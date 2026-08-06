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“Lo peor quizá aún esté por venir”: George R.R. Martin habló de depresión, desborde y el libro que no termina

El escritor estadounidense de 77 años describió un año marcado por pérdidas y tristeza mientras la sexta novela de ‘Canción de hielo y fuego’, esperada desde 2011, sigue sin fecha de publicación

George R.R. Martin
(Foto: Steve Jennings/WireImage)
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George R.R. Martin reveló que atravesó depresión, un año estresante y una sensación de desborde mientras sigue sin fecha de publicación The Winds of Winter, la sexta y penúltima novela de Canción de hielo y fuego, una demora que se arrastra desde 2011 y alimenta desde hace años la expectativa de sus lectores.

En su primera entrada personal en casi seis meses el autor estadounidense de 77 años escribió que el año fue “estresante, por decir lo menos” y que ocurrieron “demasiadas cosas”, hasta volverse abrumadoras. También dijo que perdió amigos, que luchó contra la tristeza y la depresión, y advirtió: “Lo peor quizá aún esté por venir”.

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Martin explicó que las publicaciones aparecidas en su sitio web desde febrero habían sido redactadas por sus asistentes. Señaló que, incluso con esa ayuda, siguió acumulando retrasos.

El escritor, que cumplirá 78 años en septiembre, también se detuvo en el envejecimiento. “Envejecer no tiene nada de divertido”, escribió, aunque añadió que el año también incluyó “momentos asombrosos” junto con sus dificultades.

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George R.R. Martin junto al elenco de "A Knight of Seven Kingdoms" (REUTERS/Nadja Wohlleben)
George R.R. Martin junto al elenco de "A Knight of Seven Kingdoms" (REUTERS/Nadja Wohlleben)

La respuesta central sobre el estado del libro es esta: The Winds of Winter sigue en preparación, no tiene fecha anunciada de publicación y Martin sostuvo en enero que había completado unas 1.100 páginas de manuscrito. La novela será la sexta entrega y la penúltima de la saga iniciada con Canción de hielo y fuego.

El libro está en desarrollo desde la publicación de A Dance with Dragons, la quinta entrega, en 2011. Con el paso de los años, se convirtió en una de las novelas más esperadas de la edición contemporánea.

La demora le valió críticas persistentes de parte de algunos lectores. El propio Martin ya se había referido antes al libro como “la maldición de mi vida”.

En una entrada de blog de mayo de 2025, el autor respondió de forma directa a quienes creen que abandonó la serie. Allí enumeró con ironía los reproches que, según dijo, recibe con frecuencia: “Nunca terminaré Winds. Si lo hago, nunca terminaré A Dream of Spring. Si lo hago, no será bueno”.

Game of Thrones
Escena de 'Game of Thrones', la popular serie basada en las novelas de (Foto: HBO)

Siguió con otra lista de acusaciones que atribuyó a sus detractores: “De todos modos, me voy a morir pronto, porque soy muy viejo. Perdí todo interés en Canción de hielo y fuego hace décadas. Ya no me importa escribir, solo me siento a gastar mi dinero”.

Aun así, insistió en que mantiene su vínculo con Westeros y sus personajes. “Me importan todos”, escribió. “Más de lo que ustedes pueden imaginar”.

En una entrevista de enero con The Hollywood Reporter, Martin afirmó que dejar la serie sin terminar le haría sentir “un fracaso total”. En esa conversación, dijo que si lograba quitarse de encima otros compromisos podría terminar The Winds of Winter “bastante pronto”.

El autor también admitió un problema de ritmo y concentración. “Se me ha dejado claro que Winds es la prioridad, pero... no lo sé. A veces no estoy de humor para eso”, declaró al medio.

El retraso del libro quedó aún más expuesto porque la adaptación televisiva Game of Thrones, producida por HBO, terminó superando al material original. Sus últimas temporadas siguieron una línea narrativa separada, con una recepción dispar entre críticos y espectadores, sobre todo después de su temporada final de 2019.

Entre las noticias favorables de este año, Martin destacó que A Knight of the Seven Kingdoms, la precuela de Game of Thrones basada en sus novelas cortas de Dunk y Egg, obtuvo nueve nominaciones a los premios Emmy, incluida la de mejor serie dramática.

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