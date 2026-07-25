Las próximas películas de Matt Damon y Tom Holland tras ‘La Odisea’: lo nuevo de los directores de ‘Todo a la vez en todas partes’ y el biopic de Fred Astaire

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Tras el estreno de La Odisea, tanto Matt Damon como Tom Holland ya preparan sus siguientes pasos en la industria. Damon se suma al nuevo proyecto de los directores de Todo a la vez en todas partes, mientras Holland se enfrenta al reto de interpretar a Fred Astaire en un biopic que promete exponerlo a uno de los mayores desafíos de su carrera. Ambos actores han compartido detalles inéditos de estos trabajos y de sus motivaciones personales para asumirlos.

Matt Damon confirmó en una entrevista para “The Dan Patrick Show” su participación en la nueva película de ciencia ficción dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, reconocidos como los Daniels. Los realizadores alcanzaron notoriedad mundial tras el éxito de Todo a la vez en todas partes, y su nuevo proyecto ha despertado gran expectativa en la industria. Damon describió la propuesta que recibió de los directores de manera llamativa: “La forma en que me lo presentaron fue: si El club de los cinco se encuentra con Origen, se mezcla con una película de anime y con un episodio de Last Week Tonight with John Oliver que nunca salió. Así que, si te gustó Todo a la vez en todas partes y toda esa locura y corazón, creo que este te va a gustar”. El actor remarcó: “Es un proyecto realmente especial”.

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El elenco confirmado incluye a Sandra Oh, Charles Melton, Michael Gandolfini, PinkPantheress, Sean Kaufman, Silvia Dionicio, Jackson Kelly, Kerrice Brooks y Thalia Dudek. El estreno de la película, que será distribuida por Universal, cambió de fecha: inicialmente prevista para el 12 de junio de 2027, llegará a los cines el 19 de noviembre del mismo año. La producción está programada para comenzar en Los Ángeles antes de fin de año. De acuerdo con la información suministrada, este será el primer largometraje de los Daniels desde el fenómeno Todo a la vez en todas partes, que recaudó más de $100 millones en taquilla y obtuvo siete premios Oscar, incluido el de mejor película. La trama de la cinta previa, protagonizada por Michelle Yeoh, giraba en torno a una dueña de lavandería que debía conectar con versiones alternativas de sí misma en universos paralelos para evitar la destrucción de la realidad. El dúo de directores debutó en 2016 con Un cadáver para sobrevivir y se consolidó tras dirigir el videoclip viral de “Turn Down for What” de Lil Jon.

Durante la misma entrevista, Damon reveló que el director y guionista Edward Berger le envió el primer acto del próximo filme de la saga Jason Bourne, en desarrollo desde 2023. “Se ve realmente bien y tengo muchas esperanzas de que ocurra”, afirmó. Damon, sin embargo, fue enfático respecto a sus expectativas: “Ambos coincidimos en que debe estar a la altura de las tres primeras películas de la franquicia. Si realmente sentimos que tenemos una oportunidad de hacer algo genial, yo estoy dentro. Amo ese personaje. Ha sido una parte increíble de mi vida. Me encantaría volver a hacerlo”. Estas declaraciones reflejan la cautela y el compromiso de Damon con la calidad del proyecto, así como su vínculo personal con el personaje que lo acompañó durante años.

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Tom Holland y Matt Damon protagonizan 'La Odisea'

Tom Holland y el desafío de ser Fred Astaire

Por su parte, Tom Holland encara el reto de interpretar a Fred Astaire en un biopic largamente anunciado. El actor, actualmente en plena gira promocional de La Odisea y Spider-Man: Día nuevo, reconoció en Good Morning America que ya ha comenzado los ensayos de baile: “Apenas termine estas giras, volveré al estudio de danza. Hice mis primeros ensayos recientemente y me llenaron de emoción y de absoluto pavor porque tengo muchísimo trabajo por delante para intentar hacerle justicia a Fred”. Holland subrayó su decisión de asumir personalmente todas las coreografías: “Sin dobles, hacer todos los bailes yo mismo, filmar esas escenas en una sola toma, como él mismo lo haría”.

En una entrevista posterior en “Live With Kelly and Mark”, el actor profundizó sobre su momento profesional: “Que La Odisea y Spider-Man se estrenen con semanas de diferencia me hace sentir que cerré el primer acto de mi carrera y ahora estoy listo para papeles más maduros. Lo que busco en este próximo capítulo es el desafío máximo, encontrar cosas que realmente me asusten”. El biopic de Astaire representa para Holland la oportunidad de reconectar con su formación original, ya que su primer gran papel fue en Billy Elliot, el musical, donde el baile era fundamental. El actor confesó que uno de sus mayores arrepentimientos fue haber dejado de bailar tras finalizar aquella etapa: “Después de terminar Billy Elliot, dejé de bailar. Ahora, este proyecto me ha llevado de vuelta al estudio central de Londres donde ensayé por primera vez para Billy Elliot”. La emoción de Holland por el desafío es palpable: “Estoy muy emocionado por este reto”.

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Tanto Damon como Holland apuestan por proyectos que representan nuevas etapas en sus carreras. Damon se involucra en una propuesta de ciencia ficción que promete un enfoque inusual y arriesgado, mientras Holland se compromete a honrar el legado de Astaire con disciplina y entrega, asumiendo uno de los papeles más exigentes de su trayectoria. Ambos actores, tras el paso por La Odisea, encaran el futuro inmediato con proyectos que combinan ambición artística, riesgo personal y altas expectativas del público.