o servicios de seguridad privada que durante años limitaron el desarrollo del comercio minorista en el país.

Durante su participación en el espacio de entrevista AM, del canal Diez, el analista internacional en inteligencia, seguridad y antiterrorismo, Arturo Grandón, explicó que la mejoría en el clima de seguridad ha permitido a los comerciantes invertir nuevamente en sus negocios.

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Lo que tú ganas es lo que tú puedes invertir o puedes gastar. En el fondo va a depender de cómo tú quieras manejar tu dinero”, afirmó Grandón, quien detalló que los recursos antes destinados a pagos ilícitos ahora se orientan al crecimiento de la actividad económica.

El impacto de la seguridad se percibe de forma tangible en las comunidades que, hasta hace pocos años, permanecían fragmentadas por el control de las pandillas.

Según Grandón, la eliminación de las llamadas “fronteras imaginarias” ha permitido la reunificación de familias y la libre movilidad en barrios y colonias de El Salvador.

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“El impacto social que trajo hacia la población, sobre todo el bienestar que trajo a las familias, es lo que hay que valorar de este plan de control territorial y el régimen de excepción”, expresó el experto.

La conductora Astrid Ávalos y el analista internacional Arturo Grandón durante la entrevista en el espacio AM, donde abordaron el impacto de la seguridad en la economía y el comercio salvadoreño.
La conductora Astrid Ávalos y el analista internacional Arturo Grandón durante la entrevista en el espacio AM, donde abordaron el impacto de la seguridad en la economía y el comercio salvadoreño.

Además, el analista recordó que situaciones cotidianas como celebrar una Navidad en familia o cruzar de una colonia a otra ahora forman parte de la nueva realidad, donde la tranquilidad y la cohesión social han reemplazado el temor y la división.

Crecimiento económico y turismo en alza

El entorno de seguridad ha impulsado las principales variables macroeconómicas del país. De acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva, El Salvador reportó un crecimiento del PIB de 4.8% en el primer trimestre y la llegada de 1.3 millones de turistas internacionales, consolidando al país como un destino atractivo y seguro en la región.

Grandón subrayó: “El flujo de turistas y de gente interesada en ir y conocer El Salvador es tremendo. Esto va a seguir en creciendo, el turismo va a ser un pilar fundamental en el desarrollo del Salvador”.

Además, la afluencia de visitantes contribuye a la expansión del sector servicios, genera empleo y fortalece el consumo interno, mientras que los ingresos provenientes del turismo y de las remesas continúan dinamizando la economía nacional.

La estabilidad en el país ha convertido a El Salvador en un destino atractivo para visitantes extranjeros, según abogó Arturo Grandón (Cortesía: Secretaría de Prensa).
La estabilidad en el país ha convertido a El Salvador en un destino atractivo para visitantes extranjeros, según abogó Arturo Grandón (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Sostenibilidad de las medidas y vigilancia permanente

El especialista resaltó la necesidad de mantener las medidas jurídicas excepcionales que han permitido el control de la criminalidad. El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y renovado periódicamente por la Asamblea Legislativa, sigue siendo considerado clave por Grandón para evitar el resurgimiento de estructuras delictivas. “Mientras no se tenga la plena certeza de que estas células pandilleriles estén totalmente controladas, no se debería levantar el régimen de excepción”, advirtió.

Según el analista, la alerta permanente y la vigilancia sobre posibles “células dormidas” son esenciales para sostener los logros alcanzados en materia de seguridad y garantizar el desarrollo económico y social de El Salvador.

Finalmente, el especialista abogó que la seguridad y la recuperación del espacio público han sido determinantes para el repunte económico y social del país. Las declaraciones del experto y los datos oficiales reflejan un escenario inédito, donde la inversión, el turismo y el consumo crecen en un entorno de paz y estabilidad.

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