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Fernando Marín repasó su vínculo con el teatro y reveló el proyecto que le truncó Plácido Domingo: “Me arruinó”

El su columna de Infobae en Vivo, el productor habló de sus experiencias en las tablas. La experiencia proto streaming con Alejandro Dolina, las andanzas de la mona Margarita en Mar del Plata y el desencuentro artístico y económico con el tenor español

El productor contó el desencuentro que tuvo con el tenor
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El productor Fernando Marín llevó al teatro programas de radio y televisión décadas antes de que el streaming lo convirtiera en tendencia, perdió dinero con una locomotora a escala en el Teatro Nacional y le dijo en la cara a Plácido Domingo que lo había arruinado. Todo eso contó en su habitual columna semanal de Infobae a las 9, emitida por Infobae en Vivo, donde dio detalles de un vínculo con un rubro cuyo vínculo sintetizó con honestidad: “Lo desconocí en el negocio, lo tuve en la emoción”.

La primera incursión de Marín en las tablas nació de una imagen que se repetía noche tras noche en Buenos Aires: filas de oyentes que esperaban para entrar a los estudios de Radio El Mundo y sentarse en el piso a ver en vivo el programa Demasiado tarde para lágrimas, que se emitía desde las 23 a la 1 de la madrugada conducido nada menos que por Alejandro Dolina, Adolfo Castelo y Guillermo Stronati. “Esto vamos a llevarlo al teatro”, decidió el productor. Y lo llevó: a las once de la noche, en el Teatro Provincial de Mar del Plata, con una temporada de éxito que Marín reivindica hoy como pionera del modelo que el streaming reproduce décadas después.

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El mismo mecanismo se repitió con Mesa de Noticias, otro éxito televisivo de la mano del inolvidable Juan Carlos Mesa, que también tuvo su versión escénica. Pero la anécdota más recordada de esa etapa involucra a una protagonista particular: la mona Margarita, un chimpancé que formaba parte del supershow infantil junto a Gachi Ferrari, Berugo Carámbula y Alberto Muney. El animal, que profesaba una devoción particular por el actor uruguayo y celos notorios hacia Ferrari, viajó con toda la compañía a Mar del Plata para debutar en teatro. El problema surgió minutos antes de que se levantara el telón.

“Se raja la mona y se va a la calle”, contó Marín para sintetizar lo que se había convertido en una comedia de enredos. La chimpancé escapó, trepó a la marquesina del teatro y quedó mirando hacia abajo, ante la fascinación del público que aguardaba en la vereda. Lo que parecía un desastre se convirtió en publicidad espontánea: la platea entera se levantó a ver el espectáculo improvisado. “Si lo querés hacer, no te sale”, admitieron.

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Fernando Marín con uno de los proyectos que no funcionó en la tablas
Fernando Marín con uno de los proyectos que no funcionó en la tablas

La ambición productiva de Marín alcanzó su punto más alto —y también su mayor pérdida económica— con Pasos de amor, una comedia musical escrita junto a Rafael Gigena Sánchez que imaginaba un encuentro fortuito en un andén de tren en la India entre la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Gandhi y el Papa Juan Pablo II, antes de que cada uno alcanzara la dimensión histórica que los define. La obra se montó en el Teatro Nacional con una escenografía que incluía una locomotora a escala. “No le escatimaba a la producción”, reconoció Marín casi como una confesión, argumentando que se pasó de rosca con la inversión.

El proyecto derivó en un CD con poesías de Juan Pablo II que Marín quería musicalizar con rock. La idea era clara: abrir con cantantes populares de la época, convocar al público masivo y reservar lo clásico para un segundo plano. Con ese esquema viajó a Nueva York para cerrar el elenco. Fue allí donde Plácido Domingo, convocado para la parte lírica, torció el rumbo del proyecto. “¿Cómo rock? No, el rock lo voy a cantar yo”, le dijo el tenor español, y de paso ofreció traer a Andrea Bocelli y a una tercera artista de su círculo. Marín cedió. El resultado fue un disco donde lo clásico dominó por completo y el rock popular que había imaginado como gancho quedó reducido a “vestigios escasos”, según sus propias palabras.

Sin el anzuelo del rock y con un perfil decididamente lírico, el CD no logró la repercusión comercial que Marín había proyectado. La presentación ante doscientos periodistas en la Biblioteca Vaticana —la Editrici— con Domingo a su lado y el propio productor hablando en italiano fue un evento de alto impacto, pero no alcanzó para compensar el desvío creativo ni la inversión realizada. El disco se distribuyó en todo el mundo, pero el negocio no cerró.

Pasó el tiempo pero Marín no se olvidó. En el Mundial de Qatar 2022, se cruzó con el español en un evento social. El tenor tardó un instante en reconocerlo. Cuando lo ubicó, se dieron un abrazo. “Me arruinaste”, le dijo Marín, con humor. Un expresidente mexicano presente en el lugar salió en defensa del cantante: “Plácido no puede arruinar nada”. La respuesta del productor fue inmediata: “A mí, sí”. Mientras tanto, el rock and roll a lo Juan Pablo II quedará en el terreno de lo que pudo haber sido.

La columna de Fernando Marín en Infobae en Vivo

Fernando Marín propone un viaje por los entretelones de su vínculo con el teatro (Infobae en Vivo)

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