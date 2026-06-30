España Cultura

Si te gustó ‘El Mentalista’, no te pierdas esta serie de detectives inspirada en el psicólogo que revolucionó el estudio de las mentiras: “Un drama que aborda temas controvertidos”

Protagonizada por Tim Roth, la ficción se inspira en las investigaciones del psicólogo Paul Ekman para resolver crímenes a través de las microexpresiones faciales

Guardar
Google icon
Imágenes de 'Miénteme'. (Disney Plus)
Imágenes de 'Miénteme'. (Disney Plus)

Puede afirmarse con bastante rotundidad que los primeros años del siglo XXI fueron la época dorada del crimen en televisión. De Bones a Castle, pasando por CSI, NAVY: Investigación criminal o El Mentalista, había una serie para cada tipo de espectador, aunque la premisa fuera siempre era la misma: un asesinato. Lo que las distinguía era la herramienta con la que sus protagonistas llegaban hasta el culpable: la ciencia forense, la deducción, la observación... o, en el caso de Miénteme, la capacidad de detectar una mentira a través de las microexpresiones faciales.

Estrenada en 2009, la ficción convirtió esta habilidad en el eje de todas sus investigaciones. Protagonizada por Tim Roth (Reservoir Dogs, Funny Games o El increíble Hulk), el actor da vida al doctor Cal Lightman, un psicólogo experto en mentiras que lidera The Lightman Group, una firma independiente que presta asistencia a otros cuerpos policiales con casos más complicados. Su trabajo consiste en detectar cuándo una persona miente analizando pequeños gestos involuntarios de la cara, el tono de la voz o el lenguaje corporal.

PUBLICIDAD

Junto a él, Kelli Williams interpreta a la doctora Gillian Foster, psicóloga clínica y socia de Lightman; Brendan Hines al investigador Eli Loker, conocido por su radical compromiso con decir siempre la verdad, y Monica Raymund como Ria Torres, una joven con un talento innato para interpretar el comportamiento humano.

Tim Roth, intérprete principal de 'Miénteme'. (Disney Plus)
Tim Roth, intérprete principal de 'Miénteme'. (Disney Plus)

La serie estaba inspirada en las investigaciones del psicólogo estadounidense Paul Ekman, considerado uno de los mayores expertos del mundo en el estudio de la comunicación no vernal. De hecho, sus trabajos sobre las microexpresiones sirvieron como base para construir tanto el personaje de Lightman como muchos de los casos que aparecían en pantalla. Ekman, que participó como asesor científico de la producción, explicó a 20 minutos que cada capítulo buscaba “exponer los conflictos psicológicos y éticos implicados en la detección de las mentiras”.

PUBLICIDAD

Disponible en Disney Plus

“En la serie, el ‘Equipo Lightman’ detecta las mentiras basándose principalmente en los descubrimientos de mis investigaciones, pero al ser un drama y no un documental, el Dr. Lightman no es tan cauteloso al interpretar el comportamiento como yo. Las mentiras son descubiertas mucho más rápido y con mayor certeza de lo que lo hacemos en la vida real, aunque cada técnica utilizada está basada en evidencias científicas. Por otra parte, cada episodio busca exponer los conflictos psicológicos y éticos implicados en la detección de las mentiras”, dijo al citado medio.

Kelli Williams en 'Miénteme'. (Disney Plus)
Kelli Williams en 'Miénteme'. (Disney Plus)

Ese planteamiento también convenció a la crítica. La periodista Angie Errigo, de la revista Empire, la calificó con cuatro estrellas sobre cinco y la definió como “un drama procedimental bien producido que aborda algunos temas controvertidos”. Además, destacó que, al estar inspirada en el trabajo real de Paul Ekman, la serie conseguía ser “educativa de una manera divertida”, un rasgo poco habitual dentro de un género dominado por las persecuciones, los interrogatorios y las pruebas forenses.

Sin embargo, el reconocimiento no se tradujo en una larga trayectoria en televisión. Emitida entre 2009 y 2011 por Fox, Miénteme fue cancelada tras tres temporadas y un total de 48 episodios, una cifra modesta si se compara con las más de 20 temporadas de CSI o las 15 de Mentes criminales y Bones. Aun así, la ficción hoy en día sigue disponible en Disney+.

Temas Relacionados

SeriesDisney PlusSeries EspañaEspaña NoticiasEspaña-CulturaUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Bardem debutará en el teatro con una obra sobre Chéjov representada en Madrid y dirigida por su maestro

El actor hará su primera aparición sobre las tablas a los 57 años y de la mano de Juan Carlos Corazza, su gran mentor

Javier Bardem debutará en el teatro con una obra sobre Chéjov representada en Madrid y dirigida por su maestro

La mujer encargada de elegir a Pierce Brosnan o Daniel Craig como 007 desaconseja a los posibles candidatos: “Sabemos demasiado sobre ellos”

Intérpretes como Jacob Elordi o Callum Turner han sonado para el papel, pero la directora de casting no aprueba su elección

La mujer encargada de elegir a Pierce Brosnan o Daniel Craig como 007 desaconseja a los posibles candidatos: “Sabemos demasiado sobre ellos”

Primer vistazo a la nueva película de ‘Resident Evil’ con el director de ‘Weapons’

El cineasta especializado en terror Zach Cregger ya trabaja en la esperada película que verá la luz el próximo 18 de septiembre

Primer vistazo a la nueva película de ‘Resident Evil’ con el director de ‘Weapons’

Ya habías visto antes a Inde Navarrette, la actriz revelación de ‘Obsession’: apareció en esta conocida serie juvenil de Netflix

La actriz de 25 años está en boca de todos por la película de terror que acaba de llegar a cines

Ya habías visto antes a Inde Navarrette, la actriz revelación de ‘Obsession’: apareció en esta conocida serie juvenil de Netflix

La gran revelación de Jeremy Allen White tras el final de ‘The Bear’: “Sabía desde hace años cuándo y cómo iba a terminar”

El actor se ha despedido finalmente de la serie con la que se ha dado a conocer internacionalmente

La gran revelación de Jeremy Allen White tras el final de ‘The Bear’: “Sabía desde hace años cuándo y cómo iba a terminar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

ECONOMÍA

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

Renfe paraliza sus oposiciones y deja en suspenso 600 plazas de operador comercial tras las denuncias por posibles irregularidades en el proceso de selección

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Las gasolineras avisan de que repostar será más caro desde este miércoles pese a las ayudas del Gobierno

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

DEPORTES

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Grimaldo: más de 20 millones de euros y cuatro temporadas

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 30 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026