“Nuestra droga es Wagner”: el festival de Bayreuth cumple 150 años entre adictos a la ópera y fantasmas del nazismo

El público de Bayreuth antes de una representación de “Das Rheingold”, la primera ópera del ciclo “El Anillo”, en julio

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Era una cálida tarde de domingo de julio en el ondulado paisaje del sur de Alemania, y los fieles subían en procesión por una empinada colina, purificándose como si se acercaran a la misa. Habían acudido al Festival de Bayreuth, una celebración anual de los dramas musicales de Richard Wagner, que inauguraba su 150 aniversario con Rienzi, una de las primeras obras del compositor.

Los políticos y las celebridades llegarían más tarde, y el ambiente era relajado. Turistas vestidos de manera informal admiraban el Festspielhaus, el emblemático teatro del evento, y se mezclaban con personas vestidas de etiqueta y de gala. Para alivio de todos, la temperatura exterior era de unos agradables 26 grados (el teatro no tiene aire acondicionado).

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Un grupo de aficionados se encontraba agachado afuera: amigos que descubrieron a Wagner en su adolescencia y se conocieron de jóvenes en Bayreuth. Ahora, viajan por toda Europa para ver representaciones de las óperas del compositor. «Es una adicción», dijo uno de ellos, Daniil Starikov. «Ya no se puede vivir sin él. Wagner es nuestra droga».

«Es una religión», dijo Barbara Stüwe, sentada cerca en una mesa de cartas donde alquila prismáticos de ópera a sus clientes. «Vienen a Bayreuth como peregrinos».

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Barbara Stüwe lleva casi 30 años alquilando prismáticos de ópera a los asistentes al Teatro de Bayreuth

Stüwe empezó a trabajar en el festival hace casi 30 años, y la familia del compositor le concedió la concesión para alquilar los prismáticos. En aquel entonces, tenía un puesto en el vestíbulo; desde 2009 está fuera. «Katharina», dijo con ironía, «decidió que ya no hacían falta los prismáticos».

Katharina, ahora de 48 años, es bisnieta del compositor y heredó el negocio familiar de su padre, Wolfgang Wagner, tras su fallecimiento . Resulta significativo que Stüwe utilizara su nombre de pila. Si bien no se tutean, el público que acude en masa a esta celebración anual de los dramas musicales de Wagner —y personas como los posaderos del pueblo que atienden sus necesidades— son muy conscientes de la presencia y las preferencias de Katharina Wagner. Sienten un sentido de pertenencia colectiva al evento y una gran cercanía con la familia que lo gestiona.

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Retrato de Richard Wagner y su esposa en la villa del compositor en Bayreuth

Todo comenzó en los años previos a 1876, cuando el compositor Richard Wagner buscaba un lugar adecuado para la representación de su monumental ciclo de cuatro óperas El Anillo.

Pensemos en la primera escena de la película La edad de la inocencia, ambientada a principios de la década de 1870: Newland Archer, interpretado por Daniel Day-Lewis, entra en un teatro de ópera de Nueva York y toma asiento en un palco a mitad de un acto. El público está iluminado casi con la misma intensidad que el escenario. Puede prestar atención a una o dos arias mientras coquetea descaradamente con una condesa en el palco de enfrente. El teatro es un espacio social para ver y ser visto, donde lo que sucede en el escenario es solo una parte de la experiencia.

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Wagner se oponía a esto. Quería crear un “drama musical” en el que el público se centrara exclusivamente.

Una maqueta del Festspielhaus, el histórico teatro del festival, en la villa

El Festspielhaus no tiene palcos. Sus butacas se elevan en forma de abanico, como un anfiteatro, y sus paredes y proscenio centran la atención en el escenario. El foso de la orquesta está cubierto, de modo que el sonido se eleva como si emergiera del propio edificio. Esta cubierta también impide que la luz se filtre al exterior, recordando así al público que está presenciando una representación teatral.

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Fue concebido como un lugar singular para interpretar y contemplar las obras de Wagner: más un templo religioso que un teatro de ópera convencional. Como escribió Wagner, el teatro pretendía transportar a los espectadores a un «estado extático de clarividencia en el que la imagen escénica» se convierte en «un fiel reflejo de la vida misma».

El amplio auditorio con forma de anfiteatro del Festspielhaus y el foso de la orquesta cubierto centran la atención del público en el escenario

El teatro, con butacas de madera contrachapada que adormecen la espalda y sin ventilación, se calienta bajo el sol de la tarde antes de cada función. Pero vale la pena, según Annemarie Silberbauer, quien asiste anualmente desde 1993, por la emoción que se siente si todo sale bien.

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Wagner consideró la posibilidad de construir el Festspielhaus en Zúrich o Múnich antes de decidirse por Bayreuth. Había tenido un desencuentro temporal con el rey Luis II de Baviera, quien estaba fascinado con el compositor y había pagado sus facturas y cuantiosas deudas mientras componía algunas de sus obras más importantes.

Tras una reunión infructuosa con el canciller Otto von Bismarck para conseguir financiación estatal, Wagner buscó que el festival fuera autosuficiente. Contribuyó a la creación de la financiación moderna para las artes, estableciendo un sistema en el que mecenas privados adinerados invertían y reservaban bloques de entradas.

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Se formó una red de “Sociedades Wagner” en todo el mundo que invirtieron en acciones. Durante décadas, estas sociedades controlaron el acceso a muchas entradas, lo que provocó largas listas de espera.

Yoshi Onodera en el festival. Se unió a una sociedad japonesa de Wagner en el año 2000

Yoshi Onodera vive en Tokio y se enamoró de Wagner en su adolescencia. «La música de Wagner me llega al alma», afirmó. Se unió a la Sociedad Richard Wagner de Japón en el año 2000, cuando tenía veintitantos años; en 2005, consiguió su primera entrada para escuchar El Anillo en Bayreuth, y desde entonces asiste anualmente.

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A pesar de la elegancia de su público y el precio de las bebidas y las entradas, el Festspielhaus tiene un aire rústico. Los terrenos están salpicados de baños portátiles. Apenas hay vestíbulos interiores; antes de la función y durante los lujosos intermedios de una hora, los espectadores pasean por las plazas y parques exteriores y comen salchichas.

El final de los intermedios (las óperas de Wagner suelen tener dos) no se anuncia con campanas, sino con fanfarrias de metales, compuestas por el propio compositor a partir de la música del acto siguiente, que resuenan desde un balcón situado en la parte delantera del teatro.

Gabrielle Schellert es una asidua a la ópera en Berlín, así como en Bayreuth

Gabrielle Schellert es una presencia habitual en los estrenos de ópera en Berlín. Allí también se representan muchas obras de Wagner, pero Bayreuth, según ella, es especial: «Es la emoción que transmite la música y su interpretación».

Wagner fue un maestro en el arte de expresar emociones. También manifestó ideas antisemitas y concibió su obra como parte de la creación de una comunidad nacional y racial alemana. La familia Wagner apoyó fervientemente a los nazis antes y después de su ascenso al poder. Adolf Hitler visitaba el festival con regularidad y lo utilizaba con fines propagandísticos nazis.

La obra que inaugurará el ciclo de 2026, Rienzi, es una composición juvenil de Wagner sobre un líder populista romano. Hitler la adoraba tanto que poseía la partitura original de Wagner, ahora perdida y que se presume que se encontraba en el búnker de Hitler cuando fue destruida tras el suicidio del dictador. Esto dificulta especialmente separar la música de la política. La nueva producción, dirigida por Alexandra Szemerédy y Magdolna Parditka, tematiza explícitamente el peligroso poder del gobierno de la multitud.

Adolf Hitler, amigo personal de la familia Wagner, siendo aclamado por una multitud entusiasta desde el balcón del Festspielhaus en 1940

La otra producción debut de este verano, un ciclo de El Anillo no dirigido pero “curado” por Marcus Lobbes, en el que los cantantes actúan detrás de una pantalla con imágenes generadas por inteligencia artificial, ha causado cierto escándalo. Un musicólogo escribió que fue recibido con “abucheos furiosos y unánimes como nunca antes había visto” y que fue “una reprimenda no solo a Wagner, no solo a Bayreuth, sino a cualquier concepción del arte”.

La reevaluación de las obras de Wagner se convirtió en parte esencial del festival durante su reconstrucción tras la guerra. (Las bombas estadounidenses dañaron la ciudad de Bayreuth y la villa de Wagner, pero respetaron el Festspielhaus). Wieland y Wolfgang, quienes asumieron la dirección del festival en 1951, adoptaron como lema la frase «Aquí lo que importa es el arte». Comenzaron a presentar producciones minimalistas y no figurativas, un cambio radical respecto al romanticismo recargado del Bayreuth de antes de la guerra. El público internacional acudió en masa a las representaciones.

En 1976, con motivo del centenario del festival, la familia estrenó su mayor cambio hasta la fecha: una producción del ciclo El Anillo dirigida por Pierre Boulez (el compositor vanguardista francés que una vez sugirió que los teatros de ópera de Europa deberían ser dinamitados) y puesta en escena por Patrice Chéreau como una alegoría del capitalismo y sus descontentos.

Un borrador de “Rienzi” en la antigua casa del compositor. La partitura original terminada, que pertenecía a Hitler, se ha perdido y se presume destruida

Joachim Thiery, profesor de medicina que se encontraba en el Teatro Rienzi, también estuvo presente en el estreno del Anillo de Chéreau. Recordó que el público se sintió tan ofendido que “incluso trajeron silbatos para intentar interrumpir la función”. Sin embargo, tras ser filmada y lanzada en videocasete, la producción del Anillo de Chéreau se convirtió en un clásico generacional y en un referente del llamado teatro de director, en el que las producciones de ópera comentan las obras en lugar de simplemente presentarlas.

No todos los asistentes a Rienzi estaban interesados ​​en estas intervenciones. Jan y Sue Stanek viven en Gran Bretaña y España, y han asistido a Bayreuth durante los últimos cinco años. Wagner, dijo Jan, es «obviamente un gusto adquirido. No es para todos. Hay muchas asociaciones desagradables que algunas personas perciben. Nos interesa la música. No nos interesa la política».

La producción de "Die Meistersinger von Nürnberg" de Barrie Kosky en Bayreuth en 2017 abordó directamente la historia de caricaturas antisemitas de la ópera

El festival sigue siendo objeto de controversia política. Desde principios de la década de 1970, se organiza como una fundación que recibe financiación del estado de Baviera y del gobierno federal alemán. Si bien se prevé que el presupuesto nacional de cultura de Alemania se reduzca debido a la desaceleración económica, el ministro de Cultura, Wolfram Weimer, presentó recientemente un proyecto de presupuesto con una mayor financiación para el festival.

Los alemanes de todo el espectro político están atentos a la forma en que el Festival de Bayreuth, que simboliza gran parte de las contradicciones estéticas y políticas del país, se presenta y aborda su propia historia. Por eso, Hannes Langer, quien realiza teatro experimental con conciencia social en el este de Alemania, había venido, no como peregrino, sino, como él mismo dijo, «sobre todo, para observar».

Thorsten Schwerdt, izquierda, y Harald Giess con “tracht”, un traje tradicional usado en el sur de Alemania y Austria

La decisión de programar una obra tan significativa como Rienzi fue valiente, afirmó. “La música es poderosa”, dijo, “y al escuchar esta música, no es de extrañar que les gustara tanto a los nacionalsocialistas”.

Otro mecenas, Marcus Erlenbauer, que lleva muchos años asistiendo al festival, se mostró tranquilo ante la asociación, sobre todo si la obra de Wagner se interpretaba con espíritu crítico. «Muchos políticos y dictadores han sentido pasión por una u otra cosa», comentó.

Las opiniones de los clientes eran tan diversas como su vestimenta. Algunos lucían el traje formal tradicional bávaro de piel de ciervo, conocido como “Tracht”, mientras que otros vestían prendas de alta costura o atuendos prácticos y frescos de algodón y lino.

Stüwe, quien presta los prismáticos de ópera, comentó que había notado un cambio en la vestimenta a lo largo de los años. «Desde la pandemia», dijo con tristeza, «la gente viene con zapatillas deportivas y vaqueros. Ya no hay código de vestimenta».

Sophie Merzrath, de 10 años, quedó impresionada por el festival. "Me parece genial"

Pero no tenía por qué preocuparse por algunos de los asistentes más jóvenes. Sophie Merzrath, elegantemente vestida con un vestido color melocotón y un jersey blanco, asistía a Bayreuth por segunda vez: la primera vez, aún estaba en el vientre materno. Aunque solo tiene 10 años, es una asidua a la ópera en Berlín. «No estoy segura de si es mi primera ópera de Wagner», dijo. «Pero me parece genial».

Fuente: The New York Times

[Fotos: Emile Ducke / The New York Times; Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth; Enrico Nawrath / Bayreuther Festspiele]