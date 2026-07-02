Primera Dama de la República Dominicana coordina histórico cargamento de insumos médicos y alimentos para Venezuela

AME6548. LA GUAIRA (VENEZUELA), 01/07/2026.- Personas descansan en un polideportivo donde viven centenares de personas una semana después del doble terremoto de Venezuela, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

En un gesto de profunda solidaridad y compromiso internacional, la Oficina de la Primera Dama de la República Dominicana, bajo la dirección de Raquel Arbaje, ha coordinado y liderado la entrega de un importante cargamento de ayuda humanitaria e insumos médicos destinado a las familias afectadas por la reciente tragedia sísmica en Venezuela.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la denominada “Operación Quisqueya Solidaria 2026”, un despliegue de emergencia organizado por el gobierno dominicano para responder de manera inmediata ante la crisis humanitaria que atraviesa la nación sudamericana luego de sufrir dos devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 hace una semana.

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El impacto de los movimientos telúricos en Venezuela ha sido catastrófico. A ocho días del desastre, el último balance oficial del gobierno venezolano eleva la cifra de fallecidos a 2,295 personas, mientras que los heridos superan los 11,267.

Ante la magnitud de la tragedia, que motivó la declaración de siete días de duelo nacional en el país afectado, las labores de búsqueda de supervivientes continúan a contrarreloj, aunque los equipos de socorro advierten que el porcentaje de encontrar personas con vida disminuye drásticamente con el paso de las horas.

En este escenario de profundo dolor, la pronta respuesta dominicana busca mitigar las necesidades más urgentes de la población damnificada de forma directa. Por lo que, la valiosa contribución canalizada por la Oficina de la Primera Dama se entregó formalmente en el centro de acopio principal operado por el Ministerio de Defensa de la República Dominicana.

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Un vistazo al interior de un centro de acopio donde se organiza y prepara la ayuda humanitaria. Desde colchones hasta alimentos, cada artículo es un paso más para llevar alivio y esperanza a quienes más lo necesitan.

El cargamento incluye una gran variedad de recursos esenciales diseñados tanto para la subsistencia diaria como para la atención médica inmediata de los heridos. Entre las donaciones entregadas destacan:

Alimentos no perecederos

Productos de hidratación especializados

Artículos de primera necesidad para bebés

Ropa de cama

Medicamentos esenciales para situaciones de desastre masivo.

Asimismo, consciente de la alta cantidad de personas que resultaron lesionadas por los derrumbes estructurales, el despacho de la Primera Dama priorizó la inclusión de equipos de movilidad y asistencia médica especializada como andadores, bastones y muletas, destinados a facilitar la recuperación y el traslado de los ciudadanos heridos en las zonas de desastre.

Con el emotivo mensaje “Frente al dolor de un pueblo hermano, tendemos la mano”, la Primera Dama, reafirmó el compromiso del país de acompañar al pueblo venezolano con oraciones y apoyo material continuo durante todo este complejo proceso de reconstrucción nacional.

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Logística, movilización internacional y repatriación segura

Para asegurar que la ayuda llegue de manera eficiente a las comunidades más vulnerables, el Gobierno de la República Dominicana dispuso la habilitación de dos centros oficiales de acopio bajo la estricta supervisión de personal médico militar.

La recolección de los insumos fue el resultado de un esfuerzo conjunto sin precedentes que logró unificar la solidaridad de miles de ciudadanos dominicanos, miembros destacados del sector privado, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la activa comunidad de venezolanos residentes en suelo dominicano.

La iniciativa se consolida bajo la "Operación Quisqueya Solidaria 2026", un despliegue de emergencia del gobierno dominicano para responder de manera inmediata a la crisis humanitaria (Cortesía : Raquel Arbaje).

La transportación masiva de la ayuda se ejecuta por vía marítima. El buque K Marine V zarpó formalmente desde el puerto de Río Haina cargado con toneladas de suministros esenciales. Además del envío de bienes materiales, la Operación Quisqueya Solidaria ha desplegado en el terreno a equipos especializados en misiones críticas de búsqueda, rescate y atención médica de emergencia para colaborar directamente en los puntos más afectados de la catástrofe.

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