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Lali Espósito estuvo presente en la marcha en Plaza Congreso acompañada por Dillom

La cantante se sumó a la movilización con el rostro cubierto después de haber llamado a participar desde Instagram en defensa de los recursos estratégicos del país

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Tras convocar a sus seguidores días antes, la artista dijo presente en la protesta frente al Congreso
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Con el rostro cubierto por una bufanda celeste y blanca, lentes de sol y una campera negra, Lali Espósito se mezcló este jueves entre la multitud que se concentró en la Plaza Congreso para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La cantante eligió el anonimato para participar de la movilización, aunque las imágenes que circularon en redes sociales la ubicaron en el corazón de la marcha, junto al músico Dillom, quien se presentó con una campera de la Selección Argentina y la capucha de su buzo baja sobre la frente. En una segunda foto, el grupo posó junto a otros allegados con una bandera argentina, con carteles de fondo que rezaban “La Patria no se vende”.

Con el rostro cubierto y acompañada por el músico Dillom, la artista se mezcló entre los manifestantes en Plaza Congreso
Con el rostro cubierto y acompañada por el músico Dillom, la artista se mezcló entre los manifestantes en Plaza Congreso
Lali Espósito participó en la marcha en el Congreso contra la Ley de Tierras junto a Dillom
Lali Espósito participó en la marcha en el Congreso contra la Ley de Tierras junto a Dillom

La presencia de Espósito en la marcha no fue sorpresiva para quienes siguen su actividad en redes. Días antes, la artista había publicado en su cuenta de Instagram un video en el que convocó abiertamente a sus seguidores a movilizarse. “Nos encontramos el jueves en el Congreso”, dijo al inicio del mensaje, y argumentó la necesidad de defender “nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos”. La convocatoria se viralizó rápidamente y recibió el apoyo de otros referentes del espectáculo y de distintos sectores sociales. Este jueves, Espósito pasó de la pantalla a la calle.

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Lali Espósito había convocado en Instagram a movilizarse para defender la tierra, el agua y los recursos estratégicos (Video: Instagram)

La jornada en el Congreso de la Nación estuvo marcada por la tensión dentro y fuera del recinto. El Senado debatía la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, aunque con una modificación de último momento que cambió el escenario político: el oficialismo retiró el capítulo que habilitaba la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, el punto más resistido del proyecto original. Esa concesión, sin embargo, no desactivó la movilización. Las organizaciones convocantes mantuvieron la marcha en pie, con el argumento de que los restantes capítulos del proyecto también representaban una cesión de soberanía.

El proyecto original, impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, proponía eliminar el tope del 15% del territorio nacional para la adquisición de tierras por parte de personas o empresas extranjeras, establecido por la ley vigente. Tras cinco intentos fallidos de aprobación en el recinto y 17 borradores distintos, el oficialismo llegó a esta sesión con una fórmula de compromiso que ampliaba ese límite al 25%, antes de decidir retirar directamente el capítulo para evitar una nueva postergación.

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Marcha Ley de Tierras
(Gustavo Gavotti)

Afuera del Congreso, la movilización fue multitudinaria y atravesó distintos momentos de tensión. Alrededor de las 16:40, un grupo de manifestantes derribó una de las vallas de contención y las fuerzas de seguridad respondieron con un camión hidrante. El episodio se repitió más tarde en la esquina de la avenida Callao y Bartolomé Mitre, donde otro camión tiró agua sobre los presentes. Algunos manifestantes reportaron síntomas de gas pimienta. Pese a los incidentes, la marcha continuó, con recambio de personas y la expectativa puesta en un acto central previsto para las 18, en el que se leyó una carta con la participación de figuras como Maite Lanata, Charo López, Juan Solá, Jazmín Stuart y Adolfo Pérez Esquivel.

Entre los asistentes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se acercó a la Plaza del Congreso y tomó la palabra. “Se logró algo central: que el Gobierno nacional desestime la locura y la insensatez del capítulo de la ley sobre la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros. Pero también es importante comprender que no van a dejar de insistir”, dijo, y apuntó directamente contra el Presidente: “A Milei se le cayó la careta de outsider: como un representante de los poderes más concentrados, está rodeado de lo peor de la casta y defiende intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país”.

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