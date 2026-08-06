Flor Vigna recordó su relación con Luciano Castro y la obra compartida que los hizo pelear: “Se volvió muy personal”

En La Casa de los Famosos México, la actriz habló de su relación pasada con el ex de Sabrina Rojas (Video: Intrusos-América TV)

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Flor Vigna sigue dentro de La Casa de los Famosos de México y desde allí no para de hablar. El reality, que lleva varias temporadas al aire y es considerado el más importante de aquel país, tiene a la artista argentina como una de sus participantes más activas. Y lo que cuenta no pasa desapercibido, ya que suele revelar detalles desconocidos de su vida: en Intrusos (América TV) tomaron nota y analizaron cada detalle.

Lo primero que llamó la atención del panel fue un episodio íntimo que Vigna relató con una naturalidad que dejó a todos sin palabras. Adrián Pallares lo describió sin rodeos: la artista habló de una relación sexual en la que tuvieron que socorrerla porque un condón quedó atascado. El panel aclaró que el episodio no involucra a Luciano Castro. “Da tanto detalle que es fuerte. Escucharla fue fuerte”, dijo Marcela Baños. Paula Varela fue más crítica: “Ese tipo de recurso es horrible. Te van a buscar los noteros y decís ‘me obligan a hacerla’, te metés en un reality y contás de todo”.

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Pero el episodio que más repercusión generó fue otro. Vigna recordó la obra de teatro El divorcio, que protagonizó junto a Castro cuando la relación estaba en su mejor momento. Lo contó ella misma, desde la casa: “Hice una obra que se llamaba El divorcio y la hice con mi expareja, que los dos éramos actores y era como todo el mundo iba a ver esa obra. Y la empezamos a hacer cuando estábamos bien, porque teníamos tiempo para nosotros, estábamos enamorados, todo”.

En medio de su estadía en el reality, Flor Vigna dio a conocer la inesperada situación que atravesó luego de mantener relaciones sexuales (La Casa de los Famosos México/Instagram)

La trama de la obra, según describió Vigna, consistía en ejercicios para no divorciarse, donde los personajes se decían en voz alta lo que les molestaba del otro. Tres ejercicios y al final una separación. Lo que nadie anticipó fue lo que pasó después: “Todo lo que decían los personajes se iba haciendo real. Por ejemplo, yo le decía que vos sos un rata, pero no sos un rata de plata, sos un rata de palabra, de cariño”.

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La situación fue escalando función tras función. La obra se daba de miércoles a domingo, lo que dejaba apenas lunes y martes para procesar lo que sucedía arriba del escenario. “Cada vez se exacerbaba más, hasta que de repente dijimos: ‘Bueno, me parece que no la podemos hacer más, porque ya se volvió muy personal’. Después de ocho meses”, cerró Vigna.

Pallares aprovechó el momento para revelar los vaivenes que tuvo la obra detrás de escena. Según contó, el proyecto estuvo lejos de ser estable desde el arranque: primero iba a protagonizarla Leticia Brédice, a quien bajaron; luego entró Natalie Pérez, que también se bajó; después llegó Vigna y finalmente la reemplazó Carla Conte. Mica Riella, según reconstruyó el panel, habría estado presente en varias de esas etapas.

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El debate que siguió en el estudio fue sobre las motivaciones de Vigna para hablar de Castro en un reality mexicano, donde el actor no tiene el mismo nivel de reconocimiento que en Argentina. Pallares fue directo: “Ella diría, insistimos, tiene que hablar de Luciano Castro para estar en un reality. Igual allá no lo conoce nadie, a Luciano Castro”. Baños lo matizó pero apuntó en la misma dirección: “No deja de ser la exnovia de uno de nuestros galanes. Hablar de él la eleva, la pone en un lugar. Porque garpa Luciano también. Debe ser para que lo levanten acá”.

Varela sumó otra observación: Vigna tiene un ex más reciente, un cantante, del que no habla. “No cuenta situaciones tal vez del último novio, que es cantante como ella, que la está remando. Cuenta de Luciano”, señaló Baños.

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