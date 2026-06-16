Churchill vs. Eisenhower: una relación marcada por el desprecio en tiempos de guerra

El libro del día: " Ike and Winston", de Jonathan Jordan

La muerte de Winston Churchill en enero de 1965 llevó al filósofo político Leo Strauss a decir ante sus alumnos de la Universidad de Chicago que la tarea más urgente era reconocer la grandeza política y humana sin confundir la brillantez con la mediocridad, una idea que sirve para medir tanto al líder británico como a Dwight Eisenhower.

Ese contraste desemboca en una revisión del juicio histórico sobre Eisenhower. El desafío que enfrentó como presidente cuando la Guerra Fría entró en la era termonuclear tuvo un alcance existencial global, mientras que el de Churchill en 1940 fue existencial para Gran Bretaña.

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Para Strauss, ver las cosas como son exigía entender sus fracasos y sus éxitos, “su grandeza y su miseria”, pero sobre todo entrenarse para “no confundir nunca la mediocridad, por brillante que sea, con la verdadera grandeza”. Bajo ese criterio, la grandeza de Churchill aparece como indiscutible pese a sus numerosos fracasos, porque en 1940, cuando Gran Bretaña combatía sola contra la Alemania de Hitler, encarnó esa idea de grandeza tras una vida dedicada a escribir sobre ella.

El general Dwight D. Eisenhower juzgó a Churchill como “uno de esos hombres que he conocido que claramente merece el título de grande”. Esa admiración no impidió que, años después, Churchill lo mirara con desdén cuando llegó a la Casa Blanca.

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La silueta del ex primer ministro británico Winston Churchill se alza en la Plaza del Parlamento (REUTERS/Phil Noble)

Churchill pensaba que Eisenhower era, en esencia, un oficial de escalafón inferior elevado por las circunstancias. En 1953, cuando Eisenhower se convirtió en presidente, el primer ministro británico se quejó de que “realmente era un general de brigada”, y daba por sentado que no podía compararse con un dirigente nacional como Franklin Roosevelt ni con él mismo.

La comparación que propone Jonathan Jordan en Ike and Winston vuelve menos tajante ese juicio. Churchill, nacido en 1874 y fallecido en 1965, era nieto del séptimo duque de Marlborough; Eisenhower, nacido en 1890 y muerto en 1969, fue un niño pobre criado en Abilene, Kansas.

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El contraste siguió en sus trayectorias. Churchill ya era famoso en todo el mundo antes de cumplir 25 años y pronto se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas de Gran Bretaña, mientras Eisenhower pasó años como un oficial de escritorio del ejército de Estados Unidos, descrito por Jordan como “un oficial de Estado Mayor que empujaba papeles y sudaba los detalles”.

Estatua del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower frente a la Embajada de Estados Unidos en Londres (REUTERS/Suzanne Plunkett)

A diferencia de Churchill, Eisenhower nunca combatió en un campo de batall. Su habilidad decisiva fue volverse indispensable para los hombres que tomaban las decisiones, entre ellos George Marshall, jefe del Estado Mayor del ejército de Estados Unidos, quien en 1942 lo envió a Londres para comandar todas las fuerzas terrestres y aéreas estadounidenses en Europa; ya tenía más de 50 años cuando obtuvo esa oportunidad.

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Jordan organiza ese vínculo como un choque entre “Winston el romántico” e “Ike el realista”. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Churchill llegó a concederle a Eisenhower un respeto reticente al reconocerle “un gran genio creativo, constructivo y de combinación”.

El libro sostiene que Eisenhower nunca fue el tipo de comandante heroico a caballo que Churchill admiraba en figuras como el primer duque de Marlborough, Napoleón Bonaparte o el duque de Wellington. Su fortaleza residía en crear un espíritu de cooperación y proyectar la imagen de un jefe alegre y amplio de miras, aunque también había en él una dureza “como el granito”.

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Esa frialdad analítica desconcertaba e irritaba a Churchill. La negativa de Eisenhower a tomar la isla griega de Rodas en 1943 por considerarla una distracción, y su insistencia en destruir la infraestructura ferroviaria francesa antes del Día D en 1944 pese al alto costo civil, dejaron atónito al británico y expusieron su incapacidad para imponer su criterio.

Eisenhowers y Churchill en la película "Churchill"

Jordan resume esa capacidad con una fórmula citada en el texto: “No era tortuoso, ni especialmente ingenioso, en ningún sentido político. No necesitaba serlo. Simplemente decía que no”. Ese rasgo expresaba tanto la firmeza de carácter de Eisenhower como una realidad geopolítica: para entonces, Estados Unidos ya había sustituido a Gran Bretaña como potencia principal del mundo.

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La tensión se agudizó en 1953, cuando el presidente Eisenhower tuvo que tratar durante sus dos primeros años de mandato con Churchill como primer ministro. El secretario privado de Churchill escribió que el mandatario estadounidense “era amable, pero nunca sonreía: un cambio respecto del Ike de los días de guerra”, y Eisenhower llegó a quejarse ante su vicepresidente Richard Nixon de que “Churchill era una de las personas más difíciles con las que tenía que tratar porque se involucraba emocionalmente demasiado en todo lo que hacía”.

Ambos chocaron sobre las armas nucleares y sobre la relación con la Unión Soviética tras la muerte de Josef Stalin. Eisenhower despreciaba los intentos de Churchill por revivir el espíritu de las cumbres entre grandes potencias de la guerra, y Jordan sostiene que, cuando Ike miraba a Winston, veía “a un hombre que había pasado su mejor momento. Pasado su era”.

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Cuando quedó claro que Eisenhower no aceptaría una cumbre de los “tres grandes” “bajo ninguna circunstancia”, Churchill le dijo a su esposa Clementine “eso me libera de mi deber de continuar”. Renunció en abril de 1955 a los 80 años. Solo después Eisenhower convocó una reunión cumbre.