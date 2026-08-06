Un fin de semana de “mesazas”: de la batalla de Mirtha Legrand en un súper sábado al domingo juvenil de Juana Viale

Mirtha Legrand 1-8-2026

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Este sábado, La Noche de Mirtha (El Trece) arranca a las 21.30 con una mesa que promete competir de igual a igual con el regreso de PH, Podemos Hablar (Telefe), el programa de Andy Kusnetzoff que vuelve a la pantalla con Yanina Latorre, Pampita Ardohain, La Joaqui, Martín Cirio y Diego Leuco. Mirtha Legrand eligió una apuesta fuerte para el mismo horario: una verdadera “mesaza” con Adrián Suar, Natalia Oreiro, Moria Casán y el periodista Diego Sehinkman.

La presencia de Suar y Oreiro tiene una razón de peso: el próximo 13 de agosto llega a los cines Yo, Narciso, la comedia que protagonizan juntos y que el propio Suar dirigió. En el film, Oreiro interpreta a una psicóloga que convierte al personaje de Suar —un cirujano plástico exitoso y narcisista— en objeto de estudio. La película, producida por Preludio y Pampa Films y distribuida por Buena Vista International, fue rodada entre octubre y noviembre de 2025 y se perfila como una de las apuestas del cine argentino para el segundo semestre del año. Suar llega, además, con otra novedad bajo el brazo: ya terminó el rodaje de Un funeral y medio, comedia negra que comparte con Guillermo Francella bajo la dirección de Ariel Winograd, prevista para 2027.

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Moria Casán también llega con agenda cargada. La conductora de La Mañana con Moria en El Trece —y actriz con funciones teatrales de miércoles a domingo— tiene su propia serie por estrenar el 14 de agosto en Netflix. Trabaja, según ella misma contó, “de lunes a lunes”, y su paso por la mesa de Mirtha se da en la recta final antes de ese lanzamiento. Además, Casán tiene una participación especial en Yo, Narciso, lo que convierte la noche del sábado en una suerte de anticipo colectivo del estreno.

El cuarto lugar en la mesa lo ocupa Diego Sehinkman, periodista y psicólogo que sigue de cerca la actualidad política argentina. Su presencia garantiza el contrapunto de análisis en una mesa que, de otro modo, estaría dominada por el mundo del espectáculo.

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Juana Viale 2-8-2026

Juana Viale y una mesa con la serie del momento

El domingo 9 de agosto, desde las 13.45, Juana Viale recibe en Almorzando a un grupo que mezcla teatro, gastronomía y la ficción argentina más vista del momento.

Mauricio Dayub llega con el impulso de El Equilibrista, el unipersonal que escribió, dirige y protagoniza, y que acumula más de 900 funciones, presentaciones en siete países y más de 500.000 espectadores desde su estreno hace ocho años. La obra, inspirada en un secreto familiar descubierto durante un viaje a Italia, se convirtió en uno de los fenómenos del teatro argentino contemporáneo.

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Paula Morales suma otro perfil del mundo teatral. La actriz acaba de dar un paso en su carrera al debutar como directora escénica con Amor Cliché, una comedia negra que codirigió junto al dramaturgo Roberto Mauri y que se presenta los domingos en el Teatro Polonia de Buenos Aires.

La cocina tiene su representante en Coco Carreño, chef y figura de La Cocina Rebelde, el magazine culinario de El Trece conducido por Jimena Monteverde, donde Carreño se consolidó como uno de los cocineros más populares de la televisión argentina.

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Los últimos dos asientos de la mesa los ocupan Mora Bianchi y Mateo Belmonte, las dos revelaciones de Margarita, la serie creada por Cris Morena que debutó en HBO Max en 2024 y cuya primera temporada llegó a Netflix el 27 de julio pasado. La tercera temporada, la final, se estrena el 24 de agosto en HBO Max, lo que convierte su visita al almuerzo en una oportunidad de promoción en el momento de mayor exposición de la producción.