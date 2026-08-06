Joana Marcús se refirió a Los ecos de Jude: “Quería que mi opinión fuera la única. Quería que esta historia fuera solo mía hasta que yo decidiera soltarla”

Joana Marcús decidió no compartir Los ecos de Jude con lectoras beta ni con su agente para que su criterio fuera el único durante el proceso creativo - (Penguin Random House)

Guardar

Joana Marcús, escritora española y uno de los grandes fenómenos editoriales salidos de Wattpad, publicó su primera novela inédita: Los ecos de Jude. Una historia donde la búsqueda de uno mismo, los vínculos familiares, el peso de la fama y la posibilidad de mirarse sin miedo se entrelazan en la vida de Jude Portman, una joven que creció bajo la sombra de su madre —una estrella de la música que se apagó con su nacimiento— en un pueblo convencido de que ella traía mala suerte. La llegada de Isaac, un chico que piensa con canciones y ve la vida en colores, le abre una puerta hacia sí misma.

En julio, Marcús visitó Buenos Aires por tercera vez para presentar el libro. El vínculo con el país rioplatense es, para ella, uno de los más fuertes de su carrera. Sus lectoras argentinas la reciben con una intensidad que, según contó a Infobae a su vuelta, hace que cada visita se sienta como si la anterior hubiera sido ayer.

PUBLICIDAD

La autora española escribió Los ecos de Jude fuera de orden, con el epílogo primero y la introducción al final, y entregó el manuscrito antes de lo pactado

Y fue precisamente ese lazo con su comunidad lectora el que Los ecos de Jude puso a prueba de una manera inédita: por primera vez, la autora escribió un libro sin ese respaldo. “Nunca había escrito un libro yo sola, sin tener cuarenta mil opiniones constantemente, sin una guía en la que apoyarme”, reconoció.

Wattpad, la plataforma digital donde los autores publican historias por capítulos y reciben comentarios en tiempo real, había sido durante años su brújula creativa: sabía qué personajes generaban más adhesión, qué escenas pasaban desapercibidas y qué giros mantenían al público a la espera del siguiente capítulo. Con este nuevo libro, todo ese andamiaje desapareció.

PUBLICIDAD

Joana Marcús junto a Mila Kate en la presentación de "Los ecos de Jude" en Paseo La Plaza - (Penguin Random House)

La decisión de no compartir el texto con lectoras beta ni con su agente fue deliberada. “Quería que mi opinión fuera la única. Quería que esta historia fuera solo mía hasta que yo decidiera soltarla”, afirmó. Para sortear la incertidumbre del inicio, recurrió a un método que nunca antes había probado: escribir la historia fuera de orden. El epílogo fue lo primero que redactó; la introducción, lo último. “Eso me ayudó a encaminar la historia de otra manera”, explicó.

El resultado fue un manuscrito entregado a la editorial dos meses antes de lo pactado y con cambios mínimos por parte del equipo editorial. “Fue un ejercicio de autoestima, de confiar en mí misma”, dijo.

PUBLICIDAD

En la visita que hizo a Argentina en 2025, la autora mallorquina agotó 700 entradas en dos minutos y consolida su fenómeno en la literatura juvenil - (Penguin Random House)

Jude como espejo

La protagonista del libro concentra gran parte de la carga autobiográfica de la obra. Joana describió a Jude como “una de mis protagonistas más personales” y marcó una diferencia clara con sus libros anteriores: “Todos los demás era como abrir un diario de cuando tienes quince años. Este, en cambio, era lo que yo era mientras lo escribía. Quizá estaba un poco más triste, más nostálgica”.

Esa nostalgia tiene una raíz concreta. Las consecuencias de la fama que atraviesa el personaje reflejan lo que la propia escritora experimentó al crecer como figura pública en el mundo literario. “Todo el mundo asume cosas de mí antes de conocerme, algunas buenas, otras malas. Hace que te encierres en ti misma, pero también necesitas esa parte supercarismática para sobrevivir”, describió.

PUBLICIDAD

Joana Marcús publicó Los ecos de Jude como su primera novela inédita y centró la historia en la búsqueda de identidad, la familia y el peso de la fama - (Penguin Random House)

Sin embargo, el miedo a perder ese reconocimiento no forma parte de su lista de preocupaciones. “Me lo he preguntado muchas veces: ¿y si esto se acabara? Pero luego te das cuenta de que has vivido el 90 % de tu vida sin ello”, dijo. Para Marcús, la respuesta es simple: antes de los libros ya era feliz haciendo otras cosas. “¿Por qué le tendría miedo a algo que ya he hecho?”, planteó.

El arco narrativo de Jude reproduce, según Marcús, su propio proceso de aceptación. “El camino que hace Jude al final es el camino que siento que yo hice: aceptar que la exposición está ahí, pero que puedo elegir cómo vivirla”, señaló. Escribir el libro fue, en sus propias palabras, algo parecido a un viaje espiritual. “Desde que escribí esto estoy como más abierta a la vida. Fue como una purificación”, dijo y lo comparó con irse un mes a Tailandia con una mochila. “Ese viaje espiritual lo viví con Jude. Me tuve que salir de mi casa”, bromeó.

PUBLICIDAD

La primera visita de Joana Marcús fue en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 2023 - (Gustavo Gavotti)

Esa búsqueda de autenticidad también atravesó las decisiones formales del libro, entre ellas, una de las más llamativas: la voz narrativa. Marcús descartó la primera persona porque Jude, como narradora, no habría estado preparada para contar ciertas cosas desde el inicio. La tercera persona le resultaba demasiado fría. La solución fue la segunda persona, con un narrador que dialoga directamente con quien lee.

El recurso lo recuperó de una dinámica que usaba en Wattpad: comentarios de la autora dentro de la historia que generaban cercanía con el público. “No era simplemente ‘ahora empieza la historia’, era: ‘prepárate, que no sabes dónde te estás metiendo’”, describió.

PUBLICIDAD

Los ecos de Jude puso a prueba el vínculo de Joana Marcús con su comunidad lectora porque la autora escribió sin el respaldo habitual de Wattpad - (Penguin Random House)

Esa misma voluntad de honestidad guio la construcción de Josh, uno de los pocos personajes de la novela basado en una persona real. “Fue un ejercicio de intentar ver lo que había pasado desde un punto de vista objetivo, para cerrar ese capítulo. Muy terapéutico”, contó la escritora. Su esperanza es que los lectores no lo reduzcan a una categoría moral: “Que la gente no se quede con si es bueno o malo, sino que entienda que es humano. Esa fue la enseñanza que me dejó ese personaje”.

La familia como refugio

La familia, otro de los ejes del libro, también dejó su huella de manera concreta en el título. Los ecos de Jude está dedicado a las hermanas mayores, aunque la inspiración no provino de su relación con la suya propia. La figura que le interesaba explorar era más amplia: la de la persona que ejerce un rol de cuidado dentro de un grupo, sin que nadie le pregunte si ella también necesita ayuda.

PUBLICIDAD

Jude Portman concentra una carga autobiográfica porque Joana Marcús volcó en la protagonista su experiencia con la exposición pública y la nostalgia - (Penguin Random House)

“Todas hemos sido en algún momento la figura de autoridad de alguien, la figura cuidadora, y creo que no nos damos la suficiente importancia por eso”, sostuvo. Para Marcús, esa figura no se limita al vínculo biológico: puede ser una amiga, una compañera, cualquiera que haya cargado con la responsabilidad de cuidar a otros sin que nadie se lo pidiera formalmente y sin que nadie le preguntara si también ella necesitaba un descanso.

Por otro lado, la canción de The Beatles que da nombre a la protagonista tiene una historia doméstica detrás: el padre de Marcús, viajero frecuente en su juventud, trajo de Reino Unido el single original y lo ponía de manera constante en casa. Con el tiempo, esa pieza se convirtió en un vínculo afectivo con sus padres, especialmente durante los años en que vivió lejos de ellos. “Cuando me fui de casa, esa canción se convirtió en el puente que me unía a mi familia”, dijo. Cuando le contó a su padre que había escrito un libro inspirado en “Hey Jude”, la reacción fue más pragmática que emotiva. “Se quedó como: ‘¿Por qué?’”, recordó entre risas.

PUBLICIDAD

Joana Marcús eligió la segunda persona en Los ecos de Jude para lograr cercanía con los lectores y recuperar un recurso narrativo que usaba en Wattpad - (Penguin Random House)

Los próximos pasos

Con los compromisos editoriales cerrados hasta 2027 ya cumplidos, Joana reconoció estar en un momento de replanteo. Durante años fue con la idea de que cada libro podía ser el último, lo que la llevó a priorizar títulos por urgencia: Antes de diciembre, por ser el más conocido, Etéreo y Ciudades de humo, porque necesitaban tener su momento en formato físico, y Los ecos de Jude, porque le apetecía explorar el territorio inédito. “Ahora estamos en un punto en el que creo que me puedo permitir pensar a largo plazo”, afirmó.

Su plan, según adelantó, es alternar publicaciones inéditas con obras provenientes de Wattpad. “Me gustó demasiado esto”, reconoció sobre la experiencia de escribir sin la estructura que impone la plataforma. La autora afirmó que su último libro marcó un antes y un después en su carrera. “Creo que me puedo permitir elegir en qué orden quiero los próximos libros”, concluyó.