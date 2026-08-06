Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Wanda Nara reaccionó al levantamiento de la prohibición de salir del país de Mauro Icardi

La empresaria usó sus redes sociales para expresarse luego de que el juez Hagopian le diera permiso a su expareja para viajar al exterior

El intenso ida y vuelta entre Wanda Nara y Mauro Icardi: las imágenes al desnudo sin IA de la conductora
Wanda Nara reaccionó al levantamiento de la prohibición de salida de Mauro Icardi
Guardar

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el cuidado de sus hijas sumó un nuevo capítulo judicial. Tras días de incertidumbre sobre el regreso de Wanda al país, la justicia italiana le dio una primera victoria: la autorizó a tramitar los pasaportes de sus dos hijas sin necesidad de la firma del futbolista. En paralelo, la justicia argentina emitió una prohibición de salida para Icardi, que quedó retenido en el país junto a su actual pareja, la China Suárez. Este jueves, sin embargo, esa restricción quedó sin efecto.

El Juzgado Civil 106 de Buenos Aires levantó la prohibición de salida que pesaba sobre el delantero desde el 29 de julio de 2026, en el marco de la causa “Nara, Wanda Solange c/ Icardi, Mauro Emanuel s/Cuidado Personal de los Hijos” (expediente 943/2025). La decisión fue firmada por el juez Adrián Hagopian y se fundamenta en que la medida que originó la restricción ya fue cumplida: lograr que Icardi prestara su consentimiento para la expedición de los pasaportes de sus hijas, algo que finalmente se resolvió por intervención de la justicia italiana.

PUBLICIDAD

La reacción de Wanda no tardó. Desde sus redes sociales, compartió una historia de Instagram con una frase extraída de la cuenta de psicólogos RedPsi: “No te separás de tus hijos, te separás de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece”. Debajo de la imagen, Wanda agregó su propio comentario: “Me encanta esta cuenta de psicólogos y lo que comparten”.

La publicación, sin destinatario explícito, llegó horas después de conocerse el levantamiento de la prohibición de salida y en el marco de una disputa judicial que mantiene en vilo a ambas familias desde hace semanas.

PUBLICIDAD

Wanda Nara reaccionó al levantamiento de la prohibición de salida de Mauro Icardi
La reacción de Wanda al fallo del juez Hagopian

Esto llega a su vez luego de un embargo preventivo sobre la “casa de los sueños”, la lujosa mansión en la Isla de Nordelta que compró en Argentina para recuperarse de su lesión de rodilla, y mientras la justicia argentina dictaba un embargo sobre la propiedad por 2.745.000 dólares, la empresaria y conductora regresaba al país con cuatro de sus cinco hijos tras días de incertidumbre en Italia por el robo de pasaportes.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV) Nara no dudó en cuestionar las expresiones del futbolista tras conocerse la resolución judicial. “Todos los agravios y todas las cosas que dijo hacia un juez de la Nación hablan de los pocos límites que tiene, porque imaginate que una persona que se atreve a insultar públicamente a un juez de la Nación lo que puede hacer en la intimidad”, comenzó diciendo sobre las historias que publicó su expareja.

La empresaria sostuvo que ella fue subestimada cuando anteriormente denunció situaciones de violencia en la relación. Hizo referencia directa a las redes sociales y a la exposición mediática de ciertos comportamientos: “Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó. Es violencia muchas de las cosas que se ven en redes y habría que poner un stop y decir basta. Basta con la violencia”. Para Wanda, resulta necesario marcar límites y transmitirle ese valor a sus hijos, tanto a las niñas como a los varones: “Enseñarles, yo lo que les enseño a mis hijos, a todos, a las nenas y a los nenes, es el respeto y el límite que hay que poner”.

Wanda Nara es entrevistada en vivo desde el aeropuerto de Ezeiza, por Pamela David

Muy al estilo de la conductora, no dejó tema sin tocar y, al pasar, hizo referencia a la publicación del retrato que hizo el exjugador de PSG: “Hay muchas cosas que son una falta de respeto, como ese rompecabezas que mostró en una pared, que lo armaron mis propias hijas después de seis meses o no sé cuántos meses que no veían a su papá. La primera actividad que hacen es ese rompecabezas. A mí me lo comunica la licenciada”.

En su análisis, Nara sostuvo que estas situaciones pueden no pasar inadvertidas para el bienestar emocional de sus hijas e incluso podrían requerir asistencia profesional. “Son cosas que son violentas para un nene, que quizás la primera actividad que quiere hacer es hacer algo con su papá, no ponerse a armar un rompecabezas de la novia de su papá. Entonces, hay un montón de microviolencias chiquitas o situaciones que a las nenas les van a generar o no un trauma; eso lo dirán sus terapeutas, pero me parece que hay que cuidar a los chicos”, aseguró visiblemente molesta.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro Icardi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

Luego de participar del regreso del ciclo de Andy Kusnetzoff, las conductoras se refirieron al incómodo momento que trascendió y se verá al aire el sábado por la noche

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

La actriz expresó su admiración por el talento del joven de 21 años, quien dirigió el último videoclip de su padre, Emmanuel Horvilleur

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La cantante salió por el techo de su auto en plena avenida Juan B Justo para tener un último contacto con sus seguidores. Así, puso fin a una semana agitada en la que selló su reconciliación con el país

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Radicada hace casi una década en Madrid, la actriz argentina formalizó su amor con el director, padre de sus tres hijos. Su emotiva carta y los looks del festejo

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

El inminente estreno de la ficción sobre la vida de La One reabrió viejas historias sobre una relación que se quebró durante una temporada en Carlos Paz

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

DEPORTES

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

Gerónimo Rulli viaja a Manchester para la revisión médica: firmará contrato por dos años en el club de la Premier League

Por qué el pase de la estrella española que se disputan Barcelona y Real Madrid podría impactar en el futuro de Enzo Fernández

El plan del Inter Miami con Lionel Messi para mantenerlo vinculado al club después de su retiro

Un exjugador de rugby adelantó que donará su cerebro para estudiar los problemas neurológicos asociados al deporte

TELESHOW

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Distribuyen 29 autobuses escolares para cubrir el transporte antes del ciclo 2026-2027 en República Dominicana

En Panamá confirman condena de 30 años de prisión para un hombre por homicidio agravado en contra de una mujer, mientras juzgan a un supuesto femicida

Gobierno de Guatemala alista una subasta pública de chatarra acumulada por más de una década

Más de 28 mil mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica en solo seis meses