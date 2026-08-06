Wanda Nara reaccionó al levantamiento de la prohibición de salir del país de Mauro Icardi

Wanda Nara reaccionó al levantamiento de la prohibición de salida de Mauro Icardi

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El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el cuidado de sus hijas sumó un nuevo capítulo judicial. Tras días de incertidumbre sobre el regreso de Wanda al país, la justicia italiana le dio una primera victoria: la autorizó a tramitar los pasaportes de sus dos hijas sin necesidad de la firma del futbolista. En paralelo, la justicia argentina emitió una prohibición de salida para Icardi, que quedó retenido en el país junto a su actual pareja, la China Suárez. Este jueves, sin embargo, esa restricción quedó sin efecto.

El Juzgado Civil 106 de Buenos Aires levantó la prohibición de salida que pesaba sobre el delantero desde el 29 de julio de 2026, en el marco de la causa “Nara, Wanda Solange c/ Icardi, Mauro Emanuel s/Cuidado Personal de los Hijos” (expediente 943/2025). La decisión fue firmada por el juez Adrián Hagopian y se fundamenta en que la medida que originó la restricción ya fue cumplida: lograr que Icardi prestara su consentimiento para la expedición de los pasaportes de sus hijas, algo que finalmente se resolvió por intervención de la justicia italiana.

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La reacción de Wanda no tardó. Desde sus redes sociales, compartió una historia de Instagram con una frase extraída de la cuenta de psicólogos RedPsi: “No te separás de tus hijos, te separás de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece”. Debajo de la imagen, Wanda agregó su propio comentario: “Me encanta esta cuenta de psicólogos y lo que comparten”.

La publicación, sin destinatario explícito, llegó horas después de conocerse el levantamiento de la prohibición de salida y en el marco de una disputa judicial que mantiene en vilo a ambas familias desde hace semanas.

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La reacción de Wanda al fallo del juez Hagopian

Esto llega a su vez luego de un embargo preventivo sobre la “casa de los sueños”, la lujosa mansión en la Isla de Nordelta que compró en Argentina para recuperarse de su lesión de rodilla, y mientras la justicia argentina dictaba un embargo sobre la propiedad por 2.745.000 dólares, la empresaria y conductora regresaba al país con cuatro de sus cinco hijos tras días de incertidumbre en Italia por el robo de pasaportes.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV) Nara no dudó en cuestionar las expresiones del futbolista tras conocerse la resolución judicial. “Todos los agravios y todas las cosas que dijo hacia un juez de la Nación hablan de los pocos límites que tiene, porque imaginate que una persona que se atreve a insultar públicamente a un juez de la Nación lo que puede hacer en la intimidad”, comenzó diciendo sobre las historias que publicó su expareja.

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La empresaria sostuvo que ella fue subestimada cuando anteriormente denunció situaciones de violencia en la relación. Hizo referencia directa a las redes sociales y a la exposición mediática de ciertos comportamientos: “Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó. Es violencia muchas de las cosas que se ven en redes y habría que poner un stop y decir basta. Basta con la violencia”. Para Wanda, resulta necesario marcar límites y transmitirle ese valor a sus hijos, tanto a las niñas como a los varones: “Enseñarles, yo lo que les enseño a mis hijos, a todos, a las nenas y a los nenes, es el respeto y el límite que hay que poner”.

Wanda Nara es entrevistada en vivo desde el aeropuerto de Ezeiza, por Pamela David

Muy al estilo de la conductora, no dejó tema sin tocar y, al pasar, hizo referencia a la publicación del retrato que hizo el exjugador de PSG: “Hay muchas cosas que son una falta de respeto, como ese rompecabezas que mostró en una pared, que lo armaron mis propias hijas después de seis meses o no sé cuántos meses que no veían a su papá. La primera actividad que hacen es ese rompecabezas. A mí me lo comunica la licenciada”.

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En su análisis, Nara sostuvo que estas situaciones pueden no pasar inadvertidas para el bienestar emocional de sus hijas e incluso podrían requerir asistencia profesional. “Son cosas que son violentas para un nene, que quizás la primera actividad que quiere hacer es hacer algo con su papá, no ponerse a armar un rompecabezas de la novia de su papá. Entonces, hay un montón de microviolencias chiquitas o situaciones que a las nenas les van a generar o no un trauma; eso lo dirán sus terapeutas, pero me parece que hay que cuidar a los chicos”, aseguró visiblemente molesta.