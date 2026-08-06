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Costa Rica presenta propuesta a Panamá para reestablecer el comercio bilateral

Busca resolver, de forma definitiva, las diferencias en materia comercial entre los dos países vecinos, según afirma

Banderas de Panamá y Costa Rica flanquean camiones de juguete con sus diseños, sobre un escritorio con un globo terráqueo, barco, cajas y documentos de acuerdo comercial.
El antes dinámico comercio entre Panamá y Costa Rica se encuentra en parte paralizado por las diferencias surgidas en 2019. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Costa Rica presentó una propuesta a Panamá para reestablecer comercio bilateral, iniciativa que según sus autoridades busca resolver la preocupación comercial que tienen respecto a reabrir plenamente el comercio bilateral.

Un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica informa que la propuesta fue remitida por la ministra tica de Comercio Exterior, Indiana Trejos, al ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y la misma “busca resolver, de forma definitiva, las diferencias en materia comercial entre los dos países”.

La propuesta, según se indica, consiste en acordar dos arreglos paralelos.

El primero es un memorando de entendimiento que respondería a las manifestaciones expresadas por Panamá en relación con algunos productos de interés de exportación.

Costa Rica se comprometería a realizar las gestiones necesarias para atender las solicitudes de exportación que Panamá desee presentar, las cuales se realizarían con el acompañamiento de un organismo internacional para generar la mayor confianza en el procedimiento.

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Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, con José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, con José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Foto Infobae Centroamérica/Recreada con ScribdIA

En el segundo arreglo, según el comunicado, se atendería las preocupaciones de Costa Rica y los dos gobiernos se comprometerían a acudir a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que examine la apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra el fallo que condenó las restricciones que le impiden a Costa Rica exportar a ese país.

Esto, asegura el Ministerio de Comercio Exterior tico, permitiría que la apelación sea efectivamente resuelta, dado que el Órgano ante el que Panamá presentó su apelación no está operativo desde diciembre de 2019.

Ambos gobiernos, sostiene la comunicación, se comprometerían a respetar el resultado de los árbitros internacionales.

Sobre la base de la buena fe, los gobiernos acordarían estos dos instrumentos para alcanzar una solución que resuelva las preocupaciones de ambos países, respetando los compromisos internacionales que ambos han suscrito como miembros de la OMC.

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Trejos indicó que “estamos proponiendo una alternativa ágil para que muy pronto se reestablezca el comercio bilateral. Esto permitiría llevar prosperidad a los productores y más opciones a los consumidores de ambos lados de la frontera y, además, contribuiría a las buenas relaciones que deben imperar entre ambos países.

Panamá cerró su mercado a las exportaciones costarricenses de varios productos, entre ellos el banano. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo
Panamá cerró su mercado a las exportaciones costarricenses de varios productos, entre ellos el banano. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

La diferencia comercial entre ambos países inició en enero de 2019, cuando Panamá empezó a adoptar una serie de medidas que cerraron su mercado a las exportaciones costarricenses de productos como banano, plátano, fresas, piña, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo y productos lácteos.

Para tomar esa decisión, Panamá argumentó razones sanitarias y la falta de renovación de permisos por parte de empresas exportadoras costarricenses.

En 2021 Costa Rica inició un litigio ante la OMC bajo el mecanismo de solución de diferencias de esa Organización. El fallo le dio la razón a Costa Rica, e identificó más de treinta violaciones a las normas de la OMC por parte de Panamá, pero fue apelado por Panamá ante el Órgano de Apelación de la OMC, el cual no está en funcionamiento desde 2019, dejando así el proceso en un limbo jurídico.

En mayo de este año la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que por las restricciones comerciales aplicadas a productos agrícolas costarricenses impulsaría acciones internacionales contra Panamá.

Las declaraciones de Fernández tuvieron una reacción inmediata de parte del gobierno panameño.

FOTO DE ARCHIVO: En 2021 Costa Rica inició un litigio ante la OMC bajo el mecanismo de solución de diferencias de esa Organización. REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: En 2021 Costa Rica inició un litigio ante la OMC bajo el mecanismo de solución de diferencias de esa Organización. REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo

El presidente, José Raúl Mulino, dio a conocer la suspensión de la venta de energía eléctrica hacia el vecino país, ahondando el conflicto comercial.

La nueva propuesta costarricense conocida esta semana intenta, según los conocedores del comercio internacional, retornar la disputa al escenario donde sean los mecanismos internacionales de solución de controversias los que decidan las diferencias comerciales.

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