La historia detrás de ‘Puerto Stanley, 1982′, el libro que cuenta la guerra de Malvinas desde la mirada de los isleños

“Puerto Stanley, 1982”, de Nicolás Cassese, narra la guerra de Malvinas desde la mirada de los isleños con base en hechos reales y testimonios directos

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Elegir un nombre define una historia. El escritor y periodista Nicolás Cassese tituló su novela “Puerto Stanley, 1982” y situó el relato en la capital de las islas Malvinas, desde el punto de vista de los habitantes locales durante la guerra de 1982. Cassese propuso un enfoque poco abordado: mostrar la transformación de la vida isleña ante la llegada de la flota argentina, a través de una ficción sustentada en hechos reales y testimonios directos.

“La novela cuenta cómo el primer día de la guerra, un pibe de trece años y su padre se enteran por radio de la llegada de la flota argentina”, explicó Cassese en Infobae en Vivo A las Nueve. El autor eligió como protagonista a James Peck, pintor malvinense, que en 1982 tenía trece años y recorría la isla junto a su padre, exjefe de policía.

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“Puerto Stanley es la manera en que nombramos la capital de las Malvinas, es un pueblito de dos mil habitantes”, agregó Cassese, quien viajó varias veces a las islas y reconstruyó la trama a partir de hechos y voces reales.

La historia arranca el 1 de abril de 1982 y muestra la incertidumbre de los isleños cuando el gobernador comunica por radio la inminente llegada de tropas argentinas. Cassese relató: “Es una novela de ficción basada en hechos reales. Cuento la perspectiva del gobernador, de James Peck y de su padre, el exjefe de policía, que se une a las tropas británicas y es el único malvinense que combate y entra con las fuerzas de recuperación”.

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La novela de Nicolás Cassese comienza el 1 de abril de 1982, cuando James Peck y su padre escuchan por radio la llegada de la flota argentina a Malvinas

Debate histórico por el nombre de la capital

El título “Puerto Stanley” refleja una decisión deliberada del autor sobre la denominación de la capital isleña. “Yo sabía a qué me estaba sometiendo. Es una provocación, pero es una provocación con un sentido”, afirmó Cassese. Explicó que Puerto Stanley es el nombre histórico del lugar, presente en las crónicas argentinas hasta la guerra, y que la adopción de “Puerto Argentino” surgió entre cambios dispuestos por la autoridad militar tras la ocupación.

Cassese sostuvo: “Las crónicas de todos los diarios del 1, del 2, del 3 de abril era: los argentinos están en Puerto Stanley. Puerto Stanley era el nombre histórico de ese lugar”. El escritor enfatizó que el nombre “Puerto Argentino” fue impuesto por decreto semanas después, y que su elección como título busca narrar la guerra desde el punto de vista de los malvinenses, quienes utilizan la denominación original.

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“La novela cuenta la guerra desde el otro lado”, subrayó Cassese. En su relato, el nombre elegido conecta la experiencia local con la historia argentina y británica, y desafía la mirada tradicional sobre la identidad de las islas.

La vida en Malvinas antes y durante la guerra

Cassese reconstruyó la vida cotidiana en las islas y destacó los lazos previos con la Argentina. “Las maestras que educaban a James Peck eran argentinas. Cuando se tenía que sacar una muela, volaba a Comodoro Rivadavia”, contó. El autor describió un entramado de relaciones económicas, educativas y sociales entre isleños y argentinos, en el cual Buenos Aires era el principal punto de referencia.

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“Hasta el 82, la relación con Buenos Aires era mucho más importante que la relación con Stanley”, señaló Cassese. Los servicios esenciales, como la línea aérea estatal, y la provisión de bienes básicos, dependían de la Argentina. La estructura social situaba primero a los funcionarios británicos, luego a los marines, los argentinos y, por último, a los malvinenses.

James Peck protagoniza “Puerto Stanley, 1982” y su padre, exjefe de policía, se une a las tropas británicas como el único malvinense que combate en la recuperación de las islas (compisición fotográfica)

En la novela, el inicio del conflicto transforma esa rutina. El padre de James Peck, exjefe de policía, se une a las tropas británicas y se convierte en el único isleño que combate junto a las fuerzas de recuperación.

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Testimonios, reconstrucción y fuentes

Cassese desarrolló la novela a partir de entrevistas, documentos históricos y sus propias experiencias en las islas. Relató su primer viaje como cronista y el impacto de encontrar “un pueblo inglés de 1950, con una historia riquísima, incluso en la relación con la Argentina”.

“La historia está basada en hechos reales”, afirmó Cassese. El autor reconstruyó la parte institucional a partir de registros y grabaciones históricas, como la toma de la radio local durante la invasión. También recogió relatos de protagonistas y reconstruyó vínculos personales y comunitarios entre isleños y argentinos.

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“La dinámica de pueblo chiquito estaba marcada por la integración. Los argentinos no solo estaban integrados, eran los jefes de... Eran importantísimos”, relató Cassese. La novela refleja esa complejidad social y económica que existía antes del conflicto armado.

Identidad argentina y memoria en torno a Malvinas

Cassese eligió narrar desde la mirada isleña para aportar una visión menos transitada en la literatura argentina. Consideró que Malvinas es central en la identidad nacional. “Construimos nuestra identidad alrededor de eso. Pero lo curioso de Malvinas es que sabemos muy poco de lo que pasa de verdad”, afirmó.

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El autor planteó que su novela busca abrir el debate sobre la historia y la memoria de las islas, y revisitar los relatos nacionales en torno a los hechos de 1982. “Me parece que siendo un elemento tan central a nuestra historia, había otra historia que contar”, sostuvo Cassese.

“Puerto Stanley, 1982” se presenta como una novela de amor y guerra en Malvinas, basada en hechos reales, que prioriza la experiencia de los isleños. Con su título y enfoque, la obra de Cassese aporta nuevos elementos a la discusión sobre la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia en torno a las islas.

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