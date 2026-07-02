Cultura

De la escultura clásica al meme: la muestra del Museo de la Cárcova sigue el viaje de las copias

La exhibición curada por Milena Gallipoli recorre cómo las reproducciones de esculturas pasaron de la formación académica a la vida cotidiana

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Estatua de torso femenino sin brazos en primer plano. Fondo color vino con un brazo y dos fragmentos de estatua borrosos
De la escultura clásica al meme: la muestra del Museo de la Cárcova sigue el viaje de las copias

El Museo de la Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes presenta Copia Única, una muestra que reúne por primera vez piezas de distintas instituciones educativas para examinar cómo la reproducción escultórica construyó valor artístico, usos pedagógicos y vínculos domésticos con copias de obras clásicas.

La exposición,que inaugura el 4 de julio 14:30 hs, articula su recorrido en tres ejes curatoriales y pone en el centro a algunas de las colecciones de calcos escultóricos más importantes del país. El proyecto se concentra en ejemplares pertenecientes a instituciones de enseñanza, con un recorte que vincula historia del arte, formación académica y circulación material de las copias.

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El primer eje, “Figuritas repetidas”, trabaja la tensión entre repetición y unicidad mediante la exhibición de múltiples ejemplares de un mismo original. El segundo revisa los modelos de enseñanza de la educación artística a partir de las tipologías usadas para aprender dibujo: relieves ornamentales, ejemplos arquitectónicos y fragmentos anatómicos.

Museo de la Cárcova
Museo de la Cárcova

El tercer eje se enfoca en las prácticas de consumo de calcos, sus formas de comercialización y la compra privada de reducciones de originales de la estatuaria clásica. En ese marco aparecen copias de la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, objetos que circularon por museos, escuelas y casas particulares.

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La muestra plantea que esas reproducciones no solo tuvieron una función académica o museográfica. También establecieron lazos afectivos con sus propietarios y formaron parte de experiencias cotidianas que desbordaron el ámbito institucional.

La curadora Milena Gallipoli, doctora en Historia e investigadora especializada en colecciones de copias escultóricas y gestión patrimonial, resumió esa continuidad entre pasado y presente: “Pequeñas Venus están en nuestras casas como souvenirs; imágenes del David se viralizan en forma de memes; el arte contemporáneo las toma como motivo de ironía y apropiación, y hasta se exhiben en este museo en forma de calcos escultóricos en yeso. Las copias podrán ser múltiples, pero sus historias son únicas”.

Gallipoli dirige actualmente el Área de Investigación del Museo de la Cárcova. También es autora de La victoria de las copias y Las rutas del yeso, ambos publicados en 2025.

"Copia Única", una muestra que reúne por primera vez piezas de distintas instituciones educativas
"Copia Única", una muestra que reúne por primera vez piezas de distintas instituciones educativas

La exhibición presenta por primera vez una selección de este tipo de piezas provenientes de distintas instituciones. Entre ellas figuran el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Asociación Estímulo de Bellas Artes y la escuela Manuel Belgrano.

Ese cruce institucional amplía el alcance de la propuesta porque permite ver, en un mismo recorrido, cómo se formaron y conservaron conjuntos de calcos en espacios dedicados a la enseñanza. La reunión de esos ejemplares ofrece una lectura conjunta sobre su uso, su persistencia y los sentidos que fueron acumulando.

La programación incluye visitas guiadas y recorridos temáticos a cargo de la curadora e invitados especiales. También habrá jornadas y actividades para infancias pensadas para ampliar la experiencia de los visitantes.

*Museo de Calcos y Escultura comparada Ernesto de la Cárcova, Av. España 1701, CABA. De martes a domingo de 10 a 17. Feriados, cerrado. Entrada gratuita

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