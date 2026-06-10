Una fundación busca acercar la literatura premiada a los adultos que dejaron de leer: de qué se trata

La colección All Around the World busca acercar relatos breves a adultos con barreras para la lectura en el Reino Unido - (the Booker Prize Foundation)

La nueva colección de relatos All Around the World, promovida por la Booker Prize Foundation en colaboración con The Reading Agency, tiene como objetivo acercar cuentos de reconocidos autores a adultos con barreras para la lectura. Más de 12.000 ejemplares serán donados en todo el Reino Unido mediante alianzas con organizaciones sociales, en un esfuerzo por favorecer el acceso a literatura accesible y de calidad.

All Around the World es una colección de relatos breves escritos por autores galardonados o nominados al Premio Booker, como Anne Enright, David Szalay, Nadifa Mohamed y Roddy Doyle, este último también curador de la iniciativa. La propuesta está diseñada para que adultos que enfrentan obstáculos como la falta de tiempo, coste de los libros o escasa representación cultural, encuentren historias acordes a sus realidades.

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Según el comunicado de la organización, la iniciativa se enmarca en el vigésimo aniversario de Quick Reads, un programa reconocido por su impacto en la promoción de la lectura entre adultos en el Reino Unido.

Principales barreras a la lectura en adultos

La Booker Prize Foundation y datos preliminares del reporte State of the Nation’s Adult Reading, citados por The Guardian, señalan que el 35% de los adultos tiene dificultades para terminar los libros, y un 55% reconoce que lee menos de lo que desea. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, un 19% afirma no hallar representación de su cultura o identidad en los libros.

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La Booker Prize Foundation y The Reading Agency impulsan All Around the World con más de 12.000 ejemplares donados - (the Booker Prize Foundation)

El ausentismo de atención y la falta de tiempo son causas frecuentes. Un 22% indica que dispone de poco tiempo para dedicarse a la lectura, mientras que el 21% menciona el precio como un obstáculo importante para adquirir libros con regularidad. Además, más de una cuarta parte de los consultados señala la distracción como motivo para abandonar la lectura.

El estudio apunta también a una demanda por mayor diversidad en la literatura. De acuerdo con el comunicado de la organización, el 44% de las personas adultas desea encontrar mayor pluralidad de orígenes culturales y experiencias en los libros, una inquietud aún más marcada en la población joven.

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Alcance y objetivos sociales de la iniciativa

El programa contempla la distribución gratuita de 10.000 copias en librerías y organizaciones comunitarias del Reino Unido, a través de alianzas con entidades como Bookbanks y The Big Issue. Además, se destinarán 2.000 ejemplares al programa de lectura en prisiones, desarrollado junto al National Literacy Trust, según detalló The Guardian.

Los lectores de The Big Issue accederán a versiones digitales y en audio de la colección, y los vendedores de ese medio recibirán 300 copias físicas para compartir en sus comunidades. El comunicado de la Booker Prize Foundation subraya la importancia de acercar la literatura accesible tanto de manera presencial como digital a quienes enfrentan más barreras.

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A partir del 11 de junio de 2026, la colección estará disponible en librerías del Reino Unido por una suma simbólica de £1, de modo que el precio no sea un impedimento para nuevos lectores.

Datos citados por The Guardian indican que el 35% de los adultos tiene dificultades para terminar libros y el 55% lee menos de lo que desea - (India Hobson para Booker Prize Foundation)

Voces y testimonios sobre el poder de la lectura

El escritor Roddy Doyle, curador de All Around the World, describió la colección como “una invitación a leer”. “Muchos sienten que no hay nada sobre su mundo en los libros. Esta colección trata de tenderles la mano”, sostuvo Doyle en el comunicado de prensa compartido por Booker Prize Foundation.

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La directora ejecutiva de la fundación, Gaby Wood, aseguró que el proyecto procura ofrecer ficción de alto nivel “sin sacrificar la calidad”, con la intención de “hacer accesible el mejor relato del mundo a personas que suelen encontrar más dificultades para leer”, tal como recogió The Guardian.

Por su parte, Karen Napier, directora ejecutiva de The Reading Agency, destacó que cuando los libros son accesibles, relevantes y fáciles de incorporar a la vida cotidiana, más personas alcanzan a descubrir el placer y la fuerza de la lectura. Además, remarcó el compromiso de adaptar los formatos para quienes tienen rutinas exigentes o menor confianza como lectores.

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El vendedor de The Big Issue, George Anderson, compartió que leer puede ser como un ejercicio de atención plena, manteniéndote presente al mismo tiempo que te transporta a otro lugar. Anderson recordó que varios de sus colegas hallaron en los libros herramientas valiosas para transformar sus vidas, incluso en condiciones difíciles.

Con la colección All Around the World, la Booker Prize Foundation y sus aliados buscan abrir nuevas puertas, permitiendo que más personas accedan a historias en las que puedan verse reflejadas y reforzando la idea de que cada experiencia puede encontrar su lugar dentro de la literatura.

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