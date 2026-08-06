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El Salvador suma 791 auxilios viales en vacaciones agostinas

El plan coordinado por el VMT y el MOPT atendió percances entre el 27 de julio y el 6 de agosto, con cobertura activa hasta el 9 de agosto mediante una línea telefónica

El Salvador refuerza el Plan Vacación: 791 asistencias viales gratuitas, 22.501 kilómetros recorridos y una zona que concentró casi todo (Foto cortesía VMT)
El Salvador refuerza el Plan Vacación: 791 asistencias viales gratuitas, 22.501 kilómetros recorridos y una zona que concentró casi todo (Foto cortesía VMT)
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Las autoridades de El Salvador informaron que, entre el 27 de julio y el 6 de agosto, se ofrecieron 791 servicios gratuitos de asistencia vial en el marco del Plan Vacación. La iniciativa, coordinada por el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPT), busca garantizar la seguridad y la movilidad durante el período de mayor desplazamiento por vacaciones.

Según información oficial publicada por el VMT, los equipos de asistencia recorrieron 22.501 kilómetros para atender a conductores que tuvieron fallas o incidentes en carretera. El servicio permanece disponible hasta el 9 de agosto y puede solicitarse a través del 2510-0199, de acuerdo con la publicación institucional.

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La distribución de las atenciones muestra que 81% de los servicios se concentró en la zona paracentral del país. En la zona occidental se informó el 13% de los casos y en la zona oriental, el 6%. La entidad indicó que el servicio gratuito de grúas está operativo durante todo el período vacacional para reducir riesgos y agilizar el tránsito.

Alcance del plan durante las vacaciones de los salvadoreños

“Con #MOPTeAsiste ya brindamos más de 791 servicios gratuitos de asistencia vial”, comunicó el Viceministerio de Transporte en su cuenta oficial.

(Foto cortesía VMT)
(Foto cortesía VMT)

El Plan Vacación forma parte de las estrategias del Gobierno para disminuir el impacto de incidentes viales en temporadas de alta movilidad.

El VMT coordina un operativo especial que involucra la movilización de gestores, inspectores y equipos de grúas en puntos estratégicos del territorio nacional. Reyes explica que el despliegue se realiza en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema de Protección Civil, con el objetivo de reducir incidentes viales y agilizar la movilidad durante los días de mayor flujo por las celebraciones agostinas.

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El plan contempla la instalación de controles de fiscalización en carreteras principales, terminales de transporte colectivo y zonas de alta concentración turística. Los operativos incluyen pruebas de alcoholemia y antidopaje a conductores, verificación del respeto a la tarifa autorizada en el transporte público, revisión del estado mecánico de las unidades y entrega de implementos de seguridad como cascos certificados, extintores y guantes para motociclistas.

El plan estratégico incluye la adaptación de planes semafóricos, cambios de sentido de calles y la presencia activa de gestores para orientar el tránsito y prevenir embotellamientos. La institución establece que las operaciones se extienden también a zonas turísticas como Surf City, alrededores de lagos y centros históricos, donde se prevé mayor afluencia de personas durante las noches.

(Foto cortesía VMT)
(Foto cortesía VMT)

Aplicación constante de controles y planes de asistencia vial

Vale recalcar que durante las festividades de Santa Ana, conocidas como Fiestas Julias, el Viceministerio de Transporte implementó acciones similares. De acuerdo con la institución, la tasa de crecimiento del parque vehicular ronda el 8.5% anual, lo que representa un ingreso de hasta 150,000 vehículos nuevos cada año en el país.

Este aumento exige una respuesta coordinada y el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de emergencia, acorde a los reportes del Viceministerio de Transporte.

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