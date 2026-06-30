Si te gustó ‘El Mentalista’, no te pierdas esta serie de detectives inspirada en el psicólogo que revolucionó el estudio de las mentiras: “Un drama que aborda temas controvertidos”

Imágenes de 'Miénteme'. (Disney Plus)

Puede afirmarse con bastante rotundidad que los primeros años del siglo XXI fueron la época dorada del crimen en televisión. De Bones a Castle, pasando por CSI, NAVY: Investigación criminal o El Mentalista, había una serie para cada tipo de espectador, aunque la premisa fuera siempre era la misma: un asesinato. Lo que las distinguía era la herramienta con la que sus protagonistas llegaban hasta el culpable: la ciencia forense, la deducción, la observación... o, en el caso de Miénteme, la capacidad de detectar una mentira a través de las microexpresiones faciales.

Estrenada en 2009, la ficción convirtió esta habilidad en el eje de todas sus investigaciones. Protagonizada por Tim Roth (Reservoir Dogs, Funny Games o El increíble Hulk), el actor da vida al doctor Cal Lightman, un psicólogo experto en mentiras que lidera The Lightman Group, una firma independiente que presta asistencia a otros cuerpos policiales con casos más complicados. Su trabajo consiste en detectar cuándo una persona miente analizando pequeños gestos involuntarios de la cara, el tono de la voz o el lenguaje corporal.

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Junto a él, Kelli Williams interpreta a la doctora Gillian Foster, psicóloga clínica y socia de Lightman; Brendan Hines al investigador Eli Loker, conocido por su radical compromiso con decir siempre la verdad, y Monica Raymund como Ria Torres, una joven con un talento innato para interpretar el comportamiento humano.

Tim Roth, intérprete principal de 'Miénteme'. (Disney Plus)

La serie estaba inspirada en las investigaciones del psicólogo estadounidense Paul Ekman, considerado uno de los mayores expertos del mundo en el estudio de la comunicación no vernal. De hecho, sus trabajos sobre las microexpresiones sirvieron como base para construir tanto el personaje de Lightman como muchos de los casos que aparecían en pantalla. Ekman, que participó como asesor científico de la producción, explicó a 20 minutos que cada capítulo buscaba “exponer los conflictos psicológicos y éticos implicados en la detección de las mentiras”.

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Disponible en Disney Plus

“En la serie, el ‘Equipo Lightman’ detecta las mentiras basándose principalmente en los descubrimientos de mis investigaciones, pero al ser un drama y no un documental, el Dr. Lightman no es tan cauteloso al interpretar el comportamiento como yo. Las mentiras son descubiertas mucho más rápido y con mayor certeza de lo que lo hacemos en la vida real, aunque cada técnica utilizada está basada en evidencias científicas. Por otra parte, cada episodio busca exponer los conflictos psicológicos y éticos implicados en la detección de las mentiras”, dijo al citado medio.

Kelli Williams en 'Miénteme'. (Disney Plus)

Ese planteamiento también convenció a la crítica. La periodista Angie Errigo, de la revista Empire, la calificó con cuatro estrellas sobre cinco y la definió como “un drama procedimental bien producido que aborda algunos temas controvertidos”. Además, destacó que, al estar inspirada en el trabajo real de Paul Ekman, la serie conseguía ser “educativa de una manera divertida”, un rasgo poco habitual dentro de un género dominado por las persecuciones, los interrogatorios y las pruebas forenses.

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Sin embargo, el reconocimiento no se tradujo en una larga trayectoria en televisión. Emitida entre 2009 y 2011 por Fox, Miénteme fue cancelada tras tres temporadas y un total de 48 episodios, una cifra modesta si se compara con las más de 20 temporadas de CSI o las 15 de Mentes criminales y Bones. Aun así, la ficción hoy en día sigue disponible en Disney+.